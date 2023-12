Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 18. Dezember 2023, ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat. Zu den Freizeittipps für Sonntag, den 17. Dezember 2023, geht es hier. Und die Ideen zum Ausgehen für Dienstag, den 12. Dezember 2023, gibt es hier.

Auch interessant: Essen, Trinken, Kunsthandwerk und Weihnachtsstimmung gibt es auf den zahlreichen Weihnachtsmärkten in Magdeburg.

„Jazz in der Kammer“ mit Floros Floridis, Yorgos Dimitriadis und Meinrad Kneer im Magdeburger Forum Gestaltung

Freie Musik von drei sehr erfahrenen und mit allen Wassern gewaschenen Improvisatoren zu erleben – das ist das Versprechen der Reihe „Jazz in der Kammer“ im Forum Gestaltung für diesen Montag. Es spielen Floros Floridis, Yorgos Dimitriadis und Meinrad Kneer.

Die mehr als 30-jährige Zusammenarbeit der beiden wohl aktivsten griechischen Improvisatoren der internationalen freien und improvisierten Musikszene Floros Floridis und Yorgos Dimitriadis kulminiert in ihrer CD „Tone Sequence Evaluators“ die vom Label „Evil Rabbit Records“ 2022 herausgegeben wurde. Relativ bald kam bei den beiden Protagonisten die Idee auf, ihr Duo zusammen mit dem „Evil Rabbit“-Betreiber und Kontrabassisten Meinrad Kneer zu einem Trio zu erweitern.

Floridis komponiert Musik für Kurz- und Dokumentationsfilme, Theater und Tanz. 1997 war er künstlerischer Leiter der Jazzveranstaltungen der Europäischen Kulturhauptstadt Thessaloniki. Yorgos Dimitriadis war mehr als zwölf Jahre aktives Mitglied der Pariser Jazz- und Improvisationsmusikszene. Seit 2006 lebt er in Berlin. Dort ist auch Meinrad Kneer zu Hause, der zuvor hat lange Jahre in den Niederlanden gewirkt hat.

Das Konzert Floridis-Dimitriadis-Kneer findet diesen Montag, 18. Dezember, im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 statt. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr.

Oberuferer Weihnachtsspiele am Montag in der Freien Waldorfschule Magdeburg

In der Magdeburger Waldorfschule stehen diesen Montag die traditionellen Oberurferer Weihnachtsspiele auf dem Programm. Erzählt wird die Geschichte vom Erwachsenwerden mit Adam und Eva und der Frucht der Erkenntnis sowie von der Geburt des Neuen, das nicht im Königspalast, sondern im Stall geboren wird und nicht von den Gelehrten und Gesättigten, sondern von armen Hirten erkannt wird.

Die Texte entstanden im 16. Jahrhundert in der Gegend des Bodensees. Mit Umsiedlern gelangte er nach Ungarn – Oberufer war damals ein Vorort von Bratislava.

Am Ende des 19. Jahrhunderts vom Wiener Dialektforscher Karl Julius Schröer aufgezeichnet und an seinen Schüler Rudolf Steiner mit Hinweisen zur Darstellungsform weitergegeben, wurden die Spiele für die neuere Zeit von Rudolf Steiner leicht überarbeitet und etwa ab 1910 in Berlin und anderen Orten wieder aufgeführt. Die Lehrer der ersten Waldorfschule in Stuttgart spielten dann die Oberuferer Spiele schon in den Zwanziger Jahren für ihre Schüler.

In der Gemeinde der Christengemeinschaft, die sich wie die Waldorfschule auf anthroposophischer Grundlage entwickelt hat, wurden die Oberuferer Spiele seit Anfang der Sechziger Jahre bis 1989 auch in Magdeburg gespielt. Eine Besonderheit der Spielergruppen in Mitteldeutschland ist dabei die Verwendung der Musik von Prof. Siegfried Thiele. Mit der Schulgründung wurde diese Tradition lückenlos vom Kollegium der Waldorfschule fortgeführt.

Veranstaltungsort ist der Ort Ernst-Bindel-Saal der Freien Waldorfschule Magdeburg in Kroatenwuhne 3. Das Paradeisspiel für Kinder ab der 3. Klasse beginnt um 16 Uhr, das Christgeburtsspiel - ohne Altersbeschränkung- um 16.45 Uhr.

Adventssingen in der Magdeburger Nicolaikirche

"Wir für Neustadt" und MUtopolis Neue Neustadt laden diesen Montag, 18. Dezember 2023, in Kooperation mit dem Kirchspiel Nord und der Biederitzer Kantorei zu einem musikalischen Vorweihnachtsabend in der Gemeinschaft ein. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Nicolaikirche am Nicolaiplatz.

Der Kerzenschein taucht den Raum in sanftes Licht, während die Weihnachtslieder di Herzen erwärmen. "Lasst uns gemeinsam in die festliche Jahreszeit eintauchen und die Magie des Adventssingens in einer herzlichen Gemeinschaft erleben!", heißt es in der Einladung.

Das Gespenst von Magdebu-huuu im Magdeburger Opernhaus

"Das Gespenst von Magdebu-huuu" ist das Weihnachtsmärchen des Theaters Magdeburg überschrieben. Ort der Vorstellungen ist das Opernhaus im Universitätsplatz 9.

Magdeburg habe seine eigene Gespenstergeschichte verdient, meinte vor der Inszenierung Magdeburgs Schauspieldirektor Bastian Lomsché. Er schrieb ein Stück, das von Daniel Foerster inszeniert und das für Kinder ab 6 Jahren geeignet ist. Das Publikum könne sich auf ein aufregendes Abenteuer voller Gefahren, Spaß, Musik und ungewöhnlicher Freundschaft freuen, so eine Ankündigung.

Auch interessant und mit Video: Was das Theater Magdeburg mit dem kleinen Gespenst im Advent plant

Vorstellungen sind vom 18. bis 20. Dezember jeweils um 9 und um 11 Uhr, am 15. Dezember um 9 Uhr sowie am 17. Dezember und am 6. Januar um 10 Uhr geplant.

Die "Schönsten Deutschen Bücher" werden in der Magdeburger Hochschulbibliothek gezeigt

Im Wettbewerb der "Schönsten Deutschen Bücher" wählten zwei Jurys in einem aufwendigen Verfahren die 25 Schönsten Bücher des Jahres aus. 14 Juroren diskutierten sieben Tage lang über die eingereichten Titel. Die 25 ausgewählten Bücher sind vorbildlich in Gestaltung, Konzeption und Verarbeitung und zeigen eine große Bandbreite gestalterischer und herstellerischer Möglichkeiten.

Derzeit können die Prämierten in der Bibliothek der Hochschule Magdeburg-Stendal im Haus 1 auf dem Campus an der Breitscheidstraße 2 besichtigt und eingehend unter die Lupe genommen werden. Die Ausstellung ist bis zum 22. Dezember 2023 zu den Bibliotheksöffnungszeiten zugänglich. Geöffnet hat Bibliothek in der Vorlesungszeit Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr.

Der Wolf, der aus dem Buch fiel, im Magdeburger Puppentheater

"Der Wolf", der aus dem Buch fiel, ist am Montag im Magdeburger Puppentheater in der Warschauer Straß 25 zu erleben. Die Gschichte von Thierry Robberecht und Grégoire Mabire, Deutsch von Ilse Rothfuss, wird in einer Bühnenbearbeitung des Ensembles für Menschen ab 4 Jahren gezeigt. Die Vorstellung beginnt um 9 Uhr. Tickets gab es zum Redaktionsschluss auch noch für die Termine am 19. Dezember um 10.30 Uhr und am 20. Dezember um 9 Uhr.

Die Geschichte: Ein Bilderbuch fällt im Kinderzimmer vom Regal und heraus purzelt ein verdutzter Wolf! Gerne würde er zurück zwischen die Seiten klettern, aber mal ist er zu früh, mal zu spät dran in der Geschichte. Im Kinderzimmer schleicht auch eine Katze herum und der Wolf flüchtet sich quer durch die Bibliothek von Märchenbuch über Dinosaurier-Geschichte bis zum Naturkundebuch und entdeckt jedes Mal ganz unterschiedliche Welten.

Rundgänge in Magdeburg

In Magdeburg locken jeden Tag Rundgänge, Teile der Stadt zu Fuß zu erkunden. Auf der Website der Touristinfo können Tickets im Vorfeld gebucht werden.

Auch interessant: Das ist der aktuelle Wetterbericht für Magdeburg

Eine Reise durch die Geschichte der Ottostadt heißt ein weiterer Stadtrundgang, der an der Tourist-Information im Breiten Weg 22 beginnt. Los gehts hier um 11 Uhr.

"Durch die Lichterwelt" startet am Dommuseum Ottonianum Magdeburg am Domplatz 15. Beginn ist um 17 Uhr. Die Magdeburger Lichterwelt ist eine Installation mit über die Stadt verteilten Großplastiken, die fantastische Welten mit begehbaren Weihnachtskugeln, Bärenschlitten und Ähnlichem schaffen, die aber auch aus der Magdeburger Geschichte erzählen. In einem Video kann man schon einmal einen Eindruck bekommen.

Auch interessant: Serie der Magdeburger Volksstimme zu den Parks in Magdeburg

Swing im Volksbad Buckau

Im Magdeburger Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 findet diesen Montag ein Swing-Event statt. Der Abend beginnt um 19.30 Uhr mit einem Taster und einem Schnupperkurs, die sowohl für Neulinge als auch für diejenigen, die ihre Kenntnisse auffrischen möchten, offen sind. Hier werden Grundschritte sowie einfache Figuren vermittelt. Ab 20.15 Uhr geht das Programm mit einem freien Training und dem Social Dance für die Swing-Enthusiasten weiter.

Dieses Mal wird auch Livemusik geboten: Inspiriert von den wilden, heißen Klängen des Harlem und Chicago Jazz der 1930er/40er Jahre haben sich The Big Five als Berlins authentischstes Swing-Combo etabliert. Mit einer treibenden Rhythmussektion, einer feurigen Horn-Frontline und dynamischen Song-Arrangements taucht diese internationale Band tief in das weniger bekannte Repertoire des goldenen Swing-Zeitalters ein und legt einen starken Schwerpunkt auf Originalkompositionen.

Swing ist ein Musik- und Tanzstil, der in den 1920er und 1930er Jahren in den USA entstand, er vereint einen besonderen Rhythmus mit improvisierte Soli, mitreißenden Melodien, Elementen aus Jazz, Blues und Big-Band-Arrangements. Der lebendige Sound dieses Stils inspirierte damals eine ganze Generation von Tänzern zu ikonischen Bewegungen wie dem Lindy Hop. Die Ballrooms jener Ära waren erfüllt von der Begeisterung für den Swing, der zu einem bedeutsamen kulturellen Phänomen avancierte. Bis heute bleibt der Geist des Swing lebendig und faszinierend.

Ausverkaufte Veranstaltungen in Magdeburg

Ausverkauft sind die Vorstellungen "Der Nussknacker" der Theaterballettschule im Magdeburger Schauspielhaus und "Die unendliche Geschichte" im Puppentheater Magdeburg.