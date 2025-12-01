EIL:
Weihnachtliche Vorfreude Kandierte Äpfel, Bratwurst und Co: Weihnachtsmärkte in Bildern
Trubel auf dem Weihnachtsmarkt: Wo Kinder singen und die Besucher sich Glühwein, Süßes und Bratwurst schmecken lassen. Eine Bilderstrecke zum vorweihnachtlichen Treffpunkt.
01.12.2025, 12:15
Lindau/Güterglück. - In Lindau und Güterglück fanden am Sonnabend die ersten Adventsmärkte statt. In Lindau war es Fritz Maschke, der darauf verwies, dass es der 20. Weihnachtsmarkt seit 2004 ist - einer fiel wegen Corona aus.