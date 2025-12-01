Trubel auf dem Weihnachtsmarkt: Wo Kinder singen und die Besucher sich Glühwein, Süßes und Bratwurst schmecken lassen. Eine Bilderstrecke zum vorweihnachtlichen Treffpunkt.

Emma und Lotta lassen sich die kandierten Äpfel schmecken, die ihre Mutti ihnen am Stand der Viertklässler der Lindauer Grundschule gekauft hat. Neben den süßen Äpfeln gab es dort noch einen Trödelmarkt.

Lindau/Güterglück. - In Lindau und Güterglück fanden am Sonnabend die ersten Adventsmärkte statt. In Lindau war es Fritz Maschke, der darauf verwies, dass es der 20. Weihnachtsmarkt seit 2004 ist - einer fiel wegen Corona aus.