Ausgehen in Magdeburg: Freizeit, Events und Veranstaltungen am Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 12. Juni 2025, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Songs und Geschichten mit Ulla Meinecke im Magdeburger Dom

im Rahmen der Magdeburger Domfestspiele steht ein Abend mit Liedern und Texten von Ulla Meinecke auf dem Programm. Am 12.6. steht dazu im Dom zu Magdeburg der Abend unter dem Titel „Songs und Geschichten“. An diesem Abend wird Ulla Meinecke gemeinsam mit dem Musiker Reimar Henschke auftreten. Die Liedauswahl umfasst sowohl bekannte Titel aus verschiedenen Schaffensphasen als auch neue Stücke. Begleitet wird der musikalische Teil durch erzählende Passagen, die Erlebnisse, Beobachtungen und persönliche Eindrücke einbinden.

Ulla Meinecke gehört seit über drei Jahrzehnten zur deutschsprachigen Musik- und Kulturszene. Ihre künstlerische Arbeit ist durch eine besondere sprachliche Gestaltung und eine charakteristische Stimme geprägt. In ihren Texten befasst sie sich mit alltäglichen Begebenheiten und persönlichen Beziehungen. Die Perspektive, aus der sie schreibt, ist von einer Mischung aus Ironie, Melancholie und Beobachtungsschärfe geprägt.

Ihre musikalische Karriere ist durch eine große Anzahl an Konzerten und Veröffentlichungen dokumentiert. Über eine Million verkaufte Tonträger und zahlreiche Auftritte im gesamten deutschsprachigen Raum kennzeichnen ihren Weg. Darüber hinaus ist sie als Autorin mit zwei veröffentlichten Büchern präsent. Lesungen gehören ebenso zu ihrem Repertoire wie Musikveranstaltungen.

"Songs und Geschichten" mit Ulla Meinecke beginnt am morgigen Donnerstag, 12. Juni, um 19.30 Uhr im Magdeburger Dom.

Stefan Schwarz und „Fiese Viecher – Der kleine Gartenversager gegen tierische Trolle und flegelhafte Pflanzen“ im Hof des Magdeburger Volksbads Buckau

Im Hof des Volksbads Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 findet am 12.6. eine Lesung mit dem Autor und Kolumnisten Stefan Schwarz statt. Im Mittelpunkt des Abends steht das Buch „Fiese Viecher – Der kleine Gartenversager gegen tierische Trolle und flegelhafte Pflanzen“.

Darin schildert Stefan Schwarz mit viel Witz und Selbstironie den Kampf eines Kleingärtners gegen invasive Pflanzen und nervige Schädlinge wie Spanische Wegschnecken, Chinesische Stinkwanzen oder Kanadische Goldrute. Statt Erholung im Grünen erlebt der Protagonist eine regelrechte Gartenschlacht – doch er gibt nicht auf. Stefan Schwarz erzählt in seiner gewohnt unterhaltsamen Art von den tierischen und pflanzlichen Eindringlingen des globalen Warenverkehrs, ihren Eigenheiten und erstaunlichen Fähigkeiten. Stefan Schwarz ist Journalist, Autor und Kolumnist.

Seit 2001 schreibt er für die Zeitschrift „Das Magazin“. Neben zahlreichen Kolumnenbänden veröffentlichte er mehrere Romane, darunter „Der kleine Gartenversager“, „Oberkante Unterlippe“ und „Die Großrussin“. Seine Lesungen gelten als Publikumsmagnet und sind längst Kult.

"Fiese Viecher – Der kleine Gartenversager gegen tierische Trolle und flegelhafte Pflanzen" mit Stefan Schwarz beginnt am heutigen Donnerstag, 12. Juni, um 19.30 Uhr im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7.

Polit-Satire "Wir sind gegen dafür" im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle

In der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a wird das aktuelle Kabarettprogramm "Wir sind gegen dafür" aufgeführt. Es handelt sich um eine Produktion mit Marion Bach und Heike Ronniger sowie alternierend Christoph Deckbar oder Oliver Vogt. Die Regie übernahm Matthias Brenner, das Buch stammt von Frank Voigtmann und Robert Schmiedel. Die Vorstellungen finden am 11., 12., 20., 25. und 26. Juni jeweils um 20 Uhr statt.

Im Zentrum der satirischen Inszenierung stehen die Widersprüche gesellschaftlicher Debatten, politische Absurditäten und die Fragwürdigkeit öffentlicher Positionierungen. Das Programm greift Entwicklungen in Politik, Medien und Alltag auf und stellt Fragen zur aktuellen Lage, ohne dabei einfache Antworten zu liefern. Thematisiert werden unter anderem wirtschaftliche Gegensätze, parteipolitische Rollenkonflikte sowie gesellschaftliche Umbrüche. Die Darbietung lebt von pointierten Dialogen, ironischen Spitzen und einem durchgehend doppelbödigen Umgang mit Sprache und Logik. Dabei wird ein Panorama alltäglicher Paradoxien gezeichnet, das die Verunsicherung in Zeiten politischer Orientierungslosigkeit widerspiegelt.

Theaterzug macht mit Geschichte über Schifffahrt Station an Magdeburger Niedrigwasserschleuse

Das Eisenbahntheater „Das Letzte Kleinod“ macht ab heute Station in Magdeburg. vom 7. bis 12.6. wird täglich das Stück „Reibholz“ gezeigt. Standort des ozeanblauen Theaterzugs ist dieses Mal an der Niedrigwasserschleuse auf der Steinkopfinsel.

Der Standort ist mit Bedacht gewählt: Unter freiem Himmel werden Geschichten aus der Welt der Binnenschifffahrt erzählt – direkt in und auf einem umgebauten Zug. Grundlage des Projekts sind Interviews mit Schiffern aus ganz Europa über ihren Alltag auf den Wasserstraßen, das Leben an Bord, über Warteschleifen in Häfen, Existenzdruck und familiäre Herausforderungen.

Der Theaterzug verwandelt sich dabei in ein schwimmendes Frachtschiff auf Schienen: Mit gestalteten Wohnräumen, Matrosenkammern, einem Steuerstand auf einem Flachwagen und Güterwaggons voller Holz, Mais, Zellulose oder Salz entsteht ein begehbares Theatererlebnis. Szenen zu Themen wie Manöver, Crewarbeit, Instandhaltung und Infrastruktur werden zwischen Laderäumen, Ladegleisen und Publikum gespielt. Die reale Binnenschifffahrt Magdeburgs ist Teil des Stücks – mit O-Tönen von Menschen, die hier arbeiten oder vorbeifahren. Das internationale Ensemble unter Regie von Jens-Erwin Siemssen macht „Reibholz“ zu einem sinnlichen Stück über eine oft übersehene, aber zukunftsrelevante Branche.

Reibholz vom 7. bis 12. Juni jeweils um 19 Uhr am Theaterzug an der Steinkopfinsel 15. Karten an der Abendkasse und unter www.das-letzte-kleinod.de im Web.

"Check den Hassel" mit einem Blick aufs Rotlicht

„Diesmal wird am Ende eine verborgene Rotlicht-Ecke am Hassel gecheckt“, so Herbert Karl von Beesten über ein neues Thema, das bei der nächsten Führung „Check den Hassel!“ auf die Teilnehmer wartet.

Bei den Rundgängen unter dem Titel „Check den Hassel“ zeigt Beesten den Menschen, was der Hasselbachplatz abseits gängiger Klischees als soziokulturelles Quartier im Süden der Magdeburger Altstadt zu bieten hat. Es geht beispielsweise darum, gemeinsam einige Schwellen ohne Angst zu überschreiten, darum zu erfahren, was heute an dem Knotenpunkt los ist, wer sich in der Heldenwelt versteckt. Nur noch bis zum Ende Juli besteht die Möglichkeit, den Hassel, den Platz der Nimmermüden, auf seine Mythen zu überprüfen.

Die Termine sind am Donnerstag, 12.6., sowie am 3. und 24. Juli um 19 Uhr und nachmittags um 15 Uhr am 28. Juni und 19. Juli. Treffpunkt: Hasselbachplatz/Ecke Liebigstraße. Beesten ist als der Mann mit schwarzem Hut zu erkennen. Es ist keine Anmeldung erforderlich und es wird keine Gebühr erhoben. Ein Hutgeld kommt den Beteiligten zu Gute.

Konzert mit dem Zupforchester im Magdeburger Konservatorium

Am Donnerstag um 18 Uhr lädt der Fachbereich Zupfinstrumente des Konservatoriums Georg Philipp Telemann zum Konzert der Zupfinstrumentalisten in den Konzertsaal im Breiten Weg 110 ein. Unter der Leitung von Torsten Kahler präsentieren Schülerinnen und Schüler ein abwechslungsreiches Programm für Gitarre, Mandoline, Laute und mehr – von Solostücken über Duos bis hin zu Ensemblebeiträgen.

Der Abend zeigt die stilistische Vielfalt der Zupfmusik: Klassik, Folk, zeitgenössische Werke und vielleicht auch der eine oder andere Ausflug in populäre Klangwelten.

Führung "Rund um den Margaretenhof" in Magdeburg

Am 12.06.2025 beginnt um 19 Uhr die Führung "Rund um den Margaretenhof". Treff ist an der Herrenkrugstraße/ Ecke Breitscheidstraße. Die Führung ist für Personen unter zwölf Jahren nicht geeignet. Anmeldungen unter Telefon 0391-602809 oder unter www.feuerwachemd.de im Web.

Im Jahr 1900 wurde unweit vom Herrenkrugpark, auf dem großen Cracauer Anger eine Villengegend für die Schönen und Reichen angelegt. Mit der idyllischen Ruhe war es vorbei, als ab Mitte der 1930er Jahre das Militär im Gebiet Kasernen erbauen ließ. Nach 1945 war ein Großteil des Geländes für Zivilpersonen gesperrt, weil die russische Armee es für ihre Zwecke beanspruchte.

Nadja Gröschner und Frank Kornfeld erinnern kurzweilig und unterhaltsam an die wechselvolle Geschichte der Gegend rund um den Margaretenhof.

Kino: "Addams Family" im Magdeburger Oli

Im Rahmen des Vorprogramms des Domplatz Open-Air wird am 12.06. und 19.06.2025 jeweils um 19 Uhr der Film "The Addams Family" im Oli an der Olvenstedter Straße 25a gezeigt. Der Film bietet unterhaltsamen Kult-Humor für ein Publikum ab 12 Jahren.

Die Komödie erzählt vom außergewöhnlichen Alltag der exzentrischen Familie Addams, deren Leben von schwarzem Humor und skurrilen Vorlieben geprägt ist. Als ein Betrüger versucht, sich das Familienvermögen anzueignen, setzt sich die Familie mit unkonventionellen Mitteln zur Wehr.

Letzter Tag für "Paintbox" in der Sudenburger Feuerwache

Die Ausstellung "Paintbox" mit Arbeiten von Lorenz Wühler hat am 12.6. zum letzten Mal in der Sudenburger Feuerwache geöffnet. Gezeigt werden Aquarelle.

Geöffnet ist zwischen 11 und 17 Uhr und zu den Veranstaltungen. Die Einrichtung befindet sich in der Halberstädter Straß 140.

Nea Marten mit „Ein Quantum Kunst“ im MDR-Funkhaus Magdeburg

Unter dem Titel „Ein Quantum Kunst“ sind Werke von Nea Marten im Elbfoyer des MDR-Landesfunkhauses Sachsen-Anhalt in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg zu sehen. Die Ausstellung ist Teil der Reihe „Kunst im Funkhaus“ und kann bis zum 3. August besucht werden. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Künstlerin zeigt überwiegend Naturmotive, die stilistisch zwischen realistischen Darstellungen und Popart angesiedelt sind. Häufig verwendet sie fluoreszierende Farben, feine Pinseltechniken, aber auch Sprühtechniken. Die meisten Werke entstehen mit Acryl, vereinzelt kommen auch Kohle oder Polychromos zum Einsatz.

In ihrer künstlerischen Arbeit verbindet Nea Marten mehrere Ausdrucksformen. Neben der Malerei ist sie als Musikerin und Moderatorin aktiv. Ihre berufliche Laufbahn begann mit einem Studium der Innenarchitektur und späteren Stationen als Sängerin, Texterin, Schauspielerin sowie als Fernseh- und Radiomoderatorin. Seit 2021 arbeitet sie für den MDR in Erfurt.

Die Auseinandersetzung mit der Malerei intensivierte sich im Jahr 2021. Seitdem wurden ihre Werke international gezeigt, unter anderem in Rom, London, Dubai, Zürich und New York. Ihre erste Einzelausstellung unter dem Titel „Going back – Zum Anfang“ fand im April 2024 statt.

Heidekatrin Wittler im Volksbad Buckau in Magdeburg

Im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 läuft die Ausstellung „Rückkehr zur Kunst“ mit Arbeiten von Heidekatrin Wittler. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Die Werke können während der regulären Öffnungszeiten des Hauses besichtigt werden.

Die 1967 geborene Künstlerin nahm nach längerer kreativer Pause erneut die Malerei auf. In ihrer Jugend bereits künstlerisch tätig, wandte sich Heidekatrin Wittler später der Medizin zu und führt heute eine hausärztliche Praxis in Magdeburg. Mit dem beruflichen Erfolg und neuen Freiräumen im privaten Leben eröffnete sich für sie die Möglichkeit, zur Kunst zurückzukehren.

Seit 2023 ist sie Mitglied der Malklasse von Jochen P. Heite an der Jugendkunstschule Magdeburg. Dort entwickelte sie ihren thematischen Schwerpunkt: die Darstellung des menschlichen Körpers – insbesondere weiblicher Figuren – auf großformatigen Leinwänden. Die Arbeiten bewegen sich zwischen realistischen und abstrakten Ausdrucksformen. Farbwahl und Komposition variieren zwischen kräftigen Kontrasten und reduzierter Zurückhaltung.

Ihre Werke widmen sich dem Nachdenken über gesellschaftliche und persönliche Fragestellungen. Frauenfiguren erscheinen darin als Spiegel gegenwärtiger Zustände, zugleich still und kraftvoll. Durch Weiterbildungen und eigene künstlerische Auseinandersetzung fand Heidekatrin Wittler einen eigenständigen Ausdruck, der nun erstmals in einer öffentlichen Ausstellung zugänglich gemacht wird.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Die Katze tut, was sie will" um 9 und 10.30 Uhr im Puppentheater an der Warschauer Straße 25 für "12 vor 5" des Hengstmann-Kabaretts im Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 um 20 Uhr sowie für "Sidekicks - Dies, das, Ananas" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Restkarten erhältlich.