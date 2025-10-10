Zu hohes Tempo in Kusey Senior ist verzweifelt: Am Ortseingang wird gerast

Der 77-jährige Helmut Krüger aus Kusey ist mit den Nerven am Ende. 80 Prozent der Fahrzeuge sind bei ihm vor der Tür zu schnell unterwegs. „Ich halte das nicht mehr aus“, sagt er. Ihn stören nicht nur die Tempo-Verstöße, sondern auch der Lärm der Fahrzeuge.