Sterneküche im Harz Wernigerodes Spitzenkoch Robin Pietsch über Verantwortung, Druck und seine Ziele für 2026
Welche Schlagzeile möchte Robin Pietsch 2026 über sich selbst lesen? Der Harzer Spitzenkoch verrät, wie viel Druck Michelin-Sterne und TV-Erfolge mit sich bringen und wie er damit umgeht.
Aktualisiert: 14.01.2026, 15:45
Wernigerode. - 2025 ist für den Wernigeröder Spitzenkoch Robin Pietsch ein Erfolgsjahr gewesen: Sein „Zeitwerk“ erhielt einen Michelin-Stern, das benachbarte „Pietsch“ sogar zwei. Auch im Fernsehen feierte er mit mehreren Formaten Quotenerfolge. Wie sehr setzt ihn das für 2026 unter Druck? Darüber spricht der 37-Jährige mit Reporterin Sandra Reulecke.