Fußballsprüche, Kammermusik und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 11. Juni 2024, bietet Vielfalt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und die Freizeit am Dienstag

Magdeburg - Auch Dienstag, der 11. Juni 2024, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

"Kammerkonzert late night" im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

Ein paar Tage nach dem sonntäglichen Kammerkonzert wird dessen Programm am Dienstag, 11.6., um 20 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 in einem anderen Ambiente wiederholt. Die Sitz- oder Liegegelegenheit sowie die Position in der Kammer 2 können frei gewählt werden.

Interessant wird es zu erleben, wie sich ein Konzert beispielsweise auf einer Matte liegend oder auf einem Gymnastikball sitzend anhört. Die Frage, ob die Musik den Körper anders durchdringt und das Hörerlebnis dadurch intensiver wird, steht im Raum. Auch wird der altbewährte Stuhl nicht fehlen.

Das Konzertprogramm umfasst die "Romance op. 36" für Posaune und Harfe von Camille Saint-Saëns, die "Pavane pour une infante défunte" für Posaune und Harfe von Maurice Ravel, "Orphée et Eurydice," ein Poem für Posaune und Harfe von Jean Daetwyler, sowie drei russische Lieder für Violine, Violoncello und Harfe von Michail Glinka. Zusätzlich wird die "Sonatine en Trio" von Maurice Ravel, arrangiert von Carlos Salzedo, und die Sonate für Flöte, Viola und Harfe von Claude Debussy dargeboten.

Mitwirkende Musiker sind Thomas Kapun an der Flöte, Gerhard Vinatzer an der Posaune, Lorenz Swyngedouw an der Violine, Björn Sperling an der Viola, Leonor Swyngedouw am Violoncello und Anna Maria Schwichtenberg an der Harfe.

Jenseits vom Abseits der Fußball-Gewohnheiten im Literaturhaus Magdeburg

Im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 heißt es am 11.6. "Jenseits vom Abseits der Fußball-Gewohnheiten". Beginn ist um 19 Uhr.

Das Programm "Wenn der Anstoß aufstößt. Side-Talk: Einwürfe von der Seitenlinie" mit Herbert Beesten, Lars Johansen, Bettina Fügemann und Uli Wittstock befasst sich mit der Rolle der Sprache im Fußball. Ob FCM, EM oder auf dem Platz – Fußball wäre ohne Sprache und Sprüche undenkbar. Begriffe wie kolportieren, lamentieren, schikanieren, interpretieren, diskutieren und suspendieren spielen dabei eine wesentliche Rolle. Die Taktik des Programms besteht im satirischen Zuschieben von Bällen, flankiert von Legendenbildung und der Klärung der Frage, ob es neben dem Fußball-Gott auch einen Fußball-Teufel gibt.

Die Stasi-Postkontrolle im Bezirk Magdeburg ist dem Thema im Stasi-Unterlagen-Archiv

"Jede Feindtätigkeit aufspüren... Die Stasi-Postkontrolle im Bezirk Magdeburg" heißt ein Vortrag am 11. Juni 2024 von 18 bis 20 Uhr im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg, Georg-Kaiser-Straße 7. Zuständig für die Postkontrolle war die Abteilung M des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), die in der Bezirksverwaltung Magdeburg angesiedelt war. Diese Abteilung, eine der frühesten Strukturen des MfS, wurde 1950 als Abteilung VI a gegründet und 1984 mit der Abteilung Postzollfahndung (Paketkontrolle) zusammengelegt.

Anfangs wurden Briefe, Telegramme und Pakete im Auslandspostverkehr kontrolliert, ab den 1970er Jahren kam die systematische Überwachung des Postverkehrs innerhalb der DDR hinzu. Die Abteilung M durchleuchtete, öffnete und las Briefe, um geheime Botschaften zu finden, obwohl das Postgeheimnis in den Verfassungen der DDR von 1949 und 1968 anerkannt wurde.

Tatsächlich wurde dieses Recht jedoch durch das MfS ständig verletzt. Die Stasi analysierte und speicherte Handschriften und Adressen und überprüfte massenweise Personen. Trotz Schutzmaßnahmen wie Alufolie und Blaupapier, die ein Durchleuchten der Briefe verhindern sollten, öffnete die Stasi insbesondere solche Sendungen und entnahm dabei oft Geld.

Referent für den Vortrag ist Rüdiger Sielaff. Er war von 2002 bis 2021 Leiter des Stasi-Unterlagen-Archivs in Frankfurt (Oder).

Gesang mit dem Tresenchor in der Magdeburger Xampanyeria

„Im 14-tägigen Turnus laden Tillmann Staemmler und Dorothea Lübbe krächzige und jauchzende Goldkehlchen an den Tresen in die Xampanyeria um gemeinsam Lieder zu schmettern und Kaltgetränke zu genießen“, heißt es in der Einladung zum Tresenchor, der sich das nächste Mal diesen Dienstag trifft.

Der Chor, der vom Theater Magdeburg initiiert wurde, soll den Kneipenkult und das gemeinsame Singen verbinden. „Was in vielen Städten längst als Kneipenchor Tradition hat, soll auch zur festen Größe der Stadtkultur in Magdeburg werden.“ Tillmann Staemmler spielt an den Dienstagabenden alle zwei Wochen das Klavier, und Dorothea Lübbe schmeißt den Tresen. Beide laden zum Mitsingen ein, was die Popkultur der letzten Jahrzehnte so zu bieten hat.

Das nächste Treffen beginnt diesen Dienstag, 11.6., um 19 Uhr. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich. Die Xampanyeria befindet sich im Breiten Weg 226.

Ausstellung „Klimakrise eine Menschheitskrise!“ in den Gruson-Gewächshäusern

Im Sommer macht der Klimawandel und die damit verbundene Hitze in großen Städten Vielen zu schaffen. Daher ist es gerade in einer alternden Gesellschaft notwendig, sich diesen neuen Gegebenheiten anzupassen. Wie kann Stadtumbau einer Verschlechterung der Lebensbedingungen in den Städten entgegenwirken, und was muss heute in den Kommunen angepackt und bedacht werden?

In den Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129b kann die Ausstellung „Klimakrise eine Menschheitskrise! – Vor allem kommt immer noch das Fressen!“ besucht werden. Die Schau zeigt Werke von 25 Künstlern, die sich auf unterschiedliche Weise mit dem Thema Klimakrise auseinandergesetzt haben. Unter ihnen sind zum Beispiel Moritz Götze und der Initiator der Ausstellung Robin Zöffzig.

In Kooperation mit mehreren Galerien und dem Förderverein der Gruson-Gewächshäuser setzt sich die Ausstellung durch Malerei, Skulpturen, Installationen, Bildhauerei und Medienkunst mit dem Handeln der Menschen und möglichen Zukunftsperspektiven kritisch auseinander. Dabei bezieht sich der Titel der Ausstellung auf das Zitat von Bertolt Brecht „Erst kommt das Fressen, dann die Moral“. Die Ausstellung kann bis 9. August besucht werden. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

"Jeder nach seiner Fasson" in der Medizinischen Zentralbibliothek

„Bunte Palette“ nennen sich die Hobbymaler und Hobbymalerinnen aus dem „Herz-ASZ“ Kannenstieg, die in der Medizinischen Zentralbibliothek gezeigt wird. Die Ausstellung trägt den Titel "Jeder nach seiner Fasson". Die Arbeiten sind so vielfältig wie die Zusammensetzung der Gruppe, die aus neun Senioren und Seniorinnen besteht und die die Freude am kreativen Arbeiten eint.

Die Ausstellung kann bis 26. Juni 2024 in der Medizinischen Zentralbibliothek besichtigt werden. Geöffnet ist die Einrichtung im Haus 41 auf dem Universitätscampus in der Leipziger Straße 44 montags bis freitags von 8 bis 21 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr.

Besuch im Dom zu Magdeburg

Täglich um 14 Uhr beginnen im Dom zu Magdeburg Führungen. Er befindet sich in der südlichen Altstadt der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Der Dom ist eine beeindruckende gotische Kathedrale im Herzen der Stadt. Seine imposante Architektur und die markante Doppelturmfassade prägen die Skyline von Magdeburg. Der Dom wurde im 13. Jahrhundert erbaut und ist eines der ältesten gotischen Bauwerke in Deutschland. Im Inneren beeindrucken die Gewölbe, kunstvollen Altäre und historischen Grabmäler.

Partys in Magdeburg

Baracke: Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Montego Beachclub: Ab 20 Uhr ist im Montego Beachclub am Heinrich-Heine-Platz 5 Salsa angesagt.

