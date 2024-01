Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

BEETZENDORF. - Leer stehende Gebäude und Ruinen gibt es in Beetzendorf viele. Doch keines ist für die Beetzendorfer mit so vielen Erinnerungen verbunden wie das ehemalige Kulturhaus am Bahnhof, das seit mehr als 20 Jahren leer steht und verfällt. Schließlich war das Gebäude zu DDR-Zeiten der Mittel- und Treffpunkt des Ortes, wo Kultur-, Tanz- und Freizeitveranstaltungen stattfanden.