Deutschlands einzige Gefallenengedächtniskirche Stahlhelme neben dem Gekreuzigten

Vor 100 Jahren wurde das Lüdelsener Gotteshaus eingeweiht. Es gilt als einzige Gefallenengedächtniskirche Deutschlands. Wie kam es zu dem Bau und was macht ihn so besonders? Ein Blick in die Historie.