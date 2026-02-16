Mit einer Show voller Überraschungen, bewegender Ehrungen und mitreißender Auftritte sorgt der Calvörder Karnevalclub für Momente, die das Publikum erst sprachlos machen und dann umso lauter feiern lassen.

Mit Uniform, Sonnenbrille und jeder Menge Ausstrahlung übernimmt das Damenballett des Calvörder Karnevalsclub die „Kontrolle“ auf der Tanzfläche – und begeistert das Publikum mit einer mitreißenden Choreografie voller Power und Humor.

Calvörde - Sirenen heulen. „Das ist eine Razzia. Bewahren Sie Ruhe! Wir suchen nach Waffen und Drogen“, heißt es aus den Lautsprechern. Alle Ausgänge sind umstellt. Handschellen klicken und aus den Boxen dröhnt es: „Du bist verhaftet wegen sexy. Du bist verhaftet wegen hot. Du bist verhaftet wegen crazy in love.“ Wer jetzt an einen echten Polizeieinsatz denkt, täuscht sich gewaltig. Beim Calvörder Karnevalsclub (CKC) gehören selbst vermeintliche Verhaftungen zur Show.