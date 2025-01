Partys in Magdeburg am dritten Wochenende 2025

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 17. bis 19. Januar 2025 ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Buttergasse: In der Buttergasse im Alten Markt 13 legt DJ El Bratho am 17.1. ab 20 Uhr zu "Mama geht tanzen" auf. Um 23 Uhr folgt die "Malle Party" mit DJ M&M. Der "One Love Saturday" mit DJ benDMA beginnt am Abend darauf im 23 Uhr.

Insel der Jugend: Nach dem Konzert mit Plusmacher am 17.1. ab 20 Uhr folgt um 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 die After-Show-Party "Blockbeats by Blockbounce" mit Hip-Hop, Trap und Techno. Für den 18.1. haben sich ab 23 Uhr "King Kong Kicks & Team 80s" zur Party mit Indie-Pop angesagt.

Boys’n’Beats: Die "Gay Student Night" beginnt am 17.1. um 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89. "Back in Time" geht es am 18.1. ab 23 Uhr mit DJ Josy.

Down Town Club: Die "Yolo 2010er Party" mit DJ Florence wird am 17.1. ab 23 Uhr im Breiten Weg 227 im Down Town Club gefeiert. Am 18.1. ist die Nacht ab 23 Uhr mit "Down Town goes EDM" überschrieben. Für die Musik sorgt DJ Dr. Oletz.

Prinzzclub: "Spicy" wird es mit Curt Powell und Hip-Hop, Afrobeats, Latin und Amapiano im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a am 17.1. um 23 Uhr. Für den 18.1. steht ab 23 Uhr die "Medi Party" mit MC Heyer im Kalender.

Ellen Noir: "Sabotage" ist die Technonacht am 18.1. im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof überschrieben. Beginn ist um 22 Uhr. Oben auf der Liste der DJs stehen Hanson und Schrempf. Mit von der Partie sind auch Dr. Sheppat, Psycodevils, Captain Dreister, DJ Decline und Sebastian Recklebe.

Festung Mark: Bis 9. Februar ist an der Festung Mark im Hohepfortewall eine Eisbahn aufgebaut. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag - und an den Sonnabenden ist von 18 bis 22 Uhr Eisdisco angesagt.

Idol: Im Idol im Rennebogen 177 beginnt am 18.1. um 21 Uhr eine Ü30-Party.

Factory: "The legendary Dark Saturday" beginnt am 18.1. um 22 Uhr in der Magdeburger Factory in der Sandbreite 2. In der Mainhall legt DJ Dark Rebell All Times Dark, Gothic Classix, Folk und Mittelalter auf, im Club gibt es von DJ Tom Prain unter anderem EBM und Electro.

Kunstkantine: Hits der 80er erklingen am 18.1. ab 22 Uhr bei "La Boums" in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 43. Mit dabei sind Beat Börjer und DJ Taip.

Geheimclub: "Never Stop" bietet am 18.1. ab 23 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 Party auf zwei Floors. Techno spielen YNK, Ponygirl und Carlaidoskop, House gibt es von Niklas Albrecht.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Ausnahme: Diese Freitag ist ab 19 Uhr ein Konzert mit "Clifford Brown & The Getaway" angesagt. Es folgt eine After-Show-Party.