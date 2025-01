17. JANUAR Ausgehen in Magdeburg - Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen am Freitag 

Konzerte, Kabarett, Ballett und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 17. Januar 2025, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 17. Januar 2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

"Vincent" als Ballett im Magdeburger Opernhaus

Am 17. Januar um 19.30 Uhr wird das Ballett "Vincent" von Jörg Mannes zum letzten Mal in dieser Spielzeit im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 gezeigt. Jeweils eine halbe Stunde vor Beginn wird eine Einführung im Café Rossini im Opernhaus angeboten.

Der Abend widmet sich nicht dem Leben des Malers Vincent van Gogh, sondern seiner Kunst und der Frage, wie Farbe, Raum und Bewegung miteinander interagieren. Tanz, Musik und Künstliche Intelligenz verschmelzen zu einer vielschichtigen Inszenierung, die das Zusammenspiel der Mitglieder der Magdeburger Balletts sowie deren Reaktionen aufeinander in den Mittelpunkt stellt. Musikalisch begleitet wird der Abend von einer vielfältigen Auswahl an Werken, darunter Arvo Pärts Silouan’s Song, Charles Ives’ The Unanswered Question und Saint-Saëns’ Danse macabre. Mit Bühnenbildner Florian Parbs, Kostümbildnerin Louise Flanagan und Videokünstler Philipp Contag-Lada hat Mannes ein erfahrenes Team versammelt, das bereits bei Schneewittchen mit ihm arbeitete.

Das Stück ist ab 10 Jahren empfohlen und bietet ein intensives Erlebnis für alle Sinne.

"Kein Verstand in Sicht" in der Magdeburger Zwickmühle

Das politisch-satirische Kabarettprogramm „Kein Verstand in Sicht“ bietet scharfsinnige Gesellschaftskritik und humorvolle Analysen des aktuellen Zeitgeschehens. Auf der Bühne stehen Marion Bach und Heike Ronniger, begleitet von den Musikern Oliver Vogt und Christoph Deckbar, die sich alternierend abwechseln. Die Regie führt Frank Voigtmann, der auch gemeinsam mit Robert Schmiedel das Buch verfasst hat. Vorstellungen finden in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a am 17. und 31.1. sowie am 5., 6., 13., 14., 21., 22. und 27. Februar um 20 Uhr statt. Eine Nachmittagsvorstellung ist für den 12.2. um 15 Uhr geplant. Im Vorverkauf waren keine Tickets mehr für den 18.1. um 20 Uhr zu haben - gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch Tickets zu bekommen.

Das Programm greift die Absurditäten des politischen Alltags auf: Deutschland, einst Vorbild für die Welt, ist nun Ziel von Spott. Während politisches Chaos herrscht – mit einer Ampelkoalition, die gleichzeitig auf Rot und Grün steht, Schuldenbremse und Milliardeninvestitionen jongliert und vom Verfassungsgericht ausgebremst wird – bleibt kaum ein Bereich des öffentlichen Lebens unangetastet. Bildung, Klimapolitik, Fachkräftemangel und gesellschaftliche Werte werden pointiert und satirisch aufbereitet. Mit bissigem Humor und treffsicheren Beobachtungen möchte das Kabarett den Zustand des Landes beleuchten, in dem scheinbar alles aus den Fugen geraten ist.

„Hamburg Blues Band“ spielt in der Sudenburger Feuerwache in Magdeburg

Die „Hamburg Blues Band“ bringt mit ihrer „Friends For A LIVEtime VOL. II“-Tour über 40 Jahre St. Pauli Blues auf die Bühne. Die Band um den Hamburger Rockshouter Gert Lange vereint musikalische Erfahrung und Energie: Mit dabei sind Reggie Worthy (bekannt durch seine Zusammenarbeit mit Ike und Tina Turner sowie mit Eric Burdon), Drummer Eddie Filipp (Sweet, Inga Rumpf, Clem Clempson Band) und der 30-jährige Ausnahmegitarrist Krissy Matthews, der von Größen wie Beth Hart hochgelobt wird.

Das Programm bietet Songs aus mehr als vier Jahrzehnten. Als Special Guest tritt Vanja Sky auf, die mit ihrem Stil als Kroatiens Antwort auf Sheryl Crow und Norah Jones gilt und dem Abend eine besondere Note verleiht.

Ein Konzert beginnt am Freitag, 17. Januar 2025, um 20 Uhr in der Sudenburger Feuerwache, Halberstädter Straße 140. Geboten wird ein Abend voller Blues, Rock und musikalischer Leidenschaft.

„Oh, Alpenglühn!" im Magdeburger Hundertwasserhaus

„Oh, Alpenglühn! Glamour, Gaudi & Gesang“ ist eine musikalische Komödie voller Humor, Dramatik und unerwarteter Wendungen, geschrieben von Mirko Bott. Im Mittelpunkt steht eine erfolgreiche Musicaldarstellerin, die sich vor ihrem hysterischen Manager, der Presse, durchgedrehten Produzenten und ihrem Ehemann in die bayerischen Alpen zurückzieht. Dort findet sie Zuflucht bei einem jungen Bergbauern, was in der idyllischen Umgebung zu überraschenden Entwicklungen führt. Eine Lawine gerät ins Rollen – mit einem völlig unerwarteten Ende.

Die Inszenierung wird von einer außergewöhnlichen musikalischen Vielfalt begleitet. Enrico Scheffler übernimmt die Regie und steht gemeinsam mit Estelle Céline Klein, die für die Choreografie verantwortlich ist, auf der Bühne.

Die Komödie wird am Freitag, dem 17. Januar 2025, um 20 Uhr sowie letztmalig am Samstag, dem 5. April 2025, um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Magdeburger Hundertwasserhaus im Breiten Weg 8a aufgeführt. Mit Glamour, Gaudi und Gesang entsteht eine Inszenierung, die sowohl durch ihre Handlung als auch durch die musikalische Untermalung beeindruckt.

"Cats & Breakkies" im Magdeburger Moritzhof

Das Berliner Quartett "Cats & Breakkies" präsentiert mit ihrem dritten Studioalbum „New World“ eine musikalische Reise, die die Grenzen zwischen Genres auflöst. Ihre Stücke verbinden die Energie von Clubmusik mit den Feinheiten von Jazz, Art Rock und Fusion. Diese Musik ist gemacht für alle, die sich von Beats und Melodien treiben lassen wollen – sei es tanzend oder lauschend. Detailreiche Arrangements und ein eleganter Studiosound schaffen ein Klanguniversum, das sowohl die Leichtigkeit des Augenblicks als auch visionäre Ansätze der Musik vereint.

Seit ihrem Debütalbum „organic electro“ (2015), das in Zusammenarbeit mit David August entstand, hat die Band auf namhaften Festivals und Bühnen überzeugt, darunter das Elbjazz Festival, die Kantine am Berghain und das Tallinn Music Festival. Nach ihrem zweiten Album „spektral“ (2018) legen Cats & Breakkies mit „New World“ (2024) noch kunstvollere Arrangements vor, die elektronische Klänge, analoge Instrumente und experimentelle Geräuschkulissen verschmelzen lassen. Elemente von Trap, Fusion und avancierter Clubmusik mit Konzertsaal-Qualität finden hier zu einer hypnotischen Einheit.

Live erleben kann man die Band und ihre Mischung aus Tanzbarkeit und musikalischem Tiefgang am Freitag, dem 17. Januar 2025, um 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz 1.

"Der Butterwegge" spielt in der Magdeburger Factory

"Der Butterwegge" ist derzeit auf Tournee. Station macht er dabei am 17.1. in der Magdeburger Factory in der Sandbreite 2. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Das Ruhrpott-Original bewegt sich musikalisch zwischen Folk, Punk, Rock und Liedermacher und erzählt Geschichten aus Tourbussen, vom Tresen, aus Ausnüchterungszellen, von Rausch und Punkrock und spielt ausgewählte Songs aus mittlerweile fünf Alben. Das jüngste Werk „Alle drehen durch“ schaffte es auf Platz 21 der deutschen Albumcharts.

Plusmacher bringt den Rap auf Magdeburger Insel der Jugend

Am 17. Januar 2025 macht der Rapper Plusmacher im Rahmen seiner Highlife Tour Halt auf der Insel der Jugend in Magdeburg. Der gebürtige Berliner ist eine feste Größe in der deutschen Hip-Hop-Szene und überzeugt seit Jahren mit ehrlichen, authentischen Texten, die sein Leben und seine Erfahrungen reflektieren.

Mit seinem neuen Album „Dopeman“, das im Frühjahr 2024 erschien, unterstreicht Plusmacher erneut seinen Anspruch, zu den besten Rappern Deutschlands zu gehören. Unterstützt wird er auf der Bühne von seinen Weggefährten The Breed, Botanikker und DJ Access, die gemeinsam für einen energiegeladenen Abend sorgen. Seit seinem Debütalbum „Die Ernte“ (2012) hat Plusmacher seinen unverwechselbaren Stil stetig weiterentwickelt und sich einen festen Platz in der deutschen Musiklandschaft erarbeitet.

Das Konzert findet in der Insel der Jugend, Maybachstraße 8, statt. Einlass ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr.

Clifford Brown & The Getaway im Magdeburger Flowerpower

Clifford Brown & The Getaway präsentieren live Country-Musik aus Magdeburg. Die Band bringt authentische Klänge auf die Bühne und schafft eine mitreißende Atmosphäre. Im Anschluss an das Konzert sorgt ein DJ bei der Aftershow für die passende musikalische Fortsetzung des Abends.

Die Veranstaltung beginnt am Freitag, dem 17. Januar 2025, um 19 Uhr im Flowerpower Magdeburg, Breiter Weg 252.

Improvisationstheater „Imaginär“ im Magdeburger "Guck mal"

Am 17. Januar 2025 tritt die Improvisationstheatergruppe „Imaginär“ der Theaterkiste Magdeburg wieder auf die Bühne. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr im „Guck mal“, Babelsberger Straße 9.

Jede Show der Gruppe ist ein einzigartiges Erlebnis: Ohne Skript und ohne Absprachen entstehen die Szenen live, inspiriert durch die Vorgaben des Publikums. Die Darstellenden entwickeln spontan spannende, komische und humorvolle Geschichten, deren Verlauf und Ende völlig offen sind – selbst für sie. Skurrile Charaktere, überraschende Wendungen und herzhafte Lacher machen jeden Auftritt zu einer Premiere voller Kreativität und Unvorhersehbarkeit.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen.

Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Danny Priebe Duo mit Premiere in Magdeburg

Das Danny Priebe Duo feiert Premiere mit einer besonderen Live-Performance. Begleitet von einem Pianisten, präsentiert Danny Priebe eine abwechslungsreiche Mischung aus rockigen, bluesigen und coolen Klängen. Neben bekannten Stücken umfasst das Programm auch eigene Songs, die die musikalische Vielfalt des Duos unterstreichen.

Das Konzert findet am Freitag, dem 17. Januar 2025, um 20 Uhr im mach|werk, Breiter Weg 114a, statt.

Ausverkauft, Restkarten und abgesagt in Magdeburg

Keine Tickets gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute" um 9 Uhr im im Puppentheater in der Warschauer Straße 25, für den Satirischen Jahresrückblick um 19.30 Uhr im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 sowie für 2Nebenan" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straß 64.

Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch Restkarten erhältlich.