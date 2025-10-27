weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zerbst
    4. >

  4. Geflügelpest breitet sich aus: Tote Kraniche nahe Zerbst: Vogelgrippe hat die Region erreicht - und es gibt weitere Verdachtsfälle

Geflügelpest breitet sich aus Tote Kraniche nahe Zerbst: Vogelgrippe hat die Region erreicht - und es gibt weitere Verdachtsfälle

Unweit von Zerbst wurden bei zwei toten Kranichen die Vogelgrippe nachgewiesen. Was Geflügelhalter und -züchter jetzt beachten sollten.

Von Daniela Apel 27.10.2025, 18:45
DieGeflügelpest hat jetzt auch die Zerbster Region erreicht.
DieGeflügelpest hat jetzt auch die Zerbster Region erreicht. Symbolfoto: Armin Weigel/dpa

Zerbst/Bone - Nachdem am Stausee Kelbra bereits hunderte von Kranichen an der Geflügelpest gestorben sind, hat der Virus inzwischen auch die Zerbster Region erreicht. Nur, was bedeutet das jetzt für die Halter von Hühnern, Enten oder Gänsen?