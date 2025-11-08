Für gut 17 Millionen Euro soll in Magdeburg eine neue Wache für die Freiwillige Feuerwehr errichtet werden. Der Stadtrat soll das Projekt jetzt absegnen.

17 Millionen Euro für neue Feuerwache in Magdeburger Stadtteil - und so soll sie aussehen

Magdeburg. - Weil das alte Gerätehaus längst aus allen Nähten platzt, soll eine Freiwillige Feuerwehr in Magdeburg eine neue Wache bekommen. Nun soll der Stadtrat endgültig den Weg für das Projekt freimachen - und dafür 17 Millionen Euro bewilligen.