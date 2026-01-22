Verein Jugendweihe präsentiert Yourday: So viele junge „Models“ wie noch nie
Jugendliche zeigen selbst die Festmoden, Make up und mehr für ihren großen Tag. Hier sind die Fotos.
Klötze - Fast aus allen Nähten geplatzt ist Mittwochabend die Filiale der Sparkasse an der Bahnhofstraße in Klötze. So gut besucht war der „Yourday“, den der Verein Jugendweihe Klötze in Vorbereitung auf die Jugendweihe am 16. Mai ausgerichtet hat.
Als verlässlicher Partner war einmal mehr die Sparkasse mit im Boot, die die große Empfangshalle in einen Laufsteg umwandeln ließ.
Ebenso geschätzt ist die Unterstützung durch das Modehaus Hempel aus Wolfsburg, das jetzt zum vierten Mal in Folge eine Modenschau auf die Beine stellte.
Diesbezüglich freuten sich Ina Prilop und ihre drei Kolleginnen, dass sich diesmal 32 junge Damen und Herren, so viele wie noch nie, als Models fanden, die am Freitag und Sonnabend zuvor in Wolfsburg eingekleidet worden waren.
Neben aktueller Mode präsentierten die Jugendlichen auch, was sie bei der Tanzschule Müller aus Salzwedel unter der Anleitung von Ansgar Müller bereits gelernt haben.