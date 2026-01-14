weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Das große Becken in der Magdeburger Elbeschwimmhalle bleibt gesperrt. Die Ursache ist kompliziert – und könnte den Betrieb für lange Zeit verändern.

Von Sabine Lindenau 14.01.2026, 14:32
Das große Schwimmbecken der Elbeschwimmhalle in Magdeburg bleibt weiterhin gesperrt.
Das große Schwimmbecken der Elbeschwimmhalle in Magdeburg bleibt weiterhin gesperrt. Foto: Uli Lücke

Magdeburg. - Das große Becken der Elbeschwimmhalle in Magdeburg bleibt weiterhin gesperrt. Kurz vor Weihnachten erfolgte die Schließung - als Vorsichtsmaßnahme. Grund sind auffällige Messwerte an einem Dachbinder bei einer turnusmäßigen Bauwerksuntersuchung. Aktuell werden Laborergebnisse ausgewertet. Sie entscheiden über das Schicksal von Magdeburgs größter Schwimmhalle.