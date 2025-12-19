Im „Zaubergarten“ in Halberstadt verbindet Julia Wirth traditionelles Kräuterwissen, Reiki und magische Rituale. Über 100 Kräuter, handgemachte Produkte und Angebote wie Kräuterwanderungen oder Kosmetikbehandlungen machen ihren Laden zu einem Ort fürs Wohlbefinden.

Kräuter, Reiki und Rituale: Die spirituelle Welt des Zaubergartens in Halberstadt

Die Halberstädterin Julia Wirth verkauft in ihrem Laden „Zaubergarten“ in der Voigtei besondere Dinge. Sie mischt selbst Tees und Gewürzmischungen und bietet Räucherwerk an.

Halberstadt. - Kräuter hängen von der Decke herab, gemütliches Licht erhellt den Raum und wohltuender Duft liegt in der Luft. Kein Wunder – Julia Wirth verkauft in ihrem Laden „Zaubergarten“ vieles, was guttut.