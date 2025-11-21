In Magdeburg-Diesdorf wird ein alter Gutshof saniert. 24 Wohnungen sollen dort entstehen. Zwar laufen die Bauarbeiten, jedoch müssen die Eigentümer lange auf Genehmigungen warten.

Derzeit wird in Magdeburg-Diesdorf ein Gutshof saniert. Der Dachstuhl der ehemaligen Scheune wird ertüchtigt.

Magdeburg. - Ein großer Kran ragt aus dem Grundstück in Magdeburg-Diesdorf, wo aktuell ein Gutshof umgebaut wird. Neugierige Nachbarn bleiben stehen und schauen über die Mauser oder durch das offene Tor. Die Grundstücksbesitzerin gibt Einblicke in den aktuellen Bauprozess.