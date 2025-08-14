Eigentlich sollte die neue Ohre-Querung zwischen Kunrau und Steimke in 14 Tagen fertig sein. Aber daraus wird nichts. Die Kreisstraße bleibt mindestens bis Oktober gesperrt.

Die neue Brücke zwischen Kunrau und Steimke wird erst im Oktober fertig.

Kunrau/Steimke. - Allmählich werden die Anrainer wirklich ungeduldig. Denn die Kreisstraße zwischen Steimke und Kunrau ist schon seit fast einem Jahr gesperrt. Grund ist, dass die Ohrebrücke zwischen diesen beiden Orten für rund 2,8 Millionen Euro neu gebaut wird.