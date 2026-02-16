Neuheit in der Kleinstadt Klötze Sensation in der Altmark: Luchs soll den Tierpark bereichern
Die Entscheidung über die Nutzung des früheren Bärengeheges in Klötze ist gefallen. Mitglieder des Fördervereins holten sich im Magdeburger Zoo Tipps für die artgerechte Haltung.
16.02.2026, 15:58
Klötze/Magdeburg. - Ein oder sogar zwei Luchse sollen möglichst noch in diesem Jahr in das frühere Bärengehege im Klötzer Tierpark einziehen. Das ist das Ergebnis eines Treffens von Mitgliedern des Fördervereins mit dem Vorsitzenden Lothar Schulze und Horst Kamieth am Mittwoch im Magdeburger Zoo. Mit dabei waren der Tierpfleger Karsten Langleist und die zuständige Rathaus-Mitarbeiterin Vanessa Fröhlich.