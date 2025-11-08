weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Stadtrat soll Bauprojekt bewilligen: 17 Millionen Euro für neue Feuerwache in Magdeburger Stadtteil - und so soll sie aussehen

Für gut 17 Millionen Euro soll in Magdeburg eine neue Wache für die Freiwillige Feuerwehr errichtet werden. Der Stadtrat soll das Projekt jetzt absegnen.

Von Stefan Harter 08.11.2025, 08:00
In Magdeburg soll eine neue Feuerwache gebaut werden.
In Magdeburg soll eine neue Feuerwache gebaut werden. Foto: Soeren Stache/dpa

Magdeburg. - Weil das alte Gerätehaus längst aus allen Nähten platzt, soll eine Freiwillige Feuerwehr in Magdeburg eine neue Wache bekommen. Nun soll der Stadtrat endgültig den Weg für das Projekt freimachen - und dafür 17 Millionen Euro bewilligen.