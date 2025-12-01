EIL:
„Kinder dürfen nicht mehr spielen“ Vierfach Mutter und HIV-positiv: Magdeburgerin über Geburten und Stigma
In vielen Bereiche herrschen noch Unwissenheit und Vorurteile gegenüber Menschen, die HIV-positiv sind. Eine 43-jährige Magdeburgerin erzählt über ihre Aids-Diagnose, Geburten und welche negativen Reaktionen sie noch einstecken musste.
Aktualisiert: 01.12.2025, 11:52
Magdeburg. - Seit September 2025 gibt es die neue Deutsch-Österreichische Leitlinie zu HIV und Schwangerschaft, die für Mütter mehr Normalität verspricht. Aber wie erleben Mütter, die HIV-positiv sind, ihren Alltag? Und welchen Einfluss hat ihre Erkrankung auf die Kinder?