Bitte kein anonymes Grab: Die Kinder sollen nach dem plötzlichen Tod des Vaters einen Ort zum Trauern haben. Warum die Familie jetzt um Hilfe bitten muss.

klötze. - Fabian Mizerny wurde nur 41 Jahre alt. Vermutlich war es ein Schlaganfall, der den mehrfachen Familienvater aus Klötze vor wenigen Tagen plötzlich aus dem Leben riss - und sogar einen Polizeieinsatz auslöste. Er war ein guter Papa für neun Kinder. Das zehnte ist unterwegs. Warum die Familie neben dem Tod des geliebten Angehörigen nun noch weitere Sorgen hat ...