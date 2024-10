Biederitz/vs. - Ab Montag, 14. Oktober, startet in der Gemeinde Biederitz die regelmäßige Laubentsorgung der Straßenbäume in den sechs Ortschaften. Folgender Tourenplan wurde aufgestellt:

Montags und freitags in Biederitz an der Heyrothsberger Straße, Bahnhofstraße, Lindenstraße, Harnackstraße, Magdeburger Straße und Friedrich-Engels-Straße.

Mittwochs in Königsborn an der Möckerner Straße im Oberdorf, in Gübs an der Dorfstraße und in Woltersdorf an der Hauptstraße.

Donnerstags in Gerwisch am Breiten Weg, an der Seedorfer Straße, August-Bebel-Straße, Bahnhofstraße und Lindenstraße.

Würste aus Blättern

Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ausschließlich das Laub der Straßenbäume zusammenzufassen und in Form einer Wurst mindestens einen Meter von der Straße entfernt zu lagern. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass das Laub mit dem Laubsauger von der Straße aus gut zu erreichen ist. Steine, Baumfrüchte und Nüsse sollten nicht in das Laub geraten, da diese erhebliche Schäden an den Gerätschaften verursachen können. Darüber hinaus weist die Gemeindeverwaltung darauf hin, dass Gartenabfälle sowie Laub von privaten Grundstücken weiterhin am Grünschnittplatz abgegeben werden müssen.

Zum Thema: Straßenreinigung: Immer wieder Probleme in Biederitz

Der Grünschnittplatz in Biederitz, Gerwischer Straße, hat noch bis zum 30. November geöffnet.

Ab dem 30. Oktober 2024 ändern sich die Öffnungszeiten wie folgt: mittwochs und freitags von 15 bis 17 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 12.30 Uhr.