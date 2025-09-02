Dirk Bollmann macht der Stadt Klötze schwere Vorwürfe. So soll es nach der Sanierung des Schustergrabens zu Schäden an der Bahnhofstraße gekommen sein.

Dirk Bollmann zeigt in seinem an der Bahnhofstraße in Klötze gelegenen Schuppen auf den ausgeschnittenen Fußboden und die Risse an den Wänden.

Klötze. - Vor mehr als 20 Jahren ist in Klötze der sogenannte Schustergraben saniert worden. Dabei handelt es sich um ein voll verrohrtes Gewässer im Stadtzentrum. „Der Schustergraben befand sich damals in einem miserablen Zustand“, erinnert sich Dirk Bollmann, dem an der Bahnhofstraße ein Mietshaus gehört. So wurden bei einer Kamerabefahrung schwerwiegende bauliche Mängel festgestellt. Die Stadt Klötze entschloss sich zu handeln.