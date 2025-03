Am dritten Märzwochenende des Jahres 2025 wird in den Magdeburger Clubs ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Partys in Magdeburg am dritten Märzwochenende 2025

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 14. bis 16. März 2025 ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Factory: "Forever young – Die große 80’s Party" samt einem Depeche-Mode-Floor bietet die Factory in der Sandbreite 2 am 15.3. Beginn ist um 23 Uhr.

Boys’n’Beats: "St. Patrick's Gay" wird am 14.3. ab 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, gefeiert. Alles. was im Schwarzlicht leuchtet, ist ausdrücklich am 15.3. ab 23 Uhr erwünscht: Dann ist "Glow in the Dark" mit Eva Unique angesagt. Bis 0 Uhr ist an beiden Tagen der Eintritt frei.

Buttergasse: "I Know The Owner - Birthday Bash by Toni Winter" ist die Nach vom 14.3. ab 23 Uhr in die Buttergasse im Alten Markt 13 überschrieben. Der "Freaky Saturday" mit Magic Marc und Josy ist für den 15.3. ab 23 Uhr geplant.

Down Town Club: Die "Yolo 2010er Party" wird es am 14.3. ab 23 Uhr im Breiten Weg 227 im Down Town Club mit Florence gefeiert. DJ Toni Winter legt am 15.3. ab 23 Uhr zu "Dance, Dance, Dance" auf.

Prinzzclub: "Wyld" geht es am 14.3. mit DJ Sicstyle im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a zu. Gespielt werden ab 23 Uhr Hip-Hop, RnB, Bass, Latin und Pop.

Café Treibgut: Zu einem DJ-Wettbewerb lädt das "Café Treibgut" am 15.3. in die Werner-Heisenberg-Straße 45. Beginn ist um 19 Uhr.

Deep: "Dancing for Peace" mit FM Stroemer, Mike Dops, Wiszi, S. Oko, Klang-Gymnastik und Brox Kadus steht am 15.3. ab 19 Uhr im Deep 2.0 im Breiten Weg 231 - Eingang in der Einsteinstraße - auf dem Plan.

Idol: Im Idol im Rennebogen 177 beginnt am 15.3. um 21 Uhr eine Ü-30-Party.

Kunstkantine: "Escapism 004" lautet der Titel des Abends vom 15.3. ab 22 Uhr in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 43. Mit von der Partie sind Jon Wolf, Cor Dex, Seth van Rinsum, Axhale Fowly, Trust, Technoromantiker, Noëtik, DJ Ritalino, DJ Sanity Check und Larook.

Geheimclub: In der Münchenhofstraße öffnet der Geheimclub am 14.3. um 23 Uhr für "New Talents". Mit dabei sind Carlaidoskop, Levosoda und Outzide. DXTN, B-Drive, Lecat und Tom. bringen zu "Never Stop" am 15.3. ab 23 Uhr die Musik mit.

Insel der Jugend: "Proggy meets Techno" ist das Motto für die Bassnacht am 15.3. ab 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Am Sonntag ist bereits ab 17 Uhr eine Rockparty für alle über 60 angesetzt.