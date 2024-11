Musik, Wissen, Literatur und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 12. November 2024, bietet Vielfalt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Dienstag

Jethro Tull spielen am 12.11.2024 in Magdeburg.

Magdeburg - Auch Dienstag, der 12. November 2024, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Jethro Tull geben Konzert in Magdeburger Getec-Arena

Jethro Tull und ihr charismatischer Frontmann Ian Anderson gehören zu den erfolgreichsten und beständigsten Progressive Rock-Bands der Welt. Am Dienstag, 12.11.24, ab 20 Uhr gibt die Band ein Konzert in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32.

Der erste Auftritt unter dem Namen Jethro Tull fand Anfang Februar 1968 im berühmten Marquee Club in London statt, wo sie schnell eine treue Fangemeinde aufbauten. Der Durchbruch gelang ihnen im Sommer 1968 beim Sunbury Jazz and Blues Festival, wo sie als Überraschungshit der Veranstaltung gefeiert wurden. Im selben Jahr veröffentlichten sie ihr erstes Album This Was, aufgenommen mit der Originalbesetzung.

Nach dem Ausstieg von Mick Abrahams und der Verpflichtung von Martin Barre erlebte die Band im Laufe der Jahre zahlreiche Besetzungswechsel, wobei etwa 30 Musiker zur Band stießen. Die aktuelle Besetzung sind neben Ian Anderson, der als Bandleader, Flötist, Sänger, Gitarrist und Produzent untrennbar mit Jethro Tull verbunden ist, Bassist David Goodier, Keyboarder John O'Hara, Gitarrist Joe Parrish und Schlagzeuger Scott Hammond.

„Monsters of Liedermaching“ in der Sudenburger Feuerwache

Die „Monsters of Liedermaching“ treten am 12.11. ab 20 Uhr im Rahmen ihrer „Wir nehmen's mit euch auf!“-Aufnahmetour in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 auf. Nach dem Erfolg ihres Albums Federwisch im Elfental und zahlreichen euphorischen Konzertreisen machen sich die sechs Musiker auf, um ihre neuen, noch nicht gehörten Songs live vor Publikum aufzunehmen.

Diese frischen musikalischen Preziosen werden später als neues Album veröffentlicht. Die Fans dürfen sich auf eine aufregende Mischung aus energiegeladenen „Sitzpogohits“, poetischen Chansons und tiefgründigen Texten freuen, die sowohl Liebe als auch Denkanstöße vermitteln. Natürlich haben die Monsters auch eine Handvoll ihrer bekannten Klassiker im Gepäck, denn Ekstase und Glück durch Musik sind das Herzstück ihrer Konzerte. Inmitten der Moshpits weht ein frischer Wind, der das Publikum zu ekstatischen Höhenflügen einlädt, so eine Ankündigung.

Was ist Heimat? Fünf Autoren sind auf Spurensuche im Magdeburger Roncallihaus

In einer Lesung begeben sich morgen ab 19.30 Uhr im Roncallihaus Magdeburg in der Max-Josef-Metzger-Straße 12/13 fünf Mitglieder des Fördervereins der Schriftsteller auf eine literarische Spurensuche rund um die Themen Heimat und Identität. Unter dem Titel „Zwischen Heimat, Identität und einer globalisierten und digitalisierten Welt“ fragen sie: Wie passt der traditionelle Begriff von Heimat noch in eine Welt, die zunehmend globaler und digitaler wird? Ist Heimat immer noch mit der „eigenen Scholle“ oder dem „eigenen Herd“ verbunden oder hat sich ihre Bedeutung gewandelt? Und inwiefern ist das konventionelle Beschreiben von Heimat heute ein nostalgischer oder restaurativer Akt?

Herbert Karl von Beesten, Charlotte Buchholz, Sabine Raczkowski, Wahid Nader und der Gastautor Lothar Günther widmen sich in ihren Texten diesen Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven. Sie nehmen das Publikum mit auf eine literarische Entdeckungsreise, die von Erinnerungen an ihre eigene Kindheit über die Auseinandersetzung mit ihrer Herkunft bis hin zu einem besonderen Blick auf die Stadt Magdeburg reicht. Dabei geht es nicht nur um das, was Heimat im klassischen Sinne ausmacht, sondern auch um die Suche nach einer „zweiten Heimat“ und die Frage, welche Bedeutung das literarische Erbe der Region für uns heute noch hat. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Katholischen Akademie des Bistums Magdeburg mit dem Förderverein der Schriftsteller und Teil der Lesereihe „Heimat – eine literarische Spurensuche“, die vom Land Sachsen-Anhalt gefördert wird.

Der Eintritt ist frei. Die Lesung bietet nicht nur spannende literarische Einsichten, sondern auch Raum für den Austausch über die Veränderungen des Heimatbegriffs in einer zunehmend vernetzten Welt.

Vortrag in Magdeburg "Mittäterinnen: Frauen bei der Stasi"

Ein Vortrag von Angela Schmole zum Thema „Mittäterinnen: Frauen und Staatssicherheit“ beginnt heute um 17 Uhr im Stasi-Unterlagen-Archiv in der Georg-Kaiser-Straße 7. Der Vortrag beleuchtet die Rolle von Frauen im DDR-Ministerium für Staatssicherheit (MfS) und deren Mittäterschaft als hauptamtliche und inoffizielle Mitarbeiterinnen. Hierbei analysiert sie deren Mittäterschaft als hauptamtliche und inoffizielle Mitarbeiterinnen im Kontext der MfS-Institutionsgeschichte.

Die programmatisch durch die SED vorgegebene staatliche Frauenförderung stellte die Geheimpolizei vor eine letztendlich unlösbare Aufgabe. Der Staatssicherheitsdienst mobilisierte vor allem traditionelle Vorstellungen von Männlichkeit wie Ehre, Kampffähigkeit, Härte und Kompromisslosigkeit für die Mitarbeiter seines militärisch durchorganisierten Ministeriums. Keine Frau gelangte in dessen Führungsebene. Die Binnenperspektive der Autorin wird mit den Methoden der Geheimpolizei konfrontiert, mit denen das MfS gegen Frauen vorging, die aus diversen Gründen zu „Untersuchungsobjekten“ und Opfern des DDR-Staatssicherheitsdienstes geworden sind. Angela Schmole, die von 1992 bis 2021 in der Forschungsabteilung des Stasi-Unterlagen-Archivs tätig war, analysiert die Herausforderungen, die sich aus der staatlich geförderten Frauenarbeit im MfS ergaben. Der Eintritt ist frei.

Ines Greipel liest in Magdeburg aus „Fabelland. Der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück“

Die Autorin Ines Geipel liest heute ab 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109 aus ihrem jüngsten Buch „Fabelland. Der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück“. Der Eintritt ist frei.

In ihrem Werk geht Geipel den verschiedenen Erzählungen nach, die sich rund um die Wiedervereinigung und die 35 Jahre seit dem Mauerfall entwickelt haben. Besonders reflektiert sie die persönlichen Erlebnisse und politischen Umbrüche nach dem Fall der Mauer und ihre eigene Flucht in den Westen. Dabei geht sie auf die Hoffnungen, den Zorn und die Verleugnungen ein, die den aktuellen Zustand Deutschlands prägen. Ines Geipel wurde im Jahr 1960 geboren. Sie ist Schriftstellerin und Professorin für Verskunst an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“. Sie beschäftigt sich in ihrer Arbeit intensiv mit der deutschen Gewaltgeschichte, sowohl des Nationalsozialismus als auch der DDR-Diktatur.

Die Lesung wird von der Stadtbibliothek und der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt organisiert.

Förderverein des Theaters Magdeburg stellt neue Mitglieder des Ensembles vor

Jede neue Spielzeit bringt frischen Wind ins Theater Magdeburg – auch in dieser Saison gibt es neue Ensemblemitglieder im Schauspiel- und Musiktheater. Der Förderverein Theater Magdeburg lädt daher ein, die neuen Gesichter kennenzulernen. Am morgigen Dienstag um 19.30 Uhr findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „ThemaTisch“ eine Vorstellungsrunde im Café Rossini des Opernhauses am Universitätsplatz 9 statt.

An diesem Abend werden die neuen Mitglieder des Musiktheaters, Elvire Beekhuizen und Amy Ní Fhearraigh, vorgestellt. Beide Sopranistinnen verstärken das Musiktheaterensemble und werden an diesem Abend auch einen kleinen musikalischen Beitrag präsentieren. Im Schauspielensemble stößt zudem Nora Buzalka zu den neuen Gesichtern des Hauses. In einer lockeren Gesprächsrunde können die Gäste mehr über den Werdegang der drei Neu-Magdeburgerinnen erfahren. Es bietet sich die Gelegenheit, ihnen Fragen zu stellen und vielleicht auch die eine oder andere unterhaltsame Anekdote zu hören, heißt es in einer Einladung aus dem Verein für den Abend des morgigen Dienstags.

Der Eintritt ist frei, Zählkarten können wie gewohnt an der Theaterkasse abgeholt werden.

Entomologische Beobachtungen auf der Exkursion nach Georgien

Am Dienstag, den 12. November 2024, um 18 Uhr lädt die Fachgruppe Entomologie zu einem Vortrag über entomologische Beobachtungen auf der Exkursion nach Georgien 2024 ein. Maurice Bobe aus Magdeburg wird dabei von den Ergebnissen seiner Exkursion berichten und spannende Einblicke in die Insektenwelt Georgiens geben. Die Veranstaltung findet im Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straß 68 bis 73 in Magdeburg statt, der Zugang erfolgt über den Mitarbeitereingang an der Danzstraße. Die Teilnahme ist für Interessierte offen.

Entomologie ist die Wissenschaft, die sich mit Insekten beschäftigt. Sie ist ein Teilgebiet der Zoologie und umfasst die Erforschung von Insekten in Bezug auf ihre Biologie, Ökologie, Morphologie und Evolution. Insekten sind die artenreichste Gruppe im Tierreich, und ihre Beobachtung liefert wichtige Erkenntnisse über ökologische Zusammenhänge und die Gesundheit von Ökosystemen.

Banksys Kunst in der Magdeburger Hyparschale

Banksy - ein weltbekannter Revolutionär der zeitgenössischen Kunst, dessen Identität nach wie vor ein Geheimnis ist und dessen Schaffen sich weltweit stets weiterwachsender Beliebtheit erfreut. Nach rund 50.000 begeisterten Besucherinnen und Besuchern kommt die Ausstellung nach ihrer Deutschland-Premiere in Berlin nun nach Magdeburg. Diese einzigartige Kollektion aus Originalwerken und Prints des Künstlers wird derzeit in der Magdeburger Hyparschale am Heinrich-Heine-Weg gezeigt.

Neben Berlin lockte diese Kollektion im Rahmen von verschiedenen Ausstellungen in Madrid, Málaga, Moskau, Hongkong, Mailand, Lissabon, Las Vegas, Yokohama, Osaka und Nagoya bereits über drei Millionen Besucherinnen und Besucher an.

Es ist eine Premiere in doppelter Hinsicht: "Baknksy - a vandal turned idol" kommt erstmals nach Magdeburg und ist gleichzeitig das erste Event in der neueröffneten Hyparschale. Die 1974 eröffnete Hyparschale war lange Zeit eine absolute Kultur-Institution der DDR, neben Messen wurden auch Ausstellungen wie eine Nationale Volkkunstausstellung durchgeführt. Nach der Wiedervereinigung verfiel das Gebäude zunehmend, bevor 2017 die Planung zur denkmalgerechten Sanierung begann. Die Veranstalter Burghard und Alexander Zahlmann sind stolz, dieses denkwürdige Bauwerk nun kulturell wiedereröffnen zu dürfen.

Die Ausstellung gliedert sich in verschiedene Bereiche, die Banksys zumeist politisch geprägte Werke in einen Gesamtkontext einordnen. Begleitet werden die Besucherinnen und Besucher hierbei durch einen kostenlosen Audioguide (verfügbar in deutscher und in englischer Sprache), der über das eigene Smartphone via dem kostenfreien Ausstellungs-WLAN abrufbar ist. In rund zwei Stunden werden Hintergründe zur Entstehung der Werke sowie Interpretationsansätze erläutert und legen so einen neuen Blickwinkel auf Banksys Schaffen.

Hauptbestandteil der Ausstellung sind 11 Originalwerke und 44 limitierte Originalprints aus privaten Sammlerbeständen. Publikumslieblinge wie das weltbekannte „Girl With Balloon“ werden als einer zweiteiligen Serie auf Leinwand ausgestellt, Banksys berühmten Ratten widmet sich ein gesamter Teilbereich der Ausstellung mit zahlreichen limitierten Prints. Auch Kunstwerke verwandter Künstler wie Andy Warhol, werden ausgestellt, denn diese prägten Banksy maßgeblich in seinem Schaffen.

Kunstmuseum Magdeburg zeigt historische Kunst

Schwerpunkt des Kunstmuseums Magdeburg ist die moderne Kunst. Doch auch einige Werke aus den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor werden gezeigt.

Im Mittleren Tonnengewölbe sind Skulpturen des 13. bis 18. Jahrhunderts ausgestellt, die ausnahmslos einem christlichen Kontext entstammen. Ob als liturgische, Altar- oder Architekturplastik –immer dienten sie der Vergegenwärtigung des Heilsgeschehens. Diese Bildwerke sind im Laufe der letzten einhundertfünfzig Jahre aus dem internationalen Kunsthandel sowie durch private Sammler und Sponsoren für die museale Sammlung erworben worden.

Im Unteren Tonnengewölbe, vom Mittleren Tonnengewölbe über eine Treppe erreichbar, befindet sich eine kleine exquisite Auswahl von Skulpturen der Antike, aus dem frühneuzeitlichen Italien sowie des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Zu erwähnen ist der „Torso eines Knaben“, eine römische Marmorkopie nach einem Werk aus dem Umfeld des Polyklet. Mit Johann Gottfried Schadows „Fridericus Rex“ von 1807 klingt die Berliner Bildhauerschule des Klassizismus an. Wilhelm Lehmbrucks „Hagener Torso" von 1906 vertritt beispielhaft die klassische Moderne.

Die sogenannte Hochsäulige Kapelle, neben der Kirche am Ostende des Kreuzganges gelegen und von diesem aus zugänglich, nimmt jenen Sammlungsbestand historischer Skulpturen auf, die aus den im II. Weltkrieg zerstörten Magdeburger Kirchen gerettet wurden.

Geöffnet hat das Kunstmuseum Magdeburg Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Es befindet sich im Komplex des Klosters Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraß 4 bis 6.

Besuch im Dom zu Magdeburg

Täglich um 14 Uhr beginnen im Dom zu Magdeburg Führungen. Er befindet sich in der südlichen Altstadt der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Der Dom ist eine beeindruckende gotische Kathedrale im Herzen der Stadt. Seine imposante Architektur und die markante Doppelturmfassade prägen die Skyline von Magdeburg. Der Dom wurde im 13. Jahrhundert erbaut und ist eines der ältesten gotischen Bauwerke in Deutschland. Im Inneren beeindrucken die Gewölbe, kunstvollen Altäre und historischen Grabmäler.

Partys in Magdeburg

Buttergasse: Jeden Dienstag ab 23 Uhr finden in der Buttergasse am Alten Markt 13 der Studententag und die Afterwork Party statt. Geboten werden Querbeet, Fetenhits, POP, Schlager, Black, 80er, 90er, 2000er und Charts.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Baracke: Eine Oldieparty wird dienstags ab 23 Uhr im Studentenclub Baracke gefeiert. Der Club befindet sich auf dem Campus am Universitätsplatz

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf zum Redaktionsschluss mehr für "Hennys kulinarische Insel" um 17 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 und für "Nutten, Koks und frische Erdbeeren" um 20 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27.