Oper, Gospel, Schauspiel, eine Vernissage und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 14. Januar 2025, bietet Vielfalt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Partys und Freizeit am Dienstag

Magdeburg - Auch Dienstag, der 7. Januar 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Die Zauberflöte für Jung und Alt - in einer kindgerechten Fassung mit Erzähler im Magdeburger Amo

Am Dienstag, den 14. Januar 2025, um 16.30 Uhr wird im AMO Magdeburg eine besondere Aufführung von Mozarts berühmter Oper Die Zauberflöte gezeigt – in einer kindgerechten Fassung mit Erzählerin.

Als eine der bekanntesten und meistaufgeführten deutschen Opern begeistert Die Zauberflöte durch ihre märchenhafte Handlung und eingängigen Melodien seit Generationen Jung und Alt. Gerade für Kinder bietet die Oper eine reiche Welt voller Fantasie: Der humorvolle Papageno, die romantische Liebesgeschichte von Prinz Tamino und Pamina, die majestätische Welt von Sarastros Sonnentempel und die düstere Dramatik der Königin der Nacht mit ihrer virtuosen Koloratur ziehen die Zuschauer in ihren Bann. Dazu kommen magische Musikinstrumente, gefährliche Schlangen und tanzende Tiere in einer Geschichte, in der das Gute letztlich über das Böse triumphiert.

In dieser speziell für Kinder ab vier Jahren konzipierten Version erwecken die Solisten der Prager Kammeroper die berühmtesten Arien und Ensembles dieses Meisterwerks zum Leben. Die Schauspielerin Melinda Thompson führt als „Hohe Priesterin Isira“ charmant und witzig durch die Handlung, die in einer leicht gekürzten, klar verständlichen Weise präsentiert wird.

"New York Gospel Stars" in der Magdeburger Pauluskirche

Am 14. Januar 2025 treten die "New York Gospel Stars" in der Pauluskirche an der Goethestraße in Magdeburg auf. Seit 17 Jahren begeistern sie mit ihren emotionsgeladenen Auftritten und bringen die beliebtesten Gospelklassiker auf die Bühne. In diesem Jahr vereinen sie bekannte Gesichter mit neuen Mitgliedern, die frischen Schwung in ihre Performances bringen.

Ihr Repertoire reicht von Klassikern wie „Down by the Riverside“ bis hin zu „Oh Happy Day!“, wobei jeder Song eine persönliche und authentische Note erhält. Die New York Gospel Stars stehen für die Weitergabe der „guten Botschaft“ und die tiefe Verbindung ihrer Musik mit ihrer Liebe zu Gott. Die Tour 2025 präsentiert ein Set, das sowohl klassisch als auch modern ist und zugleich berührt und mitreißt. D

„The Best of Black Gospel“ in Magdeburger Johanniskirche

Am 14. Januar 2025 um 19.30 Uhr gastiert „The Best of Black Gospel“ in der Johanniskirche Magdeburg. Die bekannte Gospelgruppe aus den USA präsentiert ihr aktuelles Programm im Rahmen der „Peace on Earth Tour“.

Seit 25 Jahren begeistern sie weltweit ihr Publikum und haben dabei über eine Million Konzertbesucher erreicht. Mit mehr als 1500 Konzerten in Europa gelten sie als eine der erfolgreichsten Gospelgruppen überhaupt. Die Auswahl der besten Gospelsänger verspricht eine mitreißende und emotionale Show. Ihr Repertoire umfasst klassische Gospelhits und bewegende Interpretationen moderner Songs. Besonders in der festlichen Atmosphäre der Johanniskirche wird ihr Auftritt ein unvergessliches Erlebnis sein. Die Tour steht im Zeichen von Frieden und Harmonie, transportiert durch die Kraft der Musik.

"Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" im Magdeburger Schauspielhaus

"Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" ist ein Schauspiel mit Puppen von Claboberta Schnackvogel für ein Publikum ab drei Jahren, das als Uraufführung auf dem Spielplan des Theaters Magdeburg steht. Vorstellungen finden am 14. und 16. Januar um 9 Uhr, am 16. und 23. Februar um 11 Uhr sowie am 17., 18. und 24. Februar um 9 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 statt.

Die Geschichte: Weit draußen auf hoher See, wo die Wellen tosen und der Wind kräftig weht, erstreckt sich eine einsame Weite ohne jede Menschenseele. Doch mitten in diesem unendlichen Blau gleitet Käpt’n Karton mit seinem Boot über die Wellen. Begleitet wird er von einem kleinen Holzwurm, der im Boot lebt und gelegentlich neugierig über die Reling lugt, sowie von ein paar Fischen, die glucksend vorbeiziehen. Ansonsten herrscht himmlische Ruhe – niemand stört Käpt’n Karton dabei, den Wind auf der Haut zu spüren, die ungestüme See zu durchqueren und die Stille zu genießen.

Diese Idylle ändert sich jedoch schlagartig, als eines Tages eine erschöpfte kleine Möwe direkt vor seinen Füßen landet. Sie kann nicht mehr weiterfliegen – und plötzlich ist es vorbei mit der Ruhe an Bord. Was wird aus der ungewöhnlichen Begegnung auf offener See?

Vernissage zu "Mystisches Sachsen-Anhalt" mit Fotografien von Susanne Scharfenberg

Mit einer Vernissage wird am 14. Januar 2025 um 19.30 Uhr im MDR Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg die Ausstellung "Mystisches Sachsen-Anhalt" von Susanne Scharfenberg eröffnet. Die Fotografin entführt die Besucher in eine düstere und zugleich faszinierende Welt, in der bekannte Sehenswürdigkeiten und Landschaften Sachsen-Anhalts in ein mystisches Licht gerückt werden.

Für ihre Aufnahmen besuchte Susanne Scharfenberg mit ausgewählten Models Orte wie die Sandsteinhöhlen bei Blankenburg, die Roseburg nahe Ballenstedt, die Teufelsmauer und eine alte verfallene Kirche. Mit Nebel, Kerzen und aufwendigen Kostümen schuf sie eine stimmungsvolle, geheimnisvolle Atmosphäre. Die eindrucksvollen Bilder entstanden nicht nur durch sorgfältige Planung vor Ort, sondern auch durch stundenlange digitale Nachbearbeitung, in der die Künstlerin ihrer Kreativität freien Lauf ließ. Das Ergebnis sind einmalige Fotografien, die durch Ästhetik und Detailreichtum begeistern.

Die Ausstellung ist vom 15. Januar bis 28. Februar geöffnet und kann montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie an den Wochenenden von 10 bis 14 Uhr besucht werden.

"Die unbedingten Dinge" im Magdeburger Opernhaus

Das Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 präsentiert dieser Tage "Die unbedingten Dinge", ein Wandel-Musiktheater für Kinder ab 6 Jahren. Das Libretto stammt von Nikola Huppertz, die Musik von Merzouga (Janko Hanushevsky und Eva Pöpplein).

Die Handlung führt die Zuschauer in das Jahr 2071: Admira und Lenz, mittlerweile erwachsen, führen ein gutes Leben, das in vielerlei Hinsicht besser ist als früher. Doch eines fehlt – nur was genau? Zufällig erinnern sie sich an Begriffe wie „Spaziergang“, aber vieles andere scheint verloren zu sein: die wundervollen, die besonderen, ja, die unbedingten Dinge ihrer Kindheit. Um diese wiederzufinden, steigen sie in ihr Raumschiff „DeepSound“ und reisen zurück in die Vergangenheit. Dort hoffen sie, freundliche Menschen – idealerweise Kinder – zu treffen, die ihnen bei der Suche helfen können. Gemeinsam machen sie sich auf die Spur von Sommererinnerungen, kunstvollen Fallrückziehern beim Fußball, alten Geschichten, Zungenbrechern, Tanzschritten und Urlaubszielen. Vor allem aber suchen sie nach der Musik, die ihr Leben früher so erfüllt hat.

Ob Admira und Lenz all die Dinge wiederentdecken, die das Leben bedingungslos schön machen, bleibt spannend. Auf ihrer Reise durch verschiedene Räume werden sie vom jungen Publikum begleitet, das Teil der Suche wird und aktiv in das Geschehen eintaucht.

Diskussion über Politik in den USA in Magdeburger Hochschulbibliothek

Am 14. Januar 2025 findet in Magdeburg eine Podiumsdiskussion mit dem Titel "Make an America(n) Dream Again – Alptraum inklusive?" statt. Beginn ist um 19 Uhr in der Hochschulbibliothek Magdeburg, Breitscheidstraße 2, Haus 1. der Eintritt ist frei.

Anlass ist die Rückkehr von Donald Trump an die Spitze der USA. Als neuer alter Präsident hat er beste Voraussetzungen, die Politik des mächtigsten Landes der Welt nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Doch welche Folgen hat das für die Demokratie? Und welche Auswirkungen sind in Europa zu erwarten?

Diese Fragen werden von einem hochkarätig besetzten Podium diskutiert: Claudia Nothelle, Professorin für Fernsehjournalismus, Matthias Quent, Professor für Soziologie, sowie die amerikanische Hochschuldozentin Leigh Love. Moderiert wird die Veranstaltung von Elmar Theveßen, dem Leiter des ZDF-Studios in Washington.

Satirischer Rückblick von Sebastian und Tobias Hengstmann auf das Jahr 2024

Im Januar widmen sich Sebastian und Tobias Hengstmann dem vergangenen Jahr: Der „Satirische Jahresrückblick“ steht zwölf Mal auf dem Spielplan im „... nach Hengstmanns“. „Das vergangene Jahr hatte einiges zu bieten. Teilweise Frechheiten, teilweise Unverschämtheiten aber immer ungekonnte Unmöglichkeiten“, heißt es in der Ankündigung zu der Veranstaltung.

Neben den beiden Kabarettisten sind auch immer einmal wieder Gäste mit auf der Bühne, wenn es darum geht, die medialen, politischen, gesellschaftlichen und anderweitigen Ereignisse kopfschüttelnd und fassungslos passieren lassen. Das Westfalen-Blatt notierte zum Zusammenspiel von Sebastian und Tobias Hengstmann: „Starke schauspielerische Darstellungskunst, hohes und genaues Tempo, musikalisches Niveau an Flügel, Gitarre und Bass, sowie traumwandlerische Sicherheit im Zusammenspiel.“ Und in der Wolmirstedter Lokalausgabe der Volksstimme hieß es über einen Auftritt: „Die Pointen der Brüder erreichten das Publikum ausnahmslos und prompt.“ Ausgezeichnet wurden die Brüder unter anderem mit dem Reinheimer Satirelöwen, dem Kleinkunstpreis der Stadt Aschersleben und der Tuttlinger Krähe.

Vorstellungen beginnen diesen Donnerstag, 9. Januar, sowie am 14., 15., 17., 18. sowie 21. bis 25. Januar jeweils um 19.30 Uhr im „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. Für die Termine am 10. und 11. Januar um 19.30 Uhr sind im Vorverkauf keine Karten mehr zu bekommen. Restkarten sind – sofern verfügbar – an der Einlasskasse erhältlich.

Treffen mit dem Tresenchor in der Magdeburger Xampanyeria

„Im 14-tägigen Turnus laden Tillmann Staemmler und Dorothea Lübbe krächzige und jauchzende Goldkehlchen an den Tresen in die Xampanyeria um gemeinsam Lieder zu schmettern und Kaltgetränke zu genießen“, heißt es in der Einladung zum Tresenchor, der sich das nächste Mal diesen Dienstag trifft. Der Chor, der vom Theater Magdeburg initiiert wurde, soll den Kneipenkult und das gemeinsame Singen verbinden. „Was in vielen Städten längst als Kneipenchor Tradition hat, soll auch zur festen Größe der Stadtkultur in Magdeburg werden.“

Tillmann Staemmler spielt an den Dienstagabenden alle zwei Wochen das Klavier, und Dorothea Lübbe schmeißt den Tresen. Beide laden zum Mitsingen ein, was die Popkultur der letzten Jahrzehnte so zu bieten hat. Das nächste Treffen beginnt diesen Dienstag, 14.1., um 19 Uhr. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich. Die Xampanyeria befindet sich im Breiten Weg 226.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Das kleinste Jungtier im Zoo Magdeburg ist aktuell drei Zentimeter groß. Der Winzling ist eine Spaltenschildkröte (Malacochersus torneri), die am 10.11.2024 schlüpfte. Die Bestände der Spaltenschildkröte sind während der letzten 30 Jahre um 80 Prozent geschrumpft. Daher hat die Weltnaturschutzunion die Spaltenschildkröte in die Kategorie „vom Aussterben bedroht eingestuft. Seit 2013 sind im Zoo Magdeburg 17 Spaltenschildkröten geschlüpft, davon drei Jungtiere in diesem Jahr. Im Nashornhaus sind in den Terrarien jetzt 14 Spaltenschildkröten zu beobachten.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr.

Party in Magdeburg

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Buttergasse: Die "Studententag - Afterworkparty" beginnt in der Buttergasse im Alten Markt 13 um 23 Uhr. Gespielt wird ein breiter Mix an Musik.