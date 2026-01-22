Jugendliche zeigen selbst die Festmoden, Make up und mehr für ihren großen Tag. Hier sind die Fotos.

Yourday: So viele junge „Models“ wie noch nie

Zum Programm des Yourday gehört auch ein Ausschnitt aus dem Tanzunterricht.

Klötze - Fast aus allen Nähten geplatzt ist Mittwochabend die Filiale der Sparkasse an der Bahnhofstraße in Klötze. So gut besucht war der „Yourday“, den der Verein Jugendweihe Klötze in Vorbereitung auf die Jugendweihe am 16. Mai ausgerichtet hat.

Zum Abschluss der Modenschau zeigten sicch alle Models auf dem Laufsteg. Foto: Meike Schulze-Wührl

Als verlässlicher Partner war einmal mehr die Sparkasse mit im Boot, die die große Empfangshalle in einen Laufsteg umwandeln ließ.

Andrea Schultze sprüht den Models Glitzer ins Haar, hier Tamina. Foto: Meike Schulze-Wührl

Ebenso geschätzt ist die Unterstützung durch das Modehaus Hempel aus Wolfsburg, das jetzt zum vierten Mal in Folge eine Modenschau auf die Beine stellte.

Wie man sieht: Beerentöne sind in diesem Jahr bei den Mädchen Trend. Foto: Meike Schulze-Wührl

Diesbezüglich freuten sich Ina Prilop und ihre drei Kolleginnen, dass sich diesmal 32 junge Damen und Herren, so viele wie noch nie, als Models fanden, die am Freitag und Sonnabend zuvor in Wolfsburg eingekleidet worden waren.

Bei der Modenschau präsentierten die Jugendlichen angesagte Festtagskleidung für die Jugendweihe und/oder Konfirmation. Foto: Meike Schulze-Wührl

Neben aktueller Mode präsentierten die Jugendlichen auch, was sie bei der Tanzschule Müller aus Salzwedel unter der Anleitung von Ansgar Müller bereits gelernt haben.