Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 1.12.2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Märchenmusical "Schneeweißchen & Rosenrot" im Magdeburger Hundertwasserhaus

Am Sonntag, den 1. Dezember, wird im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8A das Märchenmusical "Schneeweißchen & Rosenrot" aufgeführt. Während die 15-Uhr-Vorstellung in der Einrichtung im Magdeburger Hundertwasserhaus bereits ausverkauft sind, waren zum Redaktionsschluss für 17 Uhr noch Eintrittskarten zu haben.

In diesem musikalischen Abenteuer leben zwei Schwestern, Schneeweißchen und Rosenrot, mit ihrer Mutter in einem Häuschen im Wald. Die Mädchen sind so liebenswert und freundlich, dass ihnen weder die Tiere des Waldes noch andere Gefahren etwas anhaben können. Eines Winters kommt immer wieder ein Bär zu ihnen, der anfangs Furcht einflößend wirkt, doch bald wird er ein vertrauter Begleiter, der im Frühjahr wieder verschwindet. Während eines Waldspaziergangs treffen die Schwestern auf einen undankbaren Zwerg, dem sie mehrmals aus der Patsche helfen. Doch der Zwerg schimpft sie, da sie ihm bei den Rettungsaktionen seinen Bart abschneiden mussten. Als die Schwestern ihm ein weiteres Mal begegnen, ist er wütend, doch im entscheidenden Moment erscheint der Bär, der die Situation wendet. Das Märchenmusical ist ein unterhaltsames Erlebnis für die ganze Familie, voller mitreißender Musik, Spaß und guter Laune.

Weitere Aufführungen finden an den folgenden Terminen statt: Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr, Sonntag, 15. Dezember um 13 Uhr, 15 Uhr und 17 Uhr, Sonntag, 22. Dezember 2024 um 13 Uhr und 17 Uhr (15 Uhr ausverkauft) sowie am zweiten Weihnachtsfeiertag am 26.12. um 15 und 17 Uhr. Für Schul- und Kindergartengruppen werden extra Spieltermine unter der Woche angeboten: Vom 2. bis 20.12.2024 hebt sich der imaginäre Vorhang dazu montags bis freitags jeweils um 9 und 11 Uhr. Infos dazu auch an der Theaterkasse unter 0391/59750490.

„Turandot“ im Magdeburger Opernhaus

„Turandot“ – eine Oper in drei Akten von Giacomo Puccini – wird gezeigt am 1.12., 16 Uhr, als Wiederaufnahme im Magdeburger Opernhaus im Universitätsplatz 9.

Die Geschichte: Die chinesische Prinzessin Turandot weigert sich, ihrer staatstragenden Bestimmung nachzukommen und zu heiraten. Sie hat ihrem Vater das Zugeständnis abgerungen, nur den Mann heiraten zu müssen, der ihr drei Rätselfragen beantwortet. Und der Einsatz ist hoch, droht bei einer falschen Antwort doch die Enthauptung. Prinz Calaf lässt sich allerdings nicht schrecken.

Auch interessant: Karten für "Turandot" sind im Vorverkauf auch bei Biberticket erhältlich

Weitere Vorstellungen sind für den 6.12. um 19.30 Uhr, für den 22.12. um 18 Uhr, für den 12.1. um 18 Uhr sowie für den 7.2. und 1.3. jeweils um 19.30 Uhr geplant. Jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn wird im Café Rossini im Opernhaus eine Einführung angeboten.

"Weihnachten nach Hengstmanns" in Magdeburg

Am Sonntag, den 1. Dezember 2024, veranstaltet das Kabarett "...nach Hengstmanns" einen Adventsabend im Breiten Weg 37, Magdeburg. Start ist um 17 Uhr.

In der Ankündigung heißt es: "Was darf zu einem Adventsabend nicht fehlen? Richtig – Gäste!" Und so sind nicht nur die Hengstmänner mit ihren bekannten Alter Egos auf der Bühne zu sehen, sondern auch einige Überraschungsgäste, die man sonst eher nicht auf einer Bühne erwartet.

„Heimkehr der Vorfahren“ im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

Die inklusive Bürgerühnen-Produktion „Heimkehr der Vorfahren“ des Theaters Magdeburg im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 beschäftigt sich mit der Frage, wer wir sind, wenn wir nach einem 300 Jahre langen Aufenthalt im Weltraum zur Erde zurückkehren. In dieser musikalisch-performativen Stückentwicklung wird der utopische Roman „Heimkehr der Vorfahren“ von Eberhardt del’Antonio thematisiert. Die Produktion untersucht, wie sich die Welt und ihre Bewohner verändert haben und wer die neuen Geschöpfe sind, die nun den Planeten bevölkern.

Auch interessant: Bei Biberticket gibt es im Vorverkauf Eintrittskarten für die Vorstellungen

Aufführungen sind für 19.30 Uhr am 30. November und 1. Dezember 2024 geplant.

Sarah Lesch und Lukas Meister in Magdeburger Johanniskirche

Am Sonntag, den 1. Dezember 2024, um 20 Uhr gastiert die Songpoetin Sarah Lesch zu einem besonderen Winterabend in der Johanniskirche Magdeburg. Unter dem Motto „Weihnachten mit Sarah Lesch“ wird sie gemeinsam mit ihrem langjährigen Freund und Kollegen Lukas Meister einen stimmungsvollen Abend mit Musik, Poesie und persönlichen Geschichten gestalten.

Die beiden präsentieren eine Mischung aus Sarah Leschs eigenen Songs, vertrauten Weihnachtsliedern zum Mitsingen sowie humorvollen Anekdoten.

"Tiere streicheln Menschen" auf dem Magdeburger Moritzhof

Am Sonntag, den 1. Dezember 2024, um 15 Uhr kehren Martin „Gotti“ Gottschild und Sven van Thom mit ihrer neuen Show „KI – Künstliche Idioten“ auf die Bühne zurück. In der musikalischen Lesung "Tiere streicheln Menschen", die im Moritzhof am Moritzplatz stattfindet, bringen die beiden Kabarettisten brandneue Geschichten und markerschütternde Lieder mit.

Besonders aufregend: Gotti und Sven präsentieren endlich ihren Film „TRAM – Wasch‘ Dir vorm Sterben nochmal die Hände!“, ein 30-minütiger Straßenbahnwestern, der nach feuchtem Cis-Mensch riecht. "Es wird garantiert fantastisch und angenehm doof", so die Veranstalter. Die Vorstellung um 17 Uhr ist bereits ausverkauft.

Gospel mit „Go(o)d Voices“ im Dom zu Magdeburg

Am Sonntag, den 1. Dezember 2024, um 16 Uhr lädt der Gospelchor „Go(o)d Voices“ zu einem stimmungsvollen Gospel-Adventskonzert im Dom ein. Der Chor wird Gospel, Spirituals und moderne Kirchenkompositionen singen, die unter der Leitung des Pop-Kantors Jihoon Song präsentiert werden.

Das Konzert bietet eine festliche musikalische Einstimmung in die Adventszeit. Veranstaltungsort ist der Rempter des Doms. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

Kantatengottesdienst und Konzert mit Kindern und Jugendlichen in Magdeburger Hoffnungskirche

Am Sonntag, den 1. Dezember 2024, um 14 Uhr findet in der Hoffnungskirche Magdeburg ein Kantatengottesdienst zur Eröffnung der Adventsfeier statt. Erklingen wird die Kantate „Nun komm der Heiden Heiland“ (TVWV 1:1178) von Georg Philipp Telemann. Mitwirkende sind Solisten, der Chor des Kirchspiels Nord und Instrumentalisten, unter der Leitung von KMD Michael Scholl.

Um 16 Uhr findet in der Hoffnungskirche dann ein Adventskonzert mit Kindern und Jugendlichen aus dem Kirchspiel Nord statt. Unter der Leitung von Anke van de Ven werden die jungen Musiker adventliche Musik darbieten, die die Besucher auf die festliche Zeit einstimmt. Der Eintritt ist frei, jedoch wird um eine Spende gebeten.

Die Hoffnungskirche befindet sich im Krähenstieg 2.

Adventskonzert der Volkssolidarität

Die Volkssolidarität veranstaltet am 1.12. in Magdeburg ein Adventskonzert. Beginn ist um 14.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Es spielt die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie. Erklingen werden Lieder zur Advents- und zur Weihnachtszeit.

Landesschau der Rassegeflügelzüchter in der Messe Magdeburg

Die diesjährige Landesschau der Rassegeflügelzüchter von Sachsen-Anhalt findet wieder in der Messe Magdeburg an der Tessenowstraße statt. Am 30.11. und 1.12.2024 wird die Landesschau/MIRAMA durchgeführt. Geöffnet ist am Samstag von 8 bis 18 Uhr und am Sonntag von 8 bis 13 Uhr.

Die MIRAMA Magdeburg ist die Landesrassegeflügelschau von Sachsen-Anhalt. Zahlreiche Züchter präsentieren sich auf der MIRAMA Messe Magdeburg und zeigen in der Seniorenabteilung Volieren, Puten, Gänse, Enten, Hühner, Zwerghühner, Japanische Legewachteln und Tauben. In der Jugendabteilung der Geflügelschau werden zudem Gänse, Enten, Hühner, Zwerghühner und Tauben gezeigt. Insgesamt sind auf der Geflügelzuchtschau mehr als 3.000 Tiere zu sehen. Der Landesrassegeflügelschau MIRAMA in Magdeburg sind die Landesjugendschau, die Landeszuchtbuchschau und die Sondervereine mit Sonder- und Werbeschauen angeschlossen. Die Sachsen-Anhalt-Meisterschaften der Senioren und der Jugend werden darüber hinaus ebenso durchgeführt, wie die Vereinsmeisterschaft und Zuchtbuchmeisterschaft.

Es besteht auch wieder die Möglichkeit des Tierkaufs.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss gab es im Vorverkauf keine Eintrittskarten mehr für "Reineke Fuchs" um 15 und 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19, für "Lasst uns in Frieden" um 17 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a sowie für "Nikolaus und der dumme Nuck" um 15 Uhr und für "Scrooge" um 18 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25.

Gegebenenfalls gibt es kurz vor Veranstaltungsbeginn an der Tageskasse noch Restkarten.