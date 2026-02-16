weather schneeregen
  4. Kaulitz-Brüder beleben ZDF-TV-Show neu: Halle statt Magdeburg: Warum „Wetten, dass ...?“ um die Tokio-Hotel-Heimat einen Bogen macht

Die Neuauflage der TV-Show „Wetten, dass ...“ mit den aus Magdeburg stammenden Tokio Hotel-Zwillingen Bill und Tom Kaulitz wirft viele Fragen auf. Eine davon: Warum findet die Show ausgerechnet beim Magdeburger Stadtrivalen Halle und nicht in der Heimat der Moderatoren statt? Eine Spurensuche.

Von Rainer Schweingel 16.02.2026, 17:30
Hier noch eine Fotomontage, am 5. Dezember 2026 dann wohl live, in Farbe und real auf dem TV-Bildschirm: Die Musiker und Podcaster Bill und Tom Kaulitz moderieren die nächste Ausgabe von "Wetten, dass..?" im ZDF. Fotomontage: picture alliance / SvenSimon

Magdeburg - Die Nachricht hat in der TV-Welt für Aufsehen gesorgt. Europas größte und 218-mal gesendete Fernsehshow „Wetten, dass ...“ kommt 2026 nicht nur zurück, sondern wird von den Tokio-Hotel-Stars Tom und Bill Kaulitz moderiert. Die stammen bekanntlich aus der Region Magdeburg. Doch die Neuauflage der ZDF-Show findet ausgerechnet in einer Arena beim Magdeburger Stadt-Rivalen Halle (Saale) statt. Die Gründe.