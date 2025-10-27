Beschäftigte der Sonae-Arauco-Tochterfirma Tool in Nettgau kämpfen für eine Angleichung von Einkommen und Arbeitszeit an das Niveau des Mutterkonzerns. Es gab bereits einen ersten Warnstreik.

Die Mitarbeiter der Nettgauer Tool GmbH, einem Tochterunternehmen von Sonae Arauco, demonstrierten für bessere Arbeitsbedingungen, eine Erhöhung der Einkommen und Sonderzahlungen.

NETTGAU. - Für Tarifgerechtigkeit und faire Arbeitsbedingungen sind die Beschäftigten der Tool GmbH in Nettgau in einen Warnstreik getreten. Gemeinsam mit der Gewerkschaft IG Metall fordern die rund 60 Mitarbeiter der Tochterfirma von Sonae Arauco (ehemals Glunz) Angleichungen in puncto Arbeitszeit, Einkommen und Sonderzahlungen an das Niveau der Muttergesellschaft.