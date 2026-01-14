Die SG Klötze-Süd verzeichnete zum Jahresende mehrere Austritte. Auch der langjährige Vereinsvorsitzende und sein Nachfolger werfen das Handtuch.

Steht das königliche Spiel in Klötze vor dem Aus?

Das traditionelle Klötzer Schachturnier fiel im Vorjahr nach 23. Auflagen das erste Mal aus. Es zog zuvor Spieler aus mehreren Bundesländern an.

Klötze. - „Das ist nicht mehr mein Verein“, stellte Hans-Jürgen Schmidt klar. Er trat zum Jahresende aus der Sportgemeinschaft Klötze-Süd aus. Schmidt ist zwar seit einem Jahr nur noch einfaches Vereinsmitglied. Aber er war von der Gründung des Vereins als BSG Obstbau Klötze im Jahr 1978 bis zum Frühjahr 2025 Vorsitzender der Schachsportler, ehe er das Amt an Dennis Lazarz übergab.