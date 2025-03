Miranda Smit hat im alten Bahnhofsgebäude in Klötze eine Pension eingerichtet und möchte damit ihren Beitrag für den Tourismus in der Altmark leisten.

Klötze. - „Güterwagen 1“ steht an der Tür. „Bahnsteig 4“ an der nächsten. Und dann sind da auch noch „Gleisplan 3“ und „Stellwerk“. Treffend und originell sind die Zimmerbezeichnungen in der Pension „Station 33“ in Klötze. Die befindet sich an der Bahnhofstraße, Hausnummer 33 in Klötze, genauer gesagt im früheren Bahnhofsgebäude.