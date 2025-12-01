Magdeburgs größter Verein zur Unterstützung der Innenstadt hat neue Mitglieder begrüßt. Einer davon kündigt einen Magdeburg-Cocktail an.

Zu den jüngsten Aktionen der IG Innenstadt zählte die Herz-Aktion, hier vor dem City Carré Magdeburg.

Magdeburg - Die Interessengemeinschaft Magdeburg Innenstadt hat nach eigenen Angaben neue Mitglieder in ihren Verein aufgenommen. Damit habe der Verein die Mitgliederzahl bei rund 250 gehalten, hieß es weiter. Vor 15 Jahre habe die Mitgliederzahl noch bei rund 70 gelegen. Wer neu dabei ist.