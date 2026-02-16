Die Entscheidung über die Nutzung des früheren Bärengeheges in Klötze ist gefallen. Mitglieder des Fördervereins holten sich im Magdeburger Zoo Tipps für die artgerechte Haltung.

Sensation in der Altmark: Luchs soll den Tierpark bereichern

Seit Juni 2012 steht das 250 Quadratmeter große ehemalige Bärengehege im Klötzer Tierpark leer. Ein oder zwei Luchse sollen hier noch in diesem Jahr ein neues Zuhause finden. Damit ist die Diskussion um die weitere Nutzung der Anlage beendet.

Klötze/Magdeburg. - Ein oder sogar zwei Luchse sollen möglichst noch in diesem Jahr in das frühere Bärengehege im Klötzer Tierpark einziehen. Das ist das Ergebnis eines Treffens von Mitgliedern des Fördervereins mit dem Vorsitzenden Lothar Schulze und Horst Kamieth am Mittwoch im Magdeburger Zoo. Mit dabei waren der Tierpfleger Karsten Langleist und die zuständige Rathaus-Mitarbeiterin Vanessa Fröhlich.