Peggy Hoffmann hat mit deutlicher Mehrheit der Stimmen die Bürgermeisterwahl in Völpke gewonnen. Zweiter wurde der Rechtsextremist Sebastian Weigler.

Völpke. - Die Bürgermeisterwahl in Völpke hat am Sonntag, 30. November 2025, ein deutliches Ergebnis gebracht. Mit einer Mehrheit der Stimmen von 79,73 Prozent wurde Peggy Hoffmann (WVB) zur neuen Ortsbürgermeisterin gewählt.

Auf Platz zwei folgte Sebastian Weigler mit 14,14 Prozent der Stimmen. Weit abgeschlagen sind Thomas Scholz (4,77 Prozent) und Laura Mühlenstedt (1,36 Prozent).

Wahlberechtigt waren in Völpke und dem Ortsteil Badeleben 985 Einwohner. Ihre Stimme abgegeben haben 591 Einwohner. Die Wahlbeteiligung lag damit bei 60 Prozent.

Peggy Hoffmann (47) ist neue Völpker Bürgermeisterin. Foto: Ronny Schoof

Bundesweit für Aufsehen hat die Wahl ausgelöst, da sich mit Sebastian Weigler ein bundesweit bekannte und aktiver Rechtsextremist zur Wahl gestellt hatte.