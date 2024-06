Chormusik, Humor, Tango und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 18. Juni 2024, bietet Vielfalt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und die Freizeit am Dienstag

Magdeburg - Auch Dienstag, der 18. Juni 2024, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Chöre geben am Adolf-Mittag-See ein Konzert

Am Adolf-Mittag-See präsentieren am Dienstag, 18. Juni, Chöre der Region ihr sommerliches Programm. Veranstaltungsort ist das Gelände des Sommertheaters des Theaters in der Grünen Zitadelle. Hier ein Überblick über die teilnehmenden Chöre.

Die ßwiet ßisters aus Pretzien sind ein Frauenchor von 15 Sängerinnen unter Leitung von Hans-Joachim Böhme. Sie beleuchten das Alltagsleben von Frauen. So stöhnen sie über ihren Nine-to-Five-Job, nehmen Figurprobleme humorvoll aufs Korn und beweisen: Für Frauen ist das kein Problem.

Dorfchor Klein Oschersleben unter Leitung von Mooyeol Yang. Mit 20 Sängerinnen aus der Region ist das Repertoire breitgefächert, vom Volkslied über das Kunstlied bis zum Popsong, in zwei- und dreistimmigen Sätzen, a cappella oder mit Begleitung.

Frauenchor „Mys Ukrainy“ unter Leitung von Tetiana Strohal: Der Chor singt ukrainische und internationale Lieder in klassischer und moderner Auffassung. Liebevoll wird die ukrainische Kultur präsentiert sowie weltweit bekannte Musikstücke interpretiert.

Der Volkschor Magdeburg unter Leitung von Tatyana Raygorodska: Mit einem vielseitigen Repertoire von Volksliedern verschiedener Epochen, Musicalmelodien bis hin zu modernem Liedgut erfreut der Chor sein Publikum. A-cappella-Stücke werden genauso gern präsentiert wie instrumental begleitete Lieder.

Frauenchor Klein Wanzleben unter Leitung von Karin Mußmann: So bunt wie ein Blumenstrauß so reichhaltig ist auch das Repertoire des Frauenchores: Von mittelalterlichen Weisen über klangvolle Vertonungen der Lyrik, von barocken Partien zu Irish and Scottish Folksongs, von Gospels bis zu modernen Chorsätzen.

Die CHORiFeen unter Leitung von Regina Lorek haben sich über gemeinsame Chorprojekte in Magdeburg kennengelernt. Schnell stellte sich heraus, dass die Sängerinnen die gleichen musikalischen Vorlieben teilen und die Stimmen sehr gut miteinander harmonieren.

Das Sommerkonzert der Chöre beginnt Dienstag, 18. Juni, um 18 Uhr auf der Seeterrasse am Adolf-Mittag-See.

„Mischn Impossible“ im Magdeburger Oli

Johannes Kürschner und Franz Müller, zwei Filmemacher und Comedians aus Dresden, hatten eine verrückte Idee: Mit einem umgebauten DDR-Krankenfahrstuhl wollten sie im Sommer 2020 trotz Corona-Lockdown von Ostdeutschland bis zum äußersten Zipfel Portugals reisen, um dort zu klettern und zu surfen.

Ihr Abenteuer, das unter dem Motto „Wir wollen reisen wie unsere Eltern, nur grenzenlos!“ stand, führte sie auf eine bemerkenswerte Reise. Mit ihrem Bericht gewannen sie die Auszeichnung „Beste Story“ bei den Discovery Days.

Auf dem Programm steht „Mischn Impossible“ diesen Dienstag ab 19 Uhr im Oli in der Olvenstedter Straße 25. Johannes und Franz, beide Absolventen der Hochschule Mittweida und der Bauhaus-Universität Weimar, haben seit 2011 gemeinsam an skurrilen und lustigen Filmprojekten gearbeitet. Ihre gemeinsamen Hobbys, Klettern, Skifahren und Schrauben, spiegeln sich in ihren Projekten wider.

Tango im Magdeburger Gesellschaftshaus

Mit Blick auf den Klosterbergegarten wird diesen Dienstag, 18.6., ab 18 Uhr auf der Terrasse des Gesellschaftshauses Magdeburg in der Schönebecker Straße 129 Tango getanzt. Getränke und kleine Speisen hält der Hausgastronom des Gesellschaftshauses bereit. Bei schlechtem Wetter findet die Milonga im Foyer statt.

Die Veranstaltung ist auch offen für Zuschauer und Tango-Neulinge. Mitglieder des Vereins Tango Argentino „con corazon“ geben gern Hinweise und Anregungen.

Salbker Geschichte im Gröninger Bad

Ein Erzählcafé zur Salbker Geschichte steht diesen Dienstag ab 15 Uhr auf dem Programm im Gröninger Bad in der Gröninger Straße 2. Dieser Nachmittag steht unter dem Titel „Salbker Schulgeschicht(n)“.

Die Veranstaltung gehört zu einer Reihe über den Südosten der Stadt.

Literaturclub widmet sich im Magdeburger Schauspielhaus Cécile Wajsbrots „Nevermore“

Seit treffen sich Literaturbegeisterte ein- bis zweimal monatlich jeweils um 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 zum angeregten Austausch über ein gemeinsam gelesenes Werk, welches in der Runde vorgeschlagen und ausgewählt wird.

Diesen Dienstag geht es um Cécile Wajsbrots „Nevermore“, einen Roman, in dem sich eine Übersetzerin nach dem Tod einer befreundeten Schriftstellerin auf die Arbeit konzentriert und dabei das Übersetzen als Über-Setzen zu anderen Ufern, zu den Verschwundenen; in eine andere Zeitlichkeit erfährt.

Am 2. Juli steht das Gespräch über William Goldings „Herr der Fliegen“ auf dem Plan. Der Klassiker zeigt die soziale Entwicklung einer Gruppe von Jungen, die schlagartig von jedem Einfluss durch Erwachsene abgeschnitten ist. Es entwickelt sich ein gewalttätiger Konflikt. Als erster Termin des Literaturclubs für die neue Spielzeit des Theaters Magdeburg steht bereits der 24. September fest.

Wer sich für den Literaturclub interessiert, kann sich per E-Mail an bo.wilschnack@theater-magdeburg.de anmelden.

Ausstellung „Klimakrise eine Menschheitskrise!“ in den Gruson-Gewächshäusern

Im Sommer macht der Klimawandel und die damit verbundene Hitze in großen Städten Vielen zu schaffen. Daher ist es gerade in einer alternden Gesellschaft notwendig, sich diesen neuen Gegebenheiten anzupassen. Wie kann Stadtumbau einer Verschlechterung der Lebensbedingungen in den Städten entgegenwirken, und was muss heute in den Kommunen angepackt und bedacht werden?

In den Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129b kann die Ausstellung „Klimakrise eine Menschheitskrise! – Vor allem kommt immer noch das Fressen!“ besucht werden. Die Schau zeigt Werke von 25 Künstlern, die sich auf unterschiedliche Weise mit dem Thema Klimakrise auseinandergesetzt haben. Unter ihnen sind zum Beispiel Moritz Götze und der Initiator der Ausstellung Robin Zöffzig.

In Kooperation mit mehreren Galerien und dem Förderverein der Gruson-Gewächshäuser setzt sich die Ausstellung durch Malerei, Skulpturen, Installationen, Bildhauerei und Medienkunst mit dem Handeln der Menschen und möglichen Zukunftsperspektiven kritisch auseinander. Dabei bezieht sich der Titel der Ausstellung auf das Zitat von Bertolt Brecht „Erst kommt das Fressen, dann die Moral“. Die Ausstellung kann bis 9. August besucht werden. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

"Jeder nach seiner Fasson" in der Medizinischen Zentralbibliothek

„Bunte Palette“ nennen sich die Hobbymaler und Hobbymalerinnen aus dem „Herz-ASZ“ Kannenstieg, die in der Medizinischen Zentralbibliothek gezeigt wird. Die Ausstellung trägt den Titel "Jeder nach seiner Fasson". Die Arbeiten sind so vielfältig wie die Zusammensetzung der Gruppe, die aus neun Senioren und Seniorinnen besteht und die die Freude am kreativen Arbeiten eint.

Die Ausstellung kann bis 26. Juni 2024 in der Medizinischen Zentralbibliothek besichtigt werden. Geöffnet ist die Einrichtung im Haus 41 auf dem Universitätscampus in der Leipziger Straße 44 montags bis freitags von 8 bis 21 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr.

Besuch im Dom zu Magdeburg

Täglich um 14 Uhr beginnen im Dom zu Magdeburg Führungen. Er befindet sich in der südlichen Altstadt der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Der Dom ist eine beeindruckende gotische Kathedrale im Herzen der Stadt. Seine imposante Architektur und die markante Doppelturmfassade prägen die Skyline von Magdeburg. Der Dom wurde im 13. Jahrhundert erbaut und ist eines der ältesten gotischen Bauwerke in Deutschland. Im Inneren beeindrucken die Gewölbe, kunstvollen Altäre und historischen Grabmäler.

Partys in Magdeburg

Baracke: Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Montego Beachclub: Ab 20 Uhr ist im Montego Beachclub am Heinrich-Heine-Platz 5 Salsa angesagt.

Ausverkauft in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss gab es keine Karten mehr für "Die Katze, die tut, was sie will" um 9 und 10.30 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25. Gegebenenfalls sind an der Tageskasse Restkarten erhältlich.

Ausgebucht war auch das Superhitsingen des Theaters in der Grünen Zitadelle am Adolf-Mittag-See.