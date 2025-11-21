weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Wohnen in der Scheune: 140 Jahre alter Gutshof in Magdeburg: Langes Warten auf Genehmigung

Wohnen in der Scheune 140 Jahre alter Gutshof in Magdeburg: Langes Warten auf Genehmigung

In Magdeburg-Diesdorf wird ein alter Gutshof saniert. 24 Wohnungen sollen dort entstehen. Zwar laufen die Bauarbeiten, jedoch müssen die Eigentümer lange auf Genehmigungen warten.

Von Lena Bellon 21.11.2025, 06:40
Derzeit wird in Magdeburg-Diesdorf ein Gutshof saniert. Der Dachstuhl der ehemaligen Scheune wird ertüchtigt.
Derzeit wird in Magdeburg-Diesdorf ein Gutshof saniert. Der Dachstuhl der ehemaligen Scheune wird ertüchtigt. Foto: B+B Immobilien GmbH & Co. KG

Magdeburg. - Ein großer Kran ragt aus dem Grundstück in Magdeburg-Diesdorf, wo aktuell ein Gutshof umgebaut wird. Neugierige Nachbarn bleiben stehen und schauen über die Mauser oder durch das offene Tor. Die Grundstücksbesitzerin gibt Einblicke in den aktuellen Bauprozess.