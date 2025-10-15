weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Millionen-Geldsegen in Klötze Wie bei „Wünsch’ dir was“ ist es in Klötze

Die Einheitsgemeinde Klötze erhält 5,2 Millionen Euro aus dem Sondervermögen. des Bundes. Mit diesem Geld könnte man viel machen. Die Liste der Ortsbürgermeister ist auch lang.

Von Henning Lehmann und Markus Schulze Aktualisiert: 15.10.2025, 14:08
Der Spielplatz in Schwarzendamm braucht neuen Zaun.
Klötze. - Am 18. September hat der Bundestag das Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens beschlossen. Das Geld ist zweckgebunden für Infrastruktur (Straßenbau, Schulen, Sportstätten und Digitalisierung). Knapp 80 Millionen Euro, so viel ist bekannt, gehen in den Altmarkkreis. Davon wird die Einheitsgemeinde Klötze rund 5,2 Millionen Euro bekommen. Rein theoretisch könnten nun endlich Vorhaben umgesetzt werden, die wegen Geldmangels bisher in der Schublade bleiben mussten. Aber welche Wünsche gibt es in der Einheitsgemeinde eigentlich? Die Volksstimme hörte sich mal bei den Ortsbürgermeistern um.