So geht es mit der gesperrten Elbeschwimmhalle in Magdeburg jetzt weiter

Magdeburg. - Das große Becken der Elbeschwimmhalle in Magdeburg bleibt weiterhin gesperrt. Kurz vor Weihnachten erfolgte die Schließung - als Vorsichtsmaßnahme. Grund sind auffällige Messwerte an einem Dachbinder bei einer turnusmäßigen Bauwerksuntersuchung. Aktuell werden Laborergebnisse ausgewertet. Sie entscheiden über das Schicksal von Magdeburgs größter Schwimmhalle.