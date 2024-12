Familientheater, Musik, Bühne und Outdoor-Filme - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 10. Dezember 2024, bietet Vielfalt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Dienstag

Das Heeresmusikkorps Hannover gastiert am 10.12.2024 in Magdeburg.

Magdeburg - Auch Dienstag, der 10. Dezember 2024, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Weihnachtliches Benefizkonzert mit Heeresmusikkorps Hannover in Magdeburger Johanniskirche

Das Heeresmusikkorps Hannover gibt am Dienstag, 10. Dezember, ein „Weihnachtliches Benefizkonzert“ in der Magdeburger Johanniskirche. Die Einnahmen kommen der evangelischen Kindertagesstätte Martin-Stift zugute.

Das Heeresmusikkorps Hannover verfügt als klingende Visitenkarte der Bundeswehr in Niedersachsen über ein breites Repertoire. In unterschiedlichen Formationen – von Kammerensembles wie Holz- und Blechbläserquartetten bis zum symphonischen Blasorchester – präsentieren die Soldatinnen und Soldaten traditionelle Marschmusik, klassische Kompositionen sowie Film- und Musicalhighlights. In einer Ankündigung zum Dienstagabend in Magdeburg heißt es: „Genießen Sie unser vielseitiges Orchester mit einem bunten Programm von klassischen Werken bis hin zu modernen Arrangements – und eine ordentliche Prise Weihnachtsmusik.“ Das Heeresmusikkorps Hannover wurde am 1. Juli 1956 in Dienst gestellt. Es gehört zum Zentrum Militärmusik der Bundeswehr und ist damit dem Organisationsbereich Streitkräftebasis zugehörig. 50 Musiker und Musikerinnen zählt das Orchester. Seit 2014 ist Oberstleutnant Martin Wehn der Leiter des Musikkorps. Zwar machen rund die Hälfte der mehr als 200 Auftritte des Orchesters pro Jahr sogenannte Stiefeleinsätze aus – beispielsweise bei Gelöbnissen von Rekruten und Kommandowechsel oder auf Truppenbesuchen in den Einsatzgebieten im Ausland.

Doch auch Benefizkonzerte wie die jährliche Veranstaltung zu Weihnachten in der Magdeburger Johanniskirche sind längst zu einer Tradition geworden. In jedem Jahr profitierte bisher eine andere Bildungseinrichtung in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt von den Einnahmen aus dem weihnachtlichen Benefizkonzert des in Hannover beheimateten Musikkorps der Bundeswehr.

Das „Weihnachtliche Benefizkonzert“ mit dem Heeresmusikkorps Hannover beginnt am Dienstag, 10. Dezember, um 19.30 Uhr in der Johanniskirche an der Johannisbergstraße. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

"In einem tiefen, dunklen Wald" im Magdeburger Opernhaus

Derzeit wird im Magdeburger Opernhaus das Familienstück "In einem tiefen, dunklen Wald" für ein Publikum ab 6 Jahren gezeigt. Eine Vorstellung findet am 10.12. um 9 und 11 Uhr in der Einrichtung im Universitätsplatz 9 statt. Für diese Woche sind zu den gleichen Zeiten Vorstellungen am Donnerstag sowie jeweils um 9 Uhr am Mittwoch und Freitag geplant.

Die Geschichte: Prinzessin Henrietta-Rosalinde-Audora ist das einzige Kind ihrer königlichen Eltern, die ihr jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Bei der Wahl eines Bräutigams allerdings können sie es ihr nicht recht machen. Dafür hat die Prinzessin eine Idee: Sie möchte sich von einem gefährlichen Untier entführen lassen. Denn gegen ein solches kommt nur der mutigste Prinz an. Und den will sie heiraten. Allerdings muss das Untier Vegetarier sein, schließlich möchte Henrietta-Rosalinde-Audora nicht verspeist werden. Guter Plan!

Sogleich verbreitet sich die Nachricht von der Entführung bis ins allerkleinste Königreich, nach Lützelburgen. Dort lebt Prinzessin Simplinella. Ihr ist es egal, dass ein männlicher Retter gesucht wird, schließlich fühlt sie sich mutig genug, gegen Ungeheuer zu kämpfen.

"Missing Things – oder was fehlt" im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

"Missing Things – oder was fehlt" ist eine Bürger:innenBühnen-Produktion des Theaters Magdeburg, die ein kulinarisches Gespräch am Herd entfaltet. Heimweh wird oft mit dem Gefühl verbunden, dass etwas fehlt: sei es der Farbton der Erde, die Blautöne am Himmel in der Abenddämmerung, der Klang der Straßenbahn oder die Gerüche und Gerichte der Heimat. Doch stellt sich die Frage, ob wir in solchen Momenten vielleicht auch das Gleiche vermissen, wenn wir über das sprechen, was uns fehlt?

Der Abend geht diesem Thema auf eine besondere Weise nach, indem es das Gespräch über ein Gericht führt – Schakschuka. Dabei handelt es sich um ein Gericht, das in verschiedenen Kulturen unter unterschiedlichen Namen bekannt ist: Shakshuka, Shakshoka, Shakshouka. In Arabisch wird es als شكشوكة und in Hebräisch als שקשוקה geschrieben. Das Gespräch zielt darauf ab, die Vielfalt der Wahrnehmung dieses Gerichts durch Menschen aus verschiedenen Kontexten zu erkunden und zu zeigen, wie ein einfaches Gericht mit vielen Erinnerungen und Bedeutungen aufgeladen werden kann.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, den 10. Dezember 2024, um 19:30 Uhr statt. Veranstaltungsort ist das Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

European Outdoor Film Tour im Magdeburger Amo

Die European Outdoor Film Tour (EOFT) 2024 präsentiert Outdoorsport- und Abenteuerfilme des Jahres. Am 10. Dezember 2024, um 19.30 Uhr, wird sie im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 in Magdeburg gezeigt.

In den neuen Filmen der EOFT 2024 erleben die Zuschauer die Welt aus einer abenteuerlichen Perspektive. Im Film "Cycle of Bayanihan" begibt sich die US-amerikanische Profi-Mountainbikerin Sam Soriano nicht nur auf die Suche nach den Spuren ihrer philippinischen Familiengeschichte, sondern hinterlässt dabei auch ihre eigenen mit dem Fahrrad. In "Keep it Burning" erzählt Edu Marín die Geschichte einer Familien-Expedition im Karakorum-Gebirge, bei der er mit seinem Bruder und Vater den „Nameless Tower“ am Trango bestieg – eine Route, die zuvor von den Brüdern Alexander und Thomas Huber in der Klettergeschichte der EOFT verewigt wurde. "To the Sea" folgt den Londonern Ben und Hugo, die mit einem Europlattenfloß und einem zweimonatigen Trip von Sorsele in Schweden bis zur Ostsee starten. Aus den ursprünglich geplanten zwei Wochen wurden sechs Jahre, und das Floß entwickelte sich zu einem Zuhause für die drei.

Der Bergsport erhält in der EOFT 2024 eine weitere Facette durch den Alpinisten Erik Weihenmayer, der als erster Blinder alle 8000er Gipfel bestieg. Im Film "Soundscape" nimmt er die Zuschauer mit auf eine Expedition in die Sierra Nevada zum „Incredible Hulk“ und gewährt einen Einblick in seine einzigartige Wahrnehmungswelt.

Insektenkundler laden zum Jahresabschluss im Magdeburger Naturkundemuseum

Die Fachgruppe Entomologie lädt zur Jahresabschlussveranstaltung 2024 am Dienstag, den 10. Dezember 2024, um 18 Uhr im Museum für Naturkunde ein. Dieses befindet sich in der Otto-von-Guricke-Straße 68 bis 73. Zugang zur Veranstaltung ist über den Mitarbeitereingang des Museums.

Entomologie ist die wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Erforschung von Insekten beschäftigt. Als Teilbereich der Zoologie untersucht die Entomologie die Biologie, Morphologie, Ökologie, Systematik und Verhaltensweisen von Insekten. Dazu gehören auch Aspekte wie die Bedeutung von Insekten in verschiedenen Ökosystemen, ihre Interaktionen mit anderen Lebewesen sowie ihre Rolle in der Landwirtschaft und der Medizin. Insekten sind die artenreichste Tiergruppe auf der Erde, und die Entomologie spielt eine wichtige Rolle beim Verständnis ihrer Vielfalt und ihrer ökologischen Funktionen.

Literaturclub im Magdeburger Theater

Das Zitat „Lesen Sie – lesen Sie – lesen Sie viel. Lesen Sie alles.“, stammt von dem Schriftsteller Henry James und ist das Leitmotto des Literaturklubs am Schauspielhaus. Der Literaturklub wurde 2009 von der Dramaturgie des Theaters ins Leben gerufen und trifft sich seitdem regelmäßig, ein- bis zweimal im Monat, zu einem angeregten Austausch über ein gemeinsam ausgewähltes Werk.

Im Laufe der Jahre wurden über 200 Bücher besprochen. Oft wird die Lektüre in Bezug zu aktuellen Inszenierungen des Theaters gesetzt, was eine neue Perspektive auf das Gelesene eröffnet. Der Literaturklub ist ein Ort für Diskussionen über Klassiker ebenso wie über neue Literatur aus allen Teilen der Welt: Europa, Amerika, Asien und Afrika. Dabei werden auch die historischen Kontexte der Entstehung der Werke sowie die Biografien der Autoren thematisiert.

Der Literaturklub lädt alle Literaturbegeisterten ein, regelmäßig oder gelegentlich teilzunehmen und mit eigenen Vorschlägen und Leselust beizutragen. Veranstaltungsort ist das Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Anmeldungen sind per E-Mail an bo.wilschnack@theater-magdeburg.de möglich.

Diesen Dienstag geht es um Tania Blixen und „Babettes Gastmahl“. Beginn ist am 10. Dezember 2024 um 19.30 Uhr. Um Franz Kafkas „Das Schloss“ geht es am 7. Januar um 19.30 Uhr. Und Maryna Bunda und ihr „Das Glück der kalten Jahre“ steht für den 4. Februar um 19.30 Uhr auf dem Plan.

Kunstmuseum Magdeburg zeigt historische Kunst

Schwerpunkt des Kunstmuseums Magdeburg ist die moderne Kunst. Doch auch einige Werke aus den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor werden gezeigt.

Im Mittleren Tonnengewölbe sind Skulpturen des 13. bis 18. Jahrhunderts ausgestellt, die ausnahmslos einem christlichen Kontext entstammen. Ob als liturgische, Altar- oder Architekturplastik –immer dienten sie der Vergegenwärtigung des Heilsgeschehens. Diese Bildwerke sind im Laufe der letzten einhundertfünfzig Jahre aus dem internationalen Kunsthandel sowie durch private Sammler und Sponsoren für die museale Sammlung erworben worden.

Im Unteren Tonnengewölbe, vom Mittleren Tonnengewölbe über eine Treppe erreichbar, befindet sich eine kleine exquisite Auswahl von Skulpturen der Antike, aus dem frühneuzeitlichen Italien sowie des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Zu erwähnen ist der „Torso eines Knaben“, eine römische Marmorkopie nach einem Werk aus dem Umfeld des Polyklet. Mit Johann Gottfried Schadows „Fridericus Rex“ von 1807 klingt die Berliner Bildhauerschule des Klassizismus an. Wilhelm Lehmbrucks „Hagener Torso" von 1906 vertritt beispielhaft die klassische Moderne.

Die sogenannte Hochsäulige Kapelle, neben der Kirche am Ostende des Kreuzganges gelegen und von diesem aus zugänglich, nimmt jenen Sammlungsbestand historischer Skulpturen auf, die aus den im II. Weltkrieg zerstörten Magdeburger Kirchen gerettet wurden.

Geöffnet hat das Kunstmuseum Magdeburg Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Es befindet sich im Komplex des Klosters Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraß 4 bis 6.

Besuch im Dom zu Magdeburg

Täglich um 14 Uhr beginnen im Dom zu Magdeburg Führungen. Er befindet sich in der südlichen Altstadt der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Der Dom ist eine beeindruckende gotische Kathedrale im Herzen der Stadt. Seine imposante Architektur und die markante Doppelturmfassade prägen die Skyline von Magdeburg. Der Dom wurde im 13. Jahrhundert erbaut und ist eines der ältesten gotischen Bauwerke in Deutschland. Im Inneren beeindrucken die Gewölbe, kunstvollen Altäre und historischen Grabmäler.

Partys in Magdeburg

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Baracke: Eine Oldieparty wird dienstags ab 23 Uhr im Studentenclub Baracke gefeiert. Der Club befindet sich auf dem Campus am Universitätsplatz

