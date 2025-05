Oper, Literatur, Kinderfeste, Stummfilm und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 1.6.2025.

Ausgehen in Magdeburg: Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 1.6.2025.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

"La traviata" im Opernhaus Magdeburg

Giuseppe Verdis Oper "La traviata" ist im Opernhaus des Theaters Magdeburg zu erleben. In einer Koproduktion mit der Neuen Oper Freiburg wird die Geschichte der Pariser Kurtisane Violetta Valéry auf die Bühne gebracht – eine Frau, die sich außerhalb gesellschaftlicher Konventionen bewegt und dabei zum Sinnbild einer tragischen wie aufrichtigen Liebe wird. Alfredo Germont, ein junger Mann aus gutem Haus, verliebt sich leidenschaftlich in Violetta. Die beiden wagen ein Leben fernab des Pariser Trubels und ziehen sich aufs Land zurück. Doch ihr Glück wird jäh unterbrochen, als Alfredos Vater Giorgio auftaucht und Violettas gesellschaftlicher Ruf zur Belastung für seine Familie wird. Er drängt sie zum Verzicht – mit tragischen Folgen.

Verdi erzählt hier ein zutiefst menschliches Drama über Liebe, Opferbereitschaft und gesellschaftliche Zwänge. Die Musik verleiht den Figuren eine große emotionale Tiefe, und die Fragen, die die Oper stellt, sind bis heute aktuell: Was sind wir aus Liebe bereit zu tun? Und wer entscheidet darüber, wie ein "anständiges" Leben auszusehen hat?

Die Oper wird in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln aufgeführt und ist empfohlen für Besucherinnen und Besucher ab 12 Jahren.

Aufführungstermine im Opernhaus Magdeburg, Universitätsplatz 9, am 1. Juni um 16 Uhr, außerdem am 8. Juni, 12. Oktober, 31. Oktober und 25. Dezember jeweils um 18 Uhr sowie am 2. Januar um 19:30 Uhr.

Kinderfest der Volksstimme-Pusteblume im Magdeburger Elbauenpark

Am 1. Juni 2025 ist es wieder so weit: Das große Pusteblume-Kinderfest der Volksstimme lädt von 10 bis 18 Uhr in den Elbauenpark Magdeburg ein, um gemeinsam den Internationalen Kindertag zu feiern. Ein ganzer Tag voller Spaß, Musik, Spiel und Überraschungen wartet auf kleine und große Besucherinnen und Besucher. Kinder bis sechs Jahren haben freien Eintritt.

Besonderes Highlight ist der Auftritt der Lichterkinder mit ihrer beliebten Bühnenshow. Mit fröhlichen Hits wie „Guck mal diese Biene da“, „Der Körperteil-Blues“ oder „Gehen wie ein Roboter“ sorgt die lebendig gewordene Liki zusammen mit zwei Tänzern für mitreißende Stimmung. Die Kinder können mitsingen, mittanzen und Teil einer ausgelassenen Party sein, die Groß und Klein begeistert.

Auch das Kinderbandmobil der PiaNino Band sorgt für Stimmung und verwandelt das Festgelände in eine lebendige Konzertfläche. Hinzu kommen zahlreiche Mitmachaktionen, bei denen sich die kleinen Gäste kreativ und spielerisch austoben können: Hüpfburgen, ein großes Spieleareal, Kinderschminken und viele weitere Angebote sorgen für einen abwechslungsreichen, bunten Festtag.

Weitere Termine zum Kindertag in Magdeburg

Zoo Magdeburg: Zum Internationalen Kindertag am 1. Juni 2025 bietet der Zoo Magdeburg Rätselspaß für Groß und Klein. Egal ob allein oder mit der Hilfe der Eltern – die kleinen Gäste können mit der Zoo-Rallye die Tierwelt des Zoos erkunden. Im Anschluss kontrollieren Zoo- Guides an der Zoowelle, ob die Zoo-Rallyes richtig gelöst wurden. Die Zoo-Rallye gibt es kostenfrei an der Zoo-Kasse. Der Infostand der Guides ist von 11 Uhr bis 18 Uhr besetzt. Besonderes Highlight: Zauberer Stefan Gärtner zieht durch den Zoo und begeistert die Kinder mit verblüffenden Zaubertricks.

Schellheimerplatz: Zum Kindertag lädt der Verein Spielwagen auf den Schellheimerplatz. Von 15 bis 16 Uhr findet auf dem Schellheimerplatz ein fröhliches kleines Konzert statt – extra für Kinder und ihre Familien. Martin Rühmann & Band bringen lustige Lieder mit, bei denen man mitsingen, mittanzen und einfach Spaß haben kann. Der Eintritt ist frei.

Mückenwirt: Der Kindertag am 1. Juni 2025 gehört auch beim Mückenwirt an der Straße An der Elbe den Kids. Das Ausflugslokal am Buckauer Elbufer verspricht für kleine Gäste einen großen Tag an der Elbe voller Spiel, Spaß und Action. Kinderdisco, Schminken und Basteln, Hüpfburg und vieles mehr warten auf die kleinen Gäste. Los geht’s um 14 Uhr.

Kieler Straße: Im Zuge des Festwochenendes am Anleger der Fähre an der Kieler Straße in Westerhüsen beginnt hier um 12 Uhr ein Familienfest.

Café Treibgut: Am 1. Juni lädt das Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 in Magdeburg ab 11 Uhr zu einem Kindertagsfest ein. Zu den Highlights des Tages gehören eine große Hüpfburg sowie Kinderschminken, Glitzertattoos und Büchsenwerfen. Eine Kinderdisco bringt die jüngsten Gäste in Bewegung, während an der Waffelhütte duftende, frisch gebackene Leckereien auf Naschkatzen warten. Für Spiel, Spaß und süße Belohnungen ist also reichlich gesorgt.

Barleber See: 2025 wird es für alle Kinder am Kindertag freien Eintritt am Barleber See in Magdeburg geben. Die Familien könnten auf diese Weise „die Baufortschritte rund um den Barleber See kostengünstig erleben“, so die Stadtverwaltung. Durch die Umgestaltung sollten neue Flächen und Wege entstehen, Gebäude saniert und errichtet, sowie Spiel- und Freizeitangebote wie eine Wasserrutsche und Volleyballfelder geschaffen werden.

Letzte Fahrt in dieser Spielzeit: „Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe“ am 1. Juni im Schauspielhaus

Am Sonntag, dem 1. Juni 2025, legt „Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe“ ein letztes Mal in dieser Spielzeit im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 an. Um 16 Uhr hebt sich der Vorhang für das liebevoll inszenierte Schauspiel mit Puppen von Claboberta Schnackvogel, das sich an Kinder ab drei Jahren richtet.

Auf hoher See, wo nur der Wind durch das Segel pfeift, genießt Käpt’n Karton seine Ruhe – bis plötzlich eine kleine, erschöpfte Möwe an Bord plumpst. Ingrid heißt sie und stellt das Leben des eigenwilligen Kapitäns mächtig auf den Kopf. Mit viel Witz, Seemannsgarn und maritimen Begegnungen entwickelt sich eine zarte Freundschaft zwischen dem Eigenbrötler und seiner gefiederten Mitreisenden.

Die fantasievolle Inszenierung mit liebevoll gestalteten Puppen, originellen Einfällen und sanftem Humor lädt kleine und große Zuschauer:innen zum Staunen, Lachen und Träumen ein. Ein nautisches Puppenabenteuer über Einsamkeit, Freundschaft – und darüber, dass unerwarteter Besuch manchmal genau das ist, was man braucht.

Leinwand-Lyrik mit Ralph Turnheim im Magdeburger Insel Theater

Ein besonderer Kinoabend erwartet das Publikum am Sonntag, dem 1. Juni 2025, um 20 Uhr auf dem Werder in Magdeburg: Der österreichische Kinoerzähler Ralph Turnheim bringt im Rahmen seines Programms „Leinwand-Lyrik“ den Stummfilmklassiker „Sherlock und der letzte Hund“ im Insel Theater in der Zollstraße 19 live zum Sprechen – mit augenzwinkerndem Witz, dichterischer Sprache und charmant-wienerischem Akzent.

Als einziger deutschsprachiger Stummfilmerzähler verleiht Turnheim dem legendären Detektiv Sherlock Holmes und dessen wunderbar unbeholfenem Begleiter Dr. Watson eine neue, poetisch-komische Stimme. Mit selbstverfassten Versen haucht er dem düsteren Kriminalfall um den Fluch der Baskervilles auf dem nächtlichen Moor frisches Leben ein – und sorgt dabei für einen Abend voller Lacher, Spannung und lyrischer Überraschungen.

Die Höflichen im Klosterbergegarten Magdeburg: Lesebühne zum Parkjubiläum

Am Sonntag, dem 1. Juni 2025, beginnt um 15.30 Uhr eine Veranstaltung der Magdeburger Lesebühne „Die Höflichen“ im Klosterbergegarten. Der Auftritt findet auf der Terrasse im Rahmen des Jubiläumsprogramms „200 Jahre Klosterbergegarten“ statt.

Die Lesebühne vereint Akteurinnen und Akteure aus verschiedenen Bereichen der Magdeburger Kulturszene. Mit dabei sind Lars Johansen, Leonard Schubert, Robert Gryczke, Sandy Gärtner und Jessica Denecke. Als Special Guest wird Hasenbrot angekündigt. Der Zusammenschluss präsentiert selbstverfasste Texte und versteht sich als offenes Format mit literarischer, oft auch humorvoller Ausrichtung. Die Inhalte reichen von nachdenklicher Lyrik über Erzählungen bis hin zu satirischen Kommentaren auf Zeitgeschehen und Alltag. In ihrer Vielfalt spiegeln die Texte die persönlichen Handschriften der Beteiligten wider.

Neben klassischen Lesebeiträgen kommen performative Elemente zum Einsatz. Sprache, Rhythmus, Mimik und Stimme werden gezielt genutzt, um dem geschriebenen Wort zusätzliche Ausdruckskraft zu verleihen. Dabei ist jeder Auftritt der Gruppe neu zusammengesetzt. Thematische Schwerpunkte ergeben sich zum Teil spontan, oft auch im Zusammenspiel mit dem Publikum. Das Format ist offen für Veränderungen, lebt von der Interaktion und sucht die Nähe zur Zuhörerschaft.

Orgelpunkt im Magdeburger Dom mit „Musik für die Seele“

Am Sonntag, dem 1. Juni 2025, um 16:00 Uhr findet im Dom zu Magdeburg im Rahmen der Konzertreihe Orgelpunkt ein besonderes musikalisches Ereignis unter dem Titel "Musik für die Seele" statt. Die beiden Münchner Musiker Dirk-Michael Kirsch an Oboe und Englischhorn sowie Klaus Geitner an der Orgel präsentieren ein abwechslungsreiches Programm, das Werke aus mehreren Jahrhunderten vereint. Es erklingen Kompositionen von Gottfried August Homilius, Christoph Wolfgang Druckenmüller, Jan Nieland, Peeter Vähi, Wolfgang Lindner, Johann Sebastian Bach, Edward Elgar, Heinrich Molbe, René de Boisdeffre, James Hotchkiss Rogers und Benedetto Marcello.

Das Konzert bietet eine breite stilistische Spannweite: barocke Sonaten, romantische Klangbilder, moderne Klangexperimente und geistliche Choralbearbeitungen verschmelzen zu einem musikalischen Erlebnis voller Tiefe, Emotion und Virtuosität. Besonders hervorzuheben ist der Choral "Wachet auf, ruft uns die Stimme" aus Bachs Kantate BWV 140 sowie das berührende "Nimrod" aus den Enigma-Variationen von Edward Elgar. Auch selten gespielte Werke und zeitgenössische Kompositionen wie Wolfgang Lindners "Passacaille h-Moll" oder Peeter Vähis "Zweiundvierzig" bereichern das Programm und machen den Nachmittag zu einem spannenden Hörerlebnis.

Klaus Geitner, Kirchenmusikdirektor und Orgelsachverständiger, war über viele Jahre hinweg Kantor an der Himmelfahrtskirche in München-Sendling und hat sich durch seine vielseitige Tätigkeit in Konzert, Lehre und Orgelfachberatung weit über Bayern hinaus einen Namen gemacht. Neben seiner Leitung des Chors der Himmelfahrtskirche gründete er das Ensemble "Il concerto piccolo", das sich auf historische Aufführungspraxis spezialisiert hat. Seine Konzertprogramme zeichnen sich durch die Kombination bekannter Orgelwerke mit selten gespielten oder zeitgenössischen Kompositionen aus.

Dirk-Michael Kirsch studierte Oboe in München und wirkte in verschiedenen Orchestern sowie als Mitglied von Kammermusikensembles mit Schwerpunkt auf zeitgenössischer Musik. Als freischaffender Musiker lebt und arbeitet er in München. Neben seiner regen Konzerttätigkeit ist er als Lehrer unter anderem am musischen Gymnasium St. Stephan in Augsburg tätig und war Gastdozent an der Anton-Bruckner-Universität in Linz. Auch als Komponist ist er aktiv: Seine Werke zeichnen sich durch eine tonale, moderne Sprache aus und wurden bereits mehrfach bei internationalen Wettbewerben gespielt.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Paradiesische Nächte mit Lichtskulpturen von Jörn Hanitzsch im Magdeburger Elbauenpark

Der Elbauenpark Magdeburg zeigt in den Paradiesischen Gärten am Schmetterlingshaus eine temporäre Lichtinstallation des Künstlers Jörn Hanitzsch. Bis zum 5. Juni verwandelt sich dieser Abschnitt des Parks bei Einbruch der Dämmerung in eine künstlerisch illuminierte Landschaft. Der Lichtkünstler, der bereits an verschiedenen historischen Orten in Sachsen-Anhalt gewirkt hat, setzt auch in Magdeburg auf ein zurückhaltendes, gestalterisch durchdachtes Konzept mit gezielten Lichtelementen. 220 Lichtskulpturen und -strukturen entfalten dabei ihre Wirkung sowohl am Tag als auch bei Dunkelheit.

Der gestalterische Ansatz beruht auf der Verbindung von Licht, Natur und Atmosphäre. Statt großflächiger Ausleuchtung kommen minimalistische Akzente und Elemente des italienischen Lichtdesigns zum Einsatz. Die verwendeten Objekte fügen sich in die Vegetation ein und verändern ihren Eindruck abhängig von Lichtverhältnissen und jahreszeitlicher Entwicklung des Gartens. Bei Eintritt der Dämmerung entsteht eine stille, visuelle Komposition aus Farben, Formen und Schatten. Die ruhige Klangkulisse eines fortlaufenden Klavierteppichs begleitet den Aufenthalt auf dem Gelände.

Das Lichtprojekt spricht Besucher aller Altersgruppen an. Geöffnet ist bis 5. Juni von Mittwoch bis Sonnabend jeweils von 18 bis 22 Uhr.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für "Krieg und Frieden" um 18 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 sowie für "Abba klaro" um 15 und 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Gegebenenfalls sind Resttickets an der Tages- oder Abendkasse erhältlich.