Zu hohes Tempo in Kusey Senior ist verzweifelt: Am Ortseingang wird gerast
Der 77-jährige Helmut Krüger aus Kusey ist mit den Nerven am Ende. 80 Prozent der Fahrzeuge sind bei ihm vor der Tür zu schnell unterwegs. „Ich halte das nicht mehr aus“, sagt er. Ihn stören nicht nur die Tempo-Verstöße, sondern auch der Lärm der Fahrzeuge.
10.10.2025, 09:00
Kusey. - Emotional ist es bei der jüngsten Sitzung des Kuseyer Ortschaftsrates zugegangen. Helmut Krüger meldete sich in der Einwohnerfragestunde zu Wort. „Ich halte das nicht mehr aus“, machte er deutlich und wies auf die überhöhten Geschwindigkeiten hin, die auf der Klötzer Straße vorkämen.