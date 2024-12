Tanzen in Magdeburg - Partys in Magdeburg

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Das Wochenende vom 13. bis 15. Dezember 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus den verschiedenen Locations zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Festung Mark: Am 13.12. startet um 16 Uhr der Wintermarkt von Luises Garten mit Metamorphosis in der Festung Mark im Hohepfortewall. Geboten wird auch elektronische Musik. Am Sonnabend gibt's Livemusik. Geöffnet ist der Markt auch Sonntag von 16 bis 22 Uhr.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 startet am 13.12. ab 19.30 Uhr Hip-Hop und Rap mit Los Enemigos 4. Am 14.12. findet ab 23 Uhr die Party "Revolt" statt. Auf dem Floor für Drum und Bass sowie Dubstep, Ly Da Buddah, 3Nlight, Calvin Burkardt, Mr. Slot, Hvle! sowie Boche&Beckser auf. Hardtechno und Trance legen Mxuz, Vluna, Inside Mnd und Jaconaut auf einem zweiten Floor auf. Und auf einem dritten gibt es House und Bassline von Bernd Bechstein, Felps, Househalt, Protec und Em:Ty.

Kiste: Eine Jahresabschlussparty steht ´für den Studentenclub Kiste im Haus 31a auf dem Campus an der Leipziger Straße 44 am im Kalender. Jascha T legt ab 22 Uhr auf.

Boys’n’Beats: Im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, werden am 13.12. ab 23 Uhr unter dem Titel "Celebrate" House, R’n’B, 80er und Charts gespielt. Am 14.12. folgt ab 23 Uhr die "80er/ 90er/ 2000er Party" mit DJ Sven. An beiden Abenden ist der Eintritt bis 0 Uhr frei.

Prinzzclub: Für die Halberstädter Straße 113a steht im Prinzzclub am 13.12. ab 23 Uhr die "Missionary - Official Record Release Party" von Snoop Dogg mit DJ Ron auf dem Programm. Die "Early Disco Magdeburg" beginnt dann am Sonnabend um 20 Uhr. Am 14.12. sorgt danach ab 23 Uhr DJ Hoff für die "Latin Vibes" - und zwar in der "Edición Navideña".

Datsche: An den Wochenenden hat die Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43 zum Weihnachtsmarkt geöffnet. Unter anderem gibt es am 14.12. von 17 bis 22 Uhr dort den "Feliz NaviDatsch-Mitsing-Chor".

Café Treibgut: Die "80er/90er Party" mit mit DJ Henne beginnt am 14.12. ab 19 Uhr im Festzelt am Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45.

Ellen Noir: "Kommakeller/Overkill" steht für den 14.12. ab 22 Uhr fürs Ellen Noir im Buckauer Bahnhof auf dem Plan. Mit dabei sind Junkzz vs Appolon, Echse vs Brixter, Royale Randale vs Inspektor, Genetekk vs Jenko, Nyle vs Kratox, Hochtöner vs Fehlfunktion, Anubis vs E-Bit, Line Eleven vs Druckkmacher sowie Törner vs Setrixx.

Factory: "Dark Saturday meets School of Rock" ist die Doppelparty am 14.12. in der Factory in der Sandbreite 2 überschrieben. Beginn ist um 22 Uhr. In der Hall gibt es Rock, Pop, Ska, Punk, Metal, Alternative und Dark, im Club Dark, Gothic, Classix, Mittelalter und Folk und Foyer Dark, Elektro und EBM.

Buttergasse: "Night Vibes" bietet DJ Felistic am 14.12. ab 23 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13.

Down Town Club: Im Breiten Weg 227 heißt es am 13.12. ab 23 Uhr "Down Town elektrisiert" mit DJ Senhore Hemp und mit Mainstream, Charts und Aktuellem. Am "Saturday Drip" legt DJ Coop Hip-Hop, Deutschrap und 808 auf.

Geheimclub: "6 Years Escapism" werden am 14.12. ab 23 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 gefeiert. Mit dabei sind auf dem einen Floor Escape.Saense, Pary *live, Gwlt, Larook, b2b Trust und Rasch, auf dem anderen Floor J. Herb, Jon Wolff, DJ Ritalino und b2b Glsky.

SC Baracke: Im Studentenclub Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz beginnt am Sonnabend ab 23 Uhr die Clubnight.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.