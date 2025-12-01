weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. IG Innenstadt begrüßt neue Mitglieder: Ein Cocktail in den Farben Magdeburgs

Magdeburgs größter Verein zur Unterstützung der Innenstadt hat neue Mitglieder begrüßt. Einer davon kündigt einen Magdeburg-Cocktail an.

Von rs Aktualisiert: 01.12.2025, 12:28
Zu den jüngsten Aktionen der IG Innenstadt zählte die Herz-Aktion, hier vor dem City Carré Magdeburg.
Zu den jüngsten Aktionen der IG Innenstadt zählte die Herz-Aktion, hier vor dem City Carré Magdeburg. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg - Die Interessengemeinschaft Magdeburg Innenstadt hat nach eigenen Angaben neue Mitglieder in ihren Verein aufgenommen. Damit habe der Verein die Mitgliederzahl bei rund 250 gehalten, hieß es weiter. Vor 15 Jahre habe die Mitgliederzahl noch bei rund 70 gelegen. Wer neu dabei ist.