Der Wettbewerb „Junge Kust in Anhalt“ ist fester Bestandteil der Zerbster Kulturfesttage. Ebensolch fester Bestandteil ist das „Singen im Alumnatskorridor“ des Kammerchors.

Zerbst/TR

Die 61. Zerbster Kulturfesttage sind in vollem Gange und locken vier Wochen lang unter anderem mit Konzerten, Theater, Ausstellungen und Lesungen Interessierte ins Museum, in die Stadthalle, in die Essenzenfabrik oder ins Francisceum. Und genau im Francisceum wird der Kammerchor Zerbst am 1. März, 14.30 Uhr, traditionell beim „Singen im Alumnatskorridor“ des altehrwürdigen Schulgebäudes die Ausstellung „Junge Kunst in Anhalt“ musikalisch umrahmen.

Vor und nach dem Konzert können die Kunstwerke von jungen Leuten aus unterschiedlichen Regionen Anhalts betrachtet werden. Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums werden außerdem die Versorgung mit Kaffee und Kuchen übernehmen.

In gewohnter Weise bietet der Kammerchor einen musikalischen Querschnitt seines Repertoires – von alten Madrigalen über Volkslieder und Lieder alter Meister bis zu Scherzliedern und Popsongs. Auch zum Mitsingen wird Gelegenheit sein. Der Kammerchor Zerbst freut sich auf einen schönen Nachmittag mit vielen interessierten Gästen, um gemeinsam bildende, vor allem Kunst von jungen Menschen, Musik und Gespräche in gemütlicher Kaffeerunde zu erleben.

Zu sehen ist die Ausstellung „Junge Kunst in Anhalt“ bis zum 25. April im Gymnasium Franciscum am Weinberg in Zerbst.