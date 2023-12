Konzerte zum Beispiel mit Julvisor und Foyal gehören zu dem, was der Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 15. Dezember 2023, bietet. Die Volksstimme hat Ideen zusammengestellt.

Was ist los in Magdeburg?

Magdeburg - Schauspiel, Konzerte, Kabarett und Theater - auch Freitag, der 15. Dezember, hält in Magdeburg viele Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Konzert mit Julvisor im Magdeburger Moritzhof

Bereits seit über 15 Jahren bringen die fünf Musiker von Julvisor mit großer Hingabe und Kunstfertigkeit ihre ganz eigenen Versionen von Weihnachtsliedern aus Dänemark, Schweden, Norwegen und Island auf unsere heimatlichen Bühnen. Ein Konzert beginnt diesen Freitag um 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz unter dem Titel "…och frid på jorden!"

Die Geschichte: Die Winter in Europas Norden sind lang, kalt und finster. Wälder, Flüsse und Seen liegen schlafend unter dem Eis, nur manchmal erhellt vom farbenprächtigen Polarlicht. In den erleuchteten Stuben rücken die Menschen zusammen, warten auf die Rückkehr des Lichts und feiern das alte Fest der Wintersonnenwende im christlichen Gewand. Und sie erzählen sich Geschichten und singen Lieder: von der Heiligen Lucia, dem tapferen Staffan, dem Stern von Bethlehem und der Geburt Jesu, aber auch von Wichteln, Trollen und anderen Wesen der Dunkelheit da draußen.

Adventskonzert mit Foyal und Jiran in der Festung Mark

Foyal interpretiert diesen Freitag, 15. Dezember 2023, in der Festung Mark im Hohepfortewall ab 20 Uhr sowohl altbekannte Weihnachtslieder unter Verwendung von Folk und Weltmusik wie auch eigene Kompositionen. In einer speziellen Besetzung ergänzen die drei Musiker von Jiran den Abend. So erklingen arabische Liebeslieder als auch die uns wohlbekannten Advents- und Weihnachts-Lieder untermalt mit typisch arabischen Instrumentalklängen.

Auf wundersame Weise verbinden sich Songs wie "Carol of the bells" mit einem Freylakh, entsteht aus einem Bachchoral eine Klezmerline, das bekannte "Maria durch ein Dornwald ging" verbindet sich mit mittelalterlichen Klängen oder "Oh Tannenbaum, du trägst ein´grünen Zweig" geht in Tango auf.

Nele Pollatschek liest aus "Kleine Probleme" im Literaturhaus

Mit ihrem Buch "Kleine Probleme" ist Nele Pollatschek diesen Freitag zu einer Lesung im Magdeburger Literaturhaus in der Thiemstraße 7 zu Gast. Beginn ist um 19 Uhr.

In ihrem lustigen, tragischen und philosophischen Roman erzählt Nele Pollatschek von Chaos und der Sehnsucht nach Ordnung, von perfekten Kindern und unperfekten Eltern, von Liebe, kleinen Schrauben und großen Werken. Vor allem aber erzählt sie von der Schwierigkeit, sein Leben nicht auf später zu verschieben.

Nele Pollatschek, 1988 in Berlin geboren, hat Englische Literatur und Philosophie in Heidelberg, Cambridge und Oxford studiert und wurde darin 2018 promoviert. Für ihren Debütroman "Das Unglück anderer Leute" (2016) erhielt sie den Friedrich-Hölderlin-Förderpreis (2017) und den Grimmelshausen-Förderpreis (2019). Nele Pollatschek schreibt für die Süddeutsche Zeitung und erhielt 2022 den Deutschen Reporterpreis.

"Kein Meter" präsentieren ihr Album "Hollywood" im "The Lion Pub" in Magdeburg

Eine Releaseparty zu ihrem neuen Album feiert die Band "Kein Meter" diesen Freitag, 15. Dezember, ab 20 Uhr im "The Lion Pub". Dieses befindet sich in der Keplerstraße 7.

"Kein Meter" sind eine Punkrockband aus Magdeburg. Sie spielen modernen Punkrock mit eingängigen Melodien, glasklarem Sound und Texten auf Deutsch. Das jetzt veröffentlichte Debütalbum "Hollywood" bietet Gesellschaftskritik, weiß aber auch andere Problematiken anzusprechen: Es geht die Zerstörung unserer Umwelt, die Flucht in ein besseres Leben oder einfach die Liebe zu einem anderen Menschen.

Metal mit Gorilla Monsoon und Sheev im Flowerpower Magdeburg

Zwei Metalbands sind diesen Freitag, 15. Dezember 2023, ab 20 Uhr im Magdeburger Flowerpower im Breiten Weg 252 zu Gast. Gorilla Monsoon aus Dresden spielen Stoner/Doom Metal, und Sheev aus Berlin haben Progressive Stone Metal dabei.

Im Mai 2001 gegründet, entwickelte die Band Gorilla Monsoon einen eigenen, verdammten, unverkennbaren, tonnenschweren Mördersound ohne Kompromisse, der insbesondere live brachial alles niederwalzt. Shev gibt s seit 2017. Ihre unterschiedlichen Hintergründe haben dazu beigetragen, ihren Sound zu einem Genre-übergreifenden Erlebnis zu formen, das Elemente von Stoner, Grunge und Progressive Metal nahtlos miteinander verbindet.

Adventskonzert "Mein Geist freut sich" im Magdeburger Gesellschaftshaus

Der Kammerchor Singkreis Magdeburg unter Leitung von Stefan Gericke und das Blockflötenensemble KONflautando unter Leitung von Petra Barthel geben diesen Freitag, 15. Dezember 2023, ein Adventskonzert im Magdeburger Gesellschaftshaus. Beginn der Veranstaltung in der Schönebecker Straße 129 ist um 19.30 Uhr.

Das Blockflötenensemble und der Singkreis illustrieren die Geschichte Marias von der Verkündigung bis zur Geburt Jesu mit Chor- und Instrumentalwerken aus sieben Jahrhunderten. Am Ende erklingt eine der Ur-Versionen des bekannten Weihnachtsliedes «Stille Nacht». Das Motto des Konzertes ist dem «Magnificat», dem Lobgesang der Maria nach der Verkündigung durch den Engel Gabriel entnommen.

O nata lux

"O nata Lux - Licht in dunkler Nacht" ist ein Adventskonzert am 15. Dezember in der Nicolaikirche Magdeburg am Nicolaiplatz überschrieben. Beginn ist um 18 Uhr.

Der Abend wird vom Multivokal-Chor und der 7. Bläserklasse des Norbertusgymnasiums gestaltet. Marlene Holzwarth und Anke Szukalski haben die musikalische Leitung inne.

"Klappe! Das Letzte" im "... nach Hengstmanns" in Magdeburg

Unter dem Titel "Klappe! Das Letzte" sind Sebastian Hengstmann und Lars Johansen in einem Kabarettprogramm im "... nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 zu erleben. Vorstellungen beginnen diesen Freitag um 19.30 Uhr sowie zur gleichen Zeit am 27. Dezember, am 24. und 25. Januar und am 8. und 10. Februar.

Die beiden Kabarettisten haben als erklärte Kinofans in ihrem Programm einen Ausflug in die Welt des Films unternommen. Und sie haben Parallelen zur Politik entdeckt.

Sinfoniekonzert im Magdeburger Oprnhaus

Ludwig van Beethovens Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 Es-Dur und die Symphonie fantastique von Hector Berlioz stehen am Donnerstag und Freitag jeweils um 19.30 Uhr auf dem Programm des Magdeburger Opernhauses im Universitätsplatz 9. Die Magdeburgische Philharmonie unter dem Dirigenten Johannes Fritzsch, ehemaliger Generalmusikdirektor der Oper Graz, und der Pianist Gustav Piekut musizieren.

In der "Symphonie fantastique!" mit dem Untertitel "Episode aus dem Leben eines Künstlers" verarbeitete Hector Berlioz seine bis dahin unerfüllte Liebe zur Schauspielerin Harriet Smithson und etablierte eine neue Spieltechnik, die die Streicherstimmen in vorher nicht gekannter Weise auffächert.

Auch in Ludwig van Beethovens Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 zeigt sich ein ungewöhnliches Verhältnis des einzelnen Musikers zur ihm übergeordneten Einheit. Hier variiert das „Verhalten des Solos zum Hauptgesang“, so Harry Goldschmidt: Mal weicht das Klavier dem Orchester aus, mal reiht es sich in dessen Klang ein oder ordnet sich ihm sogar unter. Vor dem Hintergrund der napoleonischen Besetzung Wiens, die Beethoven beim Komponieren bedrohlich umgab, könnte man meinen, die Idee der idealen Gemeinschaft sei Musik geworden.

Comedy-Revue im Magdeburger Hundertwasserhaus

„Ganz großes Kino“ heißt es am Freitag, 15. Dezember, ab 19.30 Uhr sowie am 12. Januar, 15. März und 20. April um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. In einer filmreifen Comedy-Revue würden die besten Filme aller Zeiten in zwei Stunden live geboten, so die Veranstalter über das Stück von Autor Christian Kühn und unter der musikalischen Leitung von Enrico Scheffler.

Die Geschichte: Das traditionsreiche Kino „Gloria“ steht kurz vor der Schließung, nachdem es viele Jahre lang ein beliebter Treffpunkt war. Um einen letzten, spektakulären Abschied zu feiern, planen die Besitzer eine ausverkaufte Best-of-Show, bei der die besten Filme gezeigt werden sollen. Doch eine Woche vor dem geplanten Event die schlechte Nachricht: Die Verleiher verweigern die Lizenzen. In dieser verzweifelten Situation taucht Danilo auf, der treueste Stammkunde des Kinos, zusammen mit Viola, die nebenan ihr Nagelstudio betreibt. Gemeinsam haben sie eine verrückte, aber möglicherweise rettende Idee: Warum nicht selbst in die Rolle der Schauspieler schlüpfen? Und so beginnt eine filmreife Woche voller Proben für alle Beteiligten.

Mr Gum und das geheime Geheimversteck im Magdeburger Schauspielhaus

Im Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 wird am Freitag, 15. Dezember 2023, um 19.30 Uhr "Mr Gum und das geheime Geheimversteck" gezeigt. Weitere Vorstellungen sind für den 16.12. um 16.30 Uhr, den 20.12. um 19.30 Uhr, den 7.1. um 16 Uhr, und vom 27. bis 29.1. um 10 Uhr vorgesehen.

Eingemummelt im geheimsten Geheimversteck hat es Bösewicht Mr Gum diesmal auf das Wetter abgesehen. Schon fallen die Wolken vom Himmel und in den allgegenwärtigen Sherrygeruch, der das Städtchen ummantelt, wie nur Sherrygeruch ein Städtchen ummanteln kann, mischt sich der Gestank von verdorbenem Fleisch. Unsere Heldinnen Polly und Freitag O’Leary sind alarmiert.

Das Gespenst von Magdebu-huuu im Magdeburger Opernhaus

"Das Gespenst von Magdebu-huuu" ist das Weihnachtsmärchen des Theaters Magdeburg überschrieben. Ort der Vorstellungen ist das Opernhaus im Universitätsplatz 9.

Magdeburg habe seine eigene Gespenstergeschichte verdient, meinte vor der Inszenierung Magdeburgs Schauspieldirektor Bastian Lomsché. Er schrieb ein Stück, das von Daniel Foerster inszeniert und das für Kinder ab 6 Jahren geeignet ist. Das Publikum könne sich auf ein aufregendes Abenteuer voller Gefahren, Spaß, Musik und ungewöhnlicher Freundschaft freuen, so eine Ankündigung.

Vorstellungen sind am 15. Dezember um 9 Uhr, vom 18. bis 20. Dezember jeweils um 9 und um 11 Uhr, sowie am 17. Dezember und am 6. Januar um 10 Uhr geplant.

Ausverkaufte Veranstaltungen in Magdeburg und Termine mit Restkarten

Ausverkauft sind die Vorstellung von "Andersen kommt!" im Theater an der Angel, der Auftritt von PA69 in der Factory, "Bevor de Düre uffjeht" in der Weinhandlung Söllig sowie die Aufführungen von "Der Wolf, der aus dem Buch fiel" und "Die unendlich Geschichte" im Puppentheater Magdeburg. Nur noch Restkarten gibt es am Freitag und Sonnabend für "An Mut spart nicht noch Mühe" in der Magdeburger Zwickmühle.