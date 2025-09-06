Ihre Leidenschaft zu Pferden lebt Svenja Schoof im Altmarkkreis Salzwedel aus. In Stöckheim hat sie einen Therapie- und Pensionshof eröffnet.

Svenja Schoof und David Zschumme mit ihrer Stute De La Luna. Sie betreibt den Therapie- und Pensionshof in Stöckheim und wird von ihrem Partner unterstützt.

Stöckheim. - Pferde sind ihre Leidenschaft. Das spürt man im Gespräch mit Svenja Schoof sofort. „Das Hufeisen ist in ihren Genen verankert“, untermauert ihr Partner David Zschumme das Gefühl und muss lachen. Das kommt nicht von ungefähr. Ihre Mutter, eine gelernte Pferdewirtin, hat sie schon im Kinderwagen mit auf den Turnierplatz genommen. Sie ist mit den Tieren aufgewachsen und selbst geritten. In Stöckheim hat sie sich nun einen Traum erfüllt und einen Therapie- und Pensionshof eröffnet.