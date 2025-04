Wissen über Humor, Kino, Kunst und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 15. April 2025, bietet Vielfalt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events und Freizeit am Dienstag

Magdeburg - Auch Dienstag, der 15. April 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Theater in der Grünen Zitadelle Magdeburg: Eva Ullmann und Humor als Werkzeug

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Wissen 2025" der Mediengruppe Magdeburg wird ein Vortragsabend im Theater in der Grünen Zitadelle angeboten. In Kooperation mit der Öffentlichen Feuerversicherung Sachsen-Anhalt und der Veranstaltungsagentur Sprecherhaus steht an diesem Termin das Thema "Humortechniken" im Mittelpunkt. Die Referentin Eva Ullmann vermittelt dabei Inhalte zum gezielten Einsatz von Humor im Alltag und Beruf.

Humor wird nicht ausschließlich als unterhaltendes Element betrachtet, sondern als Instrument, das bewusst zur Deeskalation, zur Förderung des Miteinanders sowie zur Entspannung in schwierigen Situationen beitragen kann. Der Vortrag sensibilisiert für die Wirkung unterschiedlicher Humorausprägungen und zeigt auf, wie sich Kommunikationsverläufe durch Humor konstruktiv beeinflussen lassen. Zugleich wird auf die Risiken eingegangen, die eine unbedachte Verwendung mit sich bringen kann.

Die Veranstaltung beginnt am Dienstag, dem 15. April, um 19.30 Uhr. Sie findet im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a statt. Tickets sind im Vorverkauf über die Mediengruppe Magdeburg erhältlich.

"Voilà, Papa! – Der fast perfekte Schwiegersohn" in Magdeburger Kinos

Nach „Oh la la – Wer ahnt denn sowas?“ kehrt „Monsieur Claude“-Star Christian Clavier in "Voilà, Papa! – Der fast perfekte Schwiegersohn" zurück auf die große Leinwand. Der Film wird in mehreren Magdeburger Kinos gezeigt.

Am 9.4. beginnt um 19.45 Uhr im Cinestar am Pfahlberg ein Preview. Weiter Vorstellungen folgen hier an den Tagen darauf bis mindestens 16. April täglich um 17 und 19.30 Uhr.

Das Studiokino am Moritzplatz 1a hat den Film am 10. und 12.4. um 17.30 und 20 Uhr, am 11., 13. und 15.4. um 20 Uhr, am 14. und 16.4. um 17.30 Uhr, am 17., 18. und 23.4. um 15 Uhr sowie am 22.4. um 17 Uhr im Programm.

Im Cinemaxx am Willy-Brandt-Platz wird der Film am 10., 15. und 16.4. um 20.10 Uhr, am 11.4. um 19.20, am 12.4. um 19.40 Uhr und am 13. und 14.4. um 20 Uhr gezeigt.

Die Geschichte: Als Psychoanalytiker Dr. Olivier Béranger muss er sich mit einem extrem ängstlichen und anhänglichen Klienten rumschlagen: Damien Leroy. Um ihn loszuwerden, redet er ihm ein, dass nur die wahre Liebe ihn von seinen Phobien befreien könne. Doch ein Jahr später präsentiert ihm seine Tochter Alice den neuen Mann an ihrer Seite: Damien. Olivier muss handeln, denn den „perfekten Schwiegersohn“ hatte er sich immer anders vorgestellt.

Sport in Magdeburg: Spurensuche in Cracau

Der Stadtteil Cracau spielte in der Entwicklung des Magdeburger Sports über einen Zeitraum von rund 100 Jahren eine wesentliche Rolle. Im Gebiet zwischen dem heutigen Finanzamt und dem neuen Fußballstadion befanden sich zahlreiche Sportstätten, die mittlerweile aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden sind. Die baulichen Spuren dieser Orte sind oft nicht mehr sichtbar, ihre Geschichte jedoch bleibt bedeutsam für das sportliche und gesellschaftliche Leben der Stadt.

Im Rahmen eines geführten Rundgangs mit Roland Uhl werden verschiedene Stationen innerhalb dieses Bereichs aufgesucht, an denen einst Sportvereine aktiv waren. Zur Sprache kommen auch Persönlichkeiten aus dem Sport sowie Funktionsträger, deren Wirken den Sportstandort Magdeburg geprägt hat. Die historische Einordnung der besuchten Orte vermittelt dabei einen Einblick in die sportliche Vergangenheit Cracaus, die heute nur noch in Archiven, Erinnerungen und wenigen Resten im Stadtbild erkennbar ist.

Als Treffpunkt dient das Eingangstor des Finanzamts in der Straße Am Cracauer Tor 1, gegenüber der Straßenbahnhaltestelle. Die Veranstaltung beginnt am Dienstag, dem 15. April, um 16 Uhr. Der Beitrag zur Teilnahme beträgt 5 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann telefonisch unter der Nummer 0391/255060 erfolgen. Veranstalter ist die Urania.

"Starke Frauen, Starke Forschung" in Magdeburger Hochschulbibliothek

In der Bibliothek der Hochschule Magdeburg-Stendal wird eine Ausstellung mit dem Titel "Starke Frauen, Starke Forschung" gezeigt. Im Mittelpunkt stehen Mitarbeiterinnen des Fraunhofer IFF Magdeburg. Die Ausstellung gibt in Form kurzer Porträts Einblick in deren berufliche Wege, Forschungsfelder und Aufgabenbereiche.

Ziel ist es, den Anteil und die Bedeutung von Frauen im wissenschaftlichen Umfeld sichtbar zu machen. Die präsentierten Lebensläufe verdeutlichen, wie vielfältig die Wege in Forschung und Entwicklung sein können. Die Darstellung möchte ein realistisches Bild des Arbeitsalltags im Wissenschaftsbetrieb vermitteln, ohne zu idealisieren oder zu vereinfachen. Gleichzeitig bietet die Ausstellung Anknüpfungspunkte für Reflexionen über Gleichstellung und Repräsentation in wissenschaftlichen Einrichtungen.

Die Ausstellung läuft nur noch bis Dienstag, 15. April, in der Bibliothek der Hochschule Magdeburg-Stendal in der Straße Breitscheidstraße 2.

Plakatausstellung im Magdeburger Antiquariat

Unter dem Titel „Gesammelte Kunst“ lädt das Magdeburger Antiquariat in den ersten Monaten des Jahres 2025 zu einer Ausstellungsreihe ein, die dem reichen Nachlass des Kunstsammlers Dr. Joachim Bartels gewidmet ist.

Vom 10. April bis Ende des Monats steht dabei die Ausstellung „Plakate – Ihre Aussagen und Gestaltung“ im Mittelpunkt. Gezeigt wird eine umfangreiche Auswahl historischer Plakate aus der DDR-Zeit sowie Plakate aus dem Magdeburger Kulturleben. Die Sammlung gewährt nicht nur einen Einblick in die gestalterischen Entwicklungen der Plakatkunst, sondern dokumentiert zugleich ein Stück regionaler Kulturgeschichte.

Dr. Joachim Bartels, der über Jahrzehnte hinweg mit Leidenschaft sammelte, hat mit seinem Nachlass ein bedeutendes grafisches Erbe hinterlassen. Die Ausstellung würdigt sein Engagement und macht seine Sammlung erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich.

Das Magdeburger Antiquariat sitzt in der Liebigstraße 6. Geöffnet ist Dienstag und Mittwoch von 12 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag von 10 bis 16 Uhr und Sonnabend von 10 bis 13 Uhr.

Lesung mit Silke Drews und ihrem Buch "wieder belebt, Jennas zweite Chance"

Silke Drews stellt im machwerk ihr Buch mit dem Titel "wieder belebt, Jennas zweite Chance" vor. Im Mittelpunkt der Lesung steht eine Geschichte, in der das Leben mit all seinen Gegensätzen dargestellt wird. Neben Momenten des Glücks und der Leichtigkeit wird auch die Alltäglichkeit thematisiert, ebenso wie schwierige Seiten des menschlichen Daseins. Der Roman beleuchtet persönliche Entwicklungen und Wendepunkte, ohne dabei dunkle oder widersprüchliche Aspekte auszuklammern.

Die Lesung bietet eine Annäherung an Themen wie Neubeginn, persönliche Stärke und innere Konflikte. Der Text öffnet dabei Räume für individuelle Interpretationen, ohne eine festgelegte Lesart vorzugeben. Die Autorin begleitet mit ihrer Stimme durch die Handlung und stellt Bezüge zu Emotionen, Erinnerungen und Entscheidungen her, die im Zentrum der literarischen Erzählung stehen.

Beginn der Lesung ist am 15.4. um 19 Uhr. Veranstaltungsort ist das machwerk im Breiten Weg 114a.

Margitta Thorwirth – "Metamorphosen im Refugium" im MDR-Funkhaus Magdeburg

Im MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt wird bis 25. Mai eine Retrospektive mit Werken von Margitta Thorwirth gezeigt. Unter dem Titel „Metamorphosen im Refugium“ stellt sie ihre künstlerische Entwicklung und kreative Wandlungen vor.

Die Ausstellung gewährt Einblicke in Thorwirths gestalterischen Prozess und ihre Art, durch Kunst den Alltag zu reflektieren. „Für mich bedeutet subtiles Lauschen und kreatives Tun, dem Alltag ein Stück Magie zu entlocken“, erklärt die Künstlerin. Sie beschreibt die Kunst als eine Form der Kommunikation, die über den Verstand hinausgeht und Herz sowie Seele berührt.

Thorwirth, die ihren jugendlichen Traum eines Grafik-Studiums nicht verwirklichen konnte, widmete sich trotz der familiären und beruflichen Verpflichtungen über 45 Jahre lang der kreativen Arbeit. Sie eignete sich autodidaktisch verschiedene handwerkliche Techniken an und nahm seit 1976, mit Unterbrechungen, an Kursen und Workshops bei Magdeburger Künstlern teil. Diese begleiteten sie in ihrer Entwicklung und vermittelten grundlegende Techniken und Gestaltungsprinzipien in den Bereichen Zeichnen, Malerei, Druckgrafik und Komposition.

Das MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt befindet sich in der Stadtparkstraße 8. Kostenfrei zugänglich ist die Ausstellung montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr.

Paradiesische Nächte mit Lichtskulpturen von Jörn Hanitzsch im Magdeburger Elbauenpark

Im Elbauenpark Magdeburg entsteht ab dem 12. April in den Paradiesischen Gärten am Schmetterlingshaus eine temporäre Lichtinstallation des Künstlers Jörn Hanitzsch. Bis zum 5. Juni verwandelt sich dieser Abschnitt des Parks bei Einbruch der Dämmerung in eine künstlerisch illuminierte Landschaft. Der Lichtkünstler, der bereits an verschiedenen historischen Orten in Sachsen-Anhalt gewirkt hat, setzt auch in Magdeburg auf ein zurückhaltendes, gestalterisch durchdachtes Konzept mit gezielten Lichtelementen. 220 Lichtskulpturen und -strukturen entfalten dabei ihre Wirkung sowohl am Tag als auch bei Dunkelheit.

Der gestalterische Ansatz beruht auf der Verbindung von Licht, Natur und Atmosphäre. Statt großflächiger Ausleuchtung kommen minimalistische Akzente und Elemente des italienischen Lichtdesigns zum Einsatz. Die verwendeten Objekte fügen sich in die Vegetation ein und verändern ihren Eindruck abhängig von Lichtverhältnissen und jahreszeitlicher Entwicklung des Gartens. Bei Eintritt der Dämmerung entsteht eine stille, visuelle Komposition aus Farben, Formen und Schatten. Die ruhige Klangkulisse eines fortlaufenden Klavierteppichs begleitet den Aufenthalt auf dem Gelände.

Das Lichtprojekt spricht Besucher aller Altersgruppen an. Der Zugang zur Lichtinstallation ist vom 12. bis 21. April täglich möglich, jeweils von 18 bis 22 Uhr. Vom 23. April bis 5. Juni gelten dieselben Uhrzeiten, jedoch ausschließlich von Mittwoch bis Sonnabend.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Das kleinste Jungtier im Zoo Magdeburg ist aktuell drei Zentimeter groß. Der Winzling ist eine Spaltenschildkröte (Malacochersus torneri), die am 10.11.2024 schlüpfte. Die Bestände der Spaltenschildkröte sind während der letzten 30 Jahre um 80 Prozent geschrumpft. Daher hat die Weltnaturschutzunion die Spaltenschildkröte in die Kategorie „vom Aussterben bedroht eingestuft. Seit 2013 sind im Zoo Magdeburg 17 Spaltenschildkröten geschlüpft, davon drei Jungtiere in diesem Jahr. Im Nashornhaus sind in den Terrarien jetzt 14 Spaltenschildkröten zu beobachten.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind 4. November bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 24. und 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr. In der Hauptsaison an allen anderen Tagen ist bis 18 Uhr geöffnet.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr im Vorverkauf für die Lesung mit Ruth-Maria Thomas um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Gegebenenfalls gibt es an der Abendkasse noch Restkarten.