Salzwedels Superintendent Matthias Heinrich hofft auf eine Bewerbung für die freie Stelle als Klötzer Pfarrer

Klötze - Positiv optimistisch zeigen sich Salzwedels Superintendent Matthias Heinrich sowie der Vorsitzende des Klötzer Gemeindekirchenrates, Remo Schwerin, was die Ausschreibung für die seit Jahresanfang vakante Pfarrstelle in der Purnitzstadt betrifft. Denn laut Aussage der beiden Christen gab es in der Vergangenheit eine Anfrage zur Ausschreibung. Ob diese Person auch schon ihre Bewerbung bei der Mitteldeutschen Landeskirche in Erfurt abgegeben hat, konnte der Superintendent nicht sagen. Er wird die Ausschreibungsfrist am 31. August abwarten und hofft, dass es eine Bewerbung auf die Klötzer Pfarrstelle gibt.