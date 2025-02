11. FebrUAR Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Partys und Freizeit am Dienstag

Schlittschuhlaufen, Literatur, Kino und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 11. Februar 2025, bietet Vielfalt.

Magdeburg - Auch Dienstag, der 11. Februar 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Magdeburger Eiszeit in der Festung Mark verlängert

Zwar fehlt der richtige Winter noch, aber wer trotzdem ein eiskaltes Vergnügen sucht, der wird in der Festung Mark fündig. Die Betreiber haben die Eiszeit Magdeburg verlängert. Im festlich illuminierten Innenhof wartet nun bis zum 23. Februar die größte mobile Freiluft-Eisbahn Sachsen-Anhalts in traumhafter Kulisse auf Kufenspaßfreunde. Unter dem Motto „Raus aus den engen Stuben – rein ins Wintervergnügen“ bietet die Eisfläche Schlittschuhspaß für Jung und Alt. Hier können sich Fortgeschrittene an der mittelalterlichen Stadtmauer austoben und die Kleinsten ihre ersten Schritte mit Lauflern-Pinguinen auf dem Eis wagen.

Öffentliches Eislaufen ist Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Sonnabend von 10 bis 22 und Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Für Schulklassen gibt es Termine in den Vormittagsstunden. Firmen und Vereine können die Eisbahn fürs Schlittschuhlaufen oder Eisstockschießen mieten.

Schlittschuhe können ausgeliehen werden. Imbiss und Getränke sind ebenfalls zu haben. Mehr Infos und Kontakt online und unter Telefon 0391/99093330.

„Mein Herz ließ sich nicht teilen“ mit Claudia Wenzel bei Thalia im Magdeburger Allee-Center

Claudia Wenzel stellt ihr aktuelles Buch „Mein Herz ließ sich nicht teilen“ im Thalia Magdeburg – Allee-Center vor. Die Lesung findet am Dienstag, den 11. Februar, um 20.15 Uhr in der Ernst-Reuter-Allee 11 statt.

In ihrer Autobiografie berichtet Claudia Wenzel von ihren Erfahrungen während der DDR-Zeit. Trotz zahlreicher Möglichkeiten, in der Bundesrepublik zu bleiben, entschied sie sich immer wieder für die Rückkehr in die DDR. Das Buch thematisiert Erinnerungen an eine prägende Epoche der deutschen Geschichte und setzt sich mit dem persönlichen und gesellschaftlichen Umgang mit dieser Zeit auseinander.

Film über Maria Callas im Magdeburger Cinemaxx

Das Filmdrama „Maria“ widmet sich den letzten Tagen der Operndiva Maria Callas und zeichnet ein frei interpretiertes Porträt der Künstlerin. Gezeigt wird er im Cinemaxx am Magdeburger Willy-Brandt-Platz.

Paris, September 1977: Maria Callas hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und lebt abgeschottet in ihrer Wohnung. Begleitet von ihrem Kammerdiener Ferruccio und der Köchin Bruna, verbringt sie ihre Zeit mit Erinnerungen an vergangene Erfolge. Als der TV-Reporter Mandrax auftaucht, verändert sich ihr Alltag. Die Gespräche mit ihm lassen sie in die Vergangenheit eintauchen und wecken den Wunsch, noch einmal auf die Bühne zurückzukehren.

Regie führte Pablo Larraín. Die Hauptrolle übernimmt Angelina Jolie, unterstützt von Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee und Valeria Golino. Das Drehbuch stammt von Steven Knight. Die Dreharbeiten fanden 2023 in Paris, Griechenland, Budapest und Mailand statt.

Der Film hat eine Laufzeit von 124 Minuten und eine Altersfreigabe ab sechs Jahren. Vorstellungen sind für den 6.2. im 17.20 und 20.20 Uhr und um 19.40 Uhr als Originalversion, am 7. und 8.2. um 17.20 und 19.20 Uhr, am 9.2. um 17.10 und 19.30 Uhr, am 10.2. um 16.50 und 19.50 Uhr und um 19.40 Uhr in der Originalversion, am 11.2. um 17.10 und 19.40 Uhr sowie am 12.2. um 16.50 und 19.50 Uhr vorgesehen.

Treffen mit dem Tresenchor in der Magdeburger Xampanyeria

„Im 14-tägigen Turnus laden Tillmann Staemmler und Dorothea Lübbe krächzige und jauchzende Goldkehlchen an den Tresen in die Xampanyeria um gemeinsam Lieder zu schmettern und Kaltgetränke zu genießen“, heißt es in der Einladung zum Tresenchor, der sich das nächste Mal diesen Dienstag trifft.

Der Chor, der vom Theater Magdeburg initiiert wurde, soll den Kneipenkult und das gemeinsame Singen verbinden. „Was in vielen Städten längst als Kneipenchor Tradition hat, soll auch zur festen Größe der Stadtkultur in Magdeburg werden.“ Tillmann Staemmler spielt an den Dienstagabenden alle zwei Wochen das Klavier, und Dorothea Lübbe schmeißt den Tresen. Beide laden zum Mitsingen ein, was die Popkultur der letzten Jahrzehnte so zu bieten hat.

Das nächste Treffen beginnt diesen Dienstag, 11.2., um 19 Uhr. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich. Die Xampanyeria befindet sich im Breiten Weg 226.

"Magische Schönheit" in Magdeburger Stadtbibliothek

Die Ausstellung "Magische Mathematik" zur Schönheit der Mathematik findet vom 4. bis zum 28. Februar in der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109 statt. Die Ausstellung wird vom Fachbereich Stadtbibliothek und Volkshochschule organisiert und von Heidemarie Bräsel kuratiert.

Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13 Uhr. Die Vernissage zur Ausstellung findet am Dienstag, dem 4. Februar, von 17 bis 18 Uhr statt.

"Mystisches Sachsen-Anhalt" mit Fotografien von Susanne Scharfenberg

Die Ausstellung "Mystisches Sachsen-Anhalt" von Susanne Scharfenberg wird derzeit im MDR Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg gezeigt. Die Fotografin entführt die Besucher in eine düstere und zugleich faszinierende Welt, in der bekannte Sehenswürdigkeiten und Landschaften Sachsen-Anhalts in ein mystisches Licht gerückt werden.

Für ihre Aufnahmen besuchte Susanne Scharfenberg mit ausgewählten Models Orte wie die Sandsteinhöhlen bei Blankenburg, die Roseburg nahe Ballenstedt, die Teufelsmauer und eine alte verfallene Kirche. Mit Nebel, Kerzen und aufwendigen Kostümen schuf sie eine stimmungsvolle, geheimnisvolle Atmosphäre. Die eindrucksvollen Bilder entstanden nicht nur durch sorgfältige Planung vor Ort, sondern auch durch stundenlange digitale Nachbearbeitung, in der die Künstlerin ihrer Kreativität freien Lauf ließ. Das Ergebnis sind einmalige Fotografien, die durch Ästhetik und Detailreichtum begeistern.

Die Ausstellung ist bis 28. Februar geöffnet und kann montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie an den Wochenenden von 10 bis 14 Uhr besucht werden.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Das kleinste Jungtier im Zoo Magdeburg ist aktuell drei Zentimeter groß. Der Winzling ist eine Spaltenschildkröte (Malacochersus torneri), die am 10.11.2024 schlüpfte. Die Bestände der Spaltenschildkröte sind während der letzten 30 Jahre um 80 Prozent geschrumpft. Daher hat die Weltnaturschutzunion die Spaltenschildkröte in die Kategorie „vom Aussterben bedroht eingestuft. Seit 2013 sind im Zoo Magdeburg 17 Spaltenschildkröten geschlüpft, davon drei Jungtiere in diesem Jahr. Im Nashornhaus sind in den Terrarien jetzt 14 Spaltenschildkröten zu beobachten.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für den Auftritt von Roland Jankowsky um 19.30 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Gegebenenfalls sind an der Tageskasse noch Restkarten erhältlich.