Musik, Kabarett, Wissen und mehr stehen am 17.10.2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 10. Oktober 2024, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Retrogott & Hulk Hodn auf der Magdeburger Insel der Jugend

Am 17. Oktober 2024 treten Retrogott & Hulk Hodn im Rahmen ihrer "Arbeit im Weltraum Tour" auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 auf. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Das Kölner Duo, bestehend aus MC Retrogott (Kurt Tallert) und DJ Hulk Hodn, ist bekannt für seine Orientierung am amerikanischen Hip-Hop der 1980er und 1990er Jahre. Ihre Musik ist geprägt von provokantem Battle-Rap und kritischen Texten, die sich bewusst vom kommerziellen Rap distanzieren. Retrogotts Texte enthalten oft Anspielungen auf Künstler der sogenannten Golden-Era des Rap, wie Big L, Nas oder Too Short.

Camouflage "Rewind To The Future And Goodbye" im Magdeburger Amo

Eigentlich wollten Camouflage schon 2023 nach langer Pause ihre Tour durch Deutschland unternehmen. Um einige neue Songs zu produzieren, wurde das Vorhaben jedoch um ein Jahr verschoben. Und damit gibt die Band ihr Magdeburg-Konzert am 17.10.2024 ab 20 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27.

Camouflage ist eine deutsche Synthiepop-Band, die 1983 in Bietigheim-Bissingen gegründet wurde. Die Band erlangte durch ihren Hit „The Great Commandment“ aus dem Jahr 1987 internationale Bekanntheit, wobei der Song in den USA auf Platz 1 der Billboard Dance Music/Club Play Singles landete. Camouflage zeichnet sich durch ihren Mix aus elektronischer Musik und kritischen Texten aus und feierte insbesondere in den 1980er und 1990er Jahren Erfolge. Mit Alben wie „Voices & Images“ und „Methods of Silence“ prägten sie die Synthiepop-Szene. 2015 veröffentlichte die Band nach längerer Pause ihr letztes Studioalbum „Greyscale“.

MTS im Kabarett "...nach Hengstmanns" in Magdeburg

Am Donnerstag, den 17. Oktober 2024, tritt das Berliner Liedkabarett MTS im Kabarett "...nach Hengstmanns" am Breiten Weg 37 auf, Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Veranstaltung ist Teil der Jubiläums- und Abschiedstour „FERT50H – 50 Jahre MTS“, die das 50-jährige Bestehen der Gruppe feiert. Der Auftritt am 18. Oktober ist bereits ausverkauft.

Seit 1973, als ihr bekanntes Lied „10 böse Autofahrer“ erstmals erklang, begeistern MTS (Mut, Tatendrang und Schönheit) mit humorvollen Liedern all jene, die über sich selbst lachen können. Nun verabschieden sich Gründer Thomas Schmitt und sein musikalischer Begleiter Frank Sültemeyer mit einer Tournee, die Lieder ihrer neuen CD "Betreutes Singen" und Highlights aus fünf Jahrzehnten umfasst.

Michael Spyra im Literaturhaus im Magdeburger Literaturhaus

Am 17. Oktober 2024 findet im Rahmen der Landesliteraturtage eine Lesung mit dem Autor Michael Spyra im Literaturhaus statt. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr, die Veranstaltung um 19 Uhr.

Spyra, 1983 in Aschersleben geboren, präsentiert unveröffentlichte Texte aus seinem Arbeitsstipendium der Kunststiftung und liest aus seinem Buch „In Auflösung begriffen“, das 2023 von Insa Wilke für die SWR Bestenliste empfohlen wurde. Die Lesung bietet eine literarische Reise durch Sachsen-Anhalts Landschaften und bis ans Ende der Zeit, mit Gelegenheit, mit dem Autor ins Gespräch zu kommen.

"Auf hoher See" im Theater an der Angel

"Auf hoher See" ist eine heitere Farce von Sławomir Mrożek, in der drei schiffbrüchige Herren in Frack und Smoking um das Überleben verhandeln. In pointierten Dialogen treten die Lügen und Phrasen der Gesellschaft zutage, während der Hunger der Männer wächst. Das Stück wirkt wie eine Parabel auf moderne politische Wahlen und endet mit einer überraschenden, perfiden Wendung. Die Aufführung begeistert mit dem Spiel von Anne Struve, Ines Lacroix und Peter Wittig unter der Regie von Marcus Kaloff.

Die Vorstellungen finden im Theater an der Angel, Zollstraße 19, statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr am 13., 17., 20., 24., 27. und 31.10. sowie 3.11. Zu anderen Terminen sind die Karten im Vorverkauf bereits ausverkauft.

Ballett-Talk auf Englisch in der Magdeburger Stadtbibliothek

Ballettdirektor Jörg Mannes gibt unter dem Titel "Wir, das Ballett" regelmäßig Einblicke in die Welt des Balletts, berichtet von seiner Arbeit mit dem Ballett Theater Magdeburg und stellt sich den Fragen des Publikums. Veranstaltungsort ist die Stadtbibliothek im Breiten Weg 109.

Nächster Termin ist der 17.10.24. Dieses Mal findet die Veranstaltung in englischer Sprache statt. Das Gleiche gilt für einen Termin am 30.1.25. Auf Deutsch gibt es Erläuterungen dann wieder am 6.3. und am 22.5.25. Beginn ist für alle Veranstaltungen um 19.30 Uhr.

Science-Slam mit Nachwuchs-Wissenschaftlern im Magdeburger Moritzhof

Der Science-Slam kehrt zurück nach Magdeburg. Am 17.10.2024 stellen um 20 Uhr junge Wissenschaftler auf der Bühne des Moritzhofes am Moritzplatz 1 ihre Themen unterhaltsam vor.

In je zehn Minuten stellen sie ihre Forschungsprojekte vor – so unterhaltsam und leicht verständlich, wie möglich. Ob sie dabei ein selbst-gedichtetes Lied vortragen, Konfetti im Zuschauerraum verteilen oder mit euch gemeinsam ein Live-Experiment machen, ist ganz den jungen Slammern überlassen.

„Kein Verstand in Sicht“ in der Magdeburger Zwickmühle

Das politisch-satirische Kabarettprogramm „Kein Verstand in Sicht“ bringt Marion Bach und Heike Ronniger zusammen mit ihrer Bordkapelle, bestehend aus Oliver Vogt und Christoph Deckbar, auf die Bühne der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.

Nach ihrer satirischen Kreuzfahrt „Mit Volldampf ins Aus“ stehen sie nun wieder fest auf dem Boden der Tatsachen – oder zumindest versuchen sie es. Unter der Regie von Frank Voigtmann und basierend auf einem Buch von Voigtmann und Robert Schmiedel, thematisiert das Programm auf humorvolle Weise die politischen und gesellschaftlichen Missstände in Deutschland.

Während Deutschland einst als Vorbild galt, kann es heute nur noch belächelt werden. Die Ampelregierung, die Schuldenbremse und die „Doppel-Wumms“-Politik werden dabei ebenso durch den Kakao gezogen wie der Zustand des Bildungssystems und der Fachkräftemangel in zahlreichen Bereichen. Ob es nun um das Verfassungsgericht, künstliche Intelligenz oder Klimakleber geht – in „Kein Verstand in Sicht“ werden aktuelle Themen scharfzüngig und mit einer ordentlichen Portion Satire auf die Bühne gebracht.

Abendtermine sind für den 10., 11., 12., 17., 18., 24. und 31.10. geplant. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Nachmittagsvorstellungen gibt es am 23. und 30.10. um 15 Uhr.

Offene Bühne im Stübchen der Magdeburger Festung Mark

Bei der Stübchen-Session können Musiker, ganz gleich, welcher Stil, egal ob Hobby oder Profi, auf der Session-Bühne in der Kulturwerkstatt dewahrgenommenin der Festung Markim Hohepfortewall den musikalischen Ton angeben. Um 18 Uhr öffnet das Stübchen dazu am 17.10. Beginn ist um 20 Uhr.

Vorhanden sind: Stagepiano, Drums, Amps - tragbare Instrumente bitte mitbringen, so die Veranstalter. Der Eintritt ist auch für das Publikum frei.

"Feminism WTF (What the Fuck)" - Film und Gespräch im Volksbad Buckau

Obwohl Debatten wie #metoo in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, wird der Feminismus oft mit einem negativen Unterton wahrgenommen. Der Dokumentarfilm "Feminism WTF (What the Fuck)" schlüsselt auf, welche Themenvielfalt 2023 unter dem Begriff Feminismus verhandelt werden. Gezeigt wird er am 17.10. um 19 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56.

Die Experts aus Politik- und Sozialwissenschaften, Männlichkeitsforschung, Gender-, Queer- und Trans-Studies gehen der Frage nach, wie wir alle zum Aufbrechen von Macht- und Abhängigkeitsverhältnissen beitragen können, um eine solidarische Gesellschaft der Vielen zu sein. Im Anschluss an den Film gibt es ein Gespräch mit Prof. Dr. Maisha-Maureen Auma, welche auch im Film zu Wort kommt.

„Keine Armut“ im Einewelthaus Magdeburg

Am 17. Oktober 2024, von 17 bis 19 Uhr, findet im Einewelthaus Magdeburg (Schellingstraße 3 bis 4) eine Veranstaltung zum Internationalen Tag für die Beseitigung der Armut statt, organisiert vom SDG-Club. Der Fokus liegt auf dem SDG 1 „Keine Armut“.

Es wird einen Überblick über die globale Lage geben, gefolgt von einem Austausch über die Situation in Deutschland und anderen Ländern. Zusätzlich findet ein Rollenspiel statt, bei dem Menschen im Fokus stehen, die in Armut leben. Snacks und Getränke werden bereitgestellt, die Teilnahme ist kostenlos, und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Milonga in der Sudenburger Feuerwache

Am 17.10.2024 ist ab 19 Uhr die Donner-Milonga in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 angesagt. DJs zaubern mit ihren Tandas und Cortinas eine unverwechselbare Stimmung.

Veranstalter ist der Verein Tango Argentino Magdeburg con corazón.

„Suizidgefährdung erkennen und begegnen“ auf dem Medizinischen Campus der Uni

Zum Tag der Suizidprävention ist für den 17. Oktober 2024 um 17 Uhr im Zentralen Hörsaal (Haus 22) auf dem Campus in der Leipziger Straße 44 in ein Vortrag „Suizidgefährdung erkennen und begegnen“ geplant. Prof. Dr. Thomas Nickl-Jockschat, Chefarzt der KPSY, gibt einen Überblick über häufige Krankheitsbilder, spezifische Risikofaktoren und die Erkennung von Suizidgefahr durch Laien. Im Anschluss folgt eine Podiumsdiskussion unter der Leitung von Prof. Dr. Bettina Hitzer (Vorsitzende KEK) mit Beteiligung von Betroffenen, Ärzten, Angehörigen und Mitarbeitern der Telefonseelsorge. Prof. Dr. Florian Junne (Chefarzt KPSM) nimmt ebenfalls an der Diskussion teil.

Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf der notfallmäßigen Versorgung von Menschen mit Suizidgefährdung. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Gisela Renker zeigt „50 Jahre Magdeburger Dokumentation“ im Volksbad Buckau

Eine visuelle Zeitreise bietet Gisela Renker in ihrer Ausstellung „50 Jahre Magdeburger Dokumentation“ im Volksbad Buckau. Die Ausstellung zeigt den Wandel der Stadt Magdeburg über fünf Jahrzehnte, festgehalten durch Renkers einzigartige fotografische Perspektive. Ihre Fotografien dokumentieren sowohl architektonische Veränderungen als auch das städtische Leben in Magdeburg und laden die Betrachter ein, Geschichten und Erinnerungen zu entdecken.

Renker, die nach einer Fotografenlehre und einem Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig ihre Karriere begann, ist seit 1982 als freiberufliche Fotografin in Magdeburg tätig. Ihre Arbeit für das Kloster Unser Lieben Frauen und als Regiefotografin bei der Dewag Magdeburg prägten ihren Stil.

Die Ausstellung ist bis zum 9. November 2024 bei freiem Eintritt im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 zu sehen. Die Öffnungszeiten sind wie folgt: Montag von 10 bis 16 Uhr, Dienstag von 14 bis 19 Uhr, Mittwoch von 16 bis 19 Uhr und Donnerstag von 10 bis 19 Uhr.

Arbeiten von Bernd Bluhm in der Sudenburger Feuerwache in Magdeburg

Die Ausstellung "Malerei & Grafik" mit Arbeiten von Bernd Bluhm läuft in der Feuerwache Magdeburg in der Halberstädter Straße 140. Die Ausstellung zeigt Werke des 1944 in Brandenburg an der Havel geborenen Künstlers, der seit vielen Jahren in Magdeburg tätig ist.

Bernd Bluhm studierte von 1963 bis 1968 Werkstoffkunde an der Technischen Hochschule Chemnitz und war anschließend als Angestellter im Sket Magdeburg tätig. 1969 begann er seine künstlerische Laufbahn im von Jochen Aue geleiteten Mal- und Zeichenzirkel des Skt. Von 1975 bis 1977 besuchte er die Spezialschule für Leiter im bildnerischen Volksschaffen, und zwischen 1978 und 1990 nahm er am Förderzirkel „Aktzeichnen“ des Magdeburger Stadtkabinetts für Kulturarbeit unter der Leitung von W. Paulks teil. Von 1977 bis 1990 leitete er den Zirkel "Malerei und Grafik I!" des Sket Magdeburg und vertiefte seine künstlerische Ausbildung von 1986 bis 1988 in einem Lehrgang „Malerei“ an der Abendhochschule der Kunstakademie Dresden. 1990 trat er der Magdeburger Künstlergemeinschaft „Gruppe 90“ bei.

Die Ausstellung ist bis zum 7. November 2024 immer dienstags und donnerstags zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet.

"Natürlich" - Kunst im Haus der Heilberufe

„Natürlich“ – mit diesem Titel ist die Ausstellung von Sylvia Kapst überschrieben, die in der Flurgalerie Eisenbart im Haus der Heilberufe, Doctor-Eisenbart-Ring 2, bis zum 30. Oktober gezeigt werden.

„Natürlich – so sehe ich mich, unverstellt, ungekünstelt und offen. Authentisch. Mit großer Liebe zur Natur“, beschreibt Sylvia Kapst sich selbst und die Auswahl ihres Ausstellungstitels. Als Kunsterzieherin kann sie ihr Hobby sehr gut mit ihrem Beruf verbinden. In der Schule leitet sie Schüler im Kunstunterricht an, vermittelt künstlerische Fähigkeiten und kunsthistorisches Wissen. Parallel unterstützt Sie Kunstkollegen in diesem Unterrichtsfach auf der Fortbildungsebene.

Ausverkauft und abgesagt in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Paarshit happens - Zweiter Aufguss" um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.