18. FebrUAR Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Partys und Freizeit am Dienstag

Musik, Theater, Wissen, eine Vernissage, Kino und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 18. Februar 2025, bietet Vielfalt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Partys und Freizeit am Dienstag

"The Cream Of Clapton Band" spielt in Magdeburg.

Magdeburg - Auch Dienstag, der 18. Februar 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

"The Cream of Clapton Band" spielt im Alten Theater am Jerichower Platz

Die "Cream of Clapton Band" ist auf der dritte Deutschlandtournee unterwegs. In Magdeburg ist ein Konzert im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 geplant. Termin ist am 18.2. um 20 Uhr.

Die Band spielt die größten Hits von Eric Clapton. Die Band spannt dabei den Bogen von Claptons Zeit bei "Cream" bis hin zu seinen Soloerfolgen und präsentiert ein abwechslungsreiches Repertoire, das die Entwicklung eines der einflussreichsten Musiker der Rockgeschichte nachzeichnet.

Nach einer erfolgreichen und teilweise ausverkauften Tour im Jahr 2024 bleibt die Besetzung unverändert. Leadgitarrist und Sänger Will Johns, Neffe von Eric Clapton, bringt eine starke musikalische Prägung mit und verleiht den Songs eine authentische Note. An den Keyboards spielt Noah East, Sohn des langjährigen Clapton-Bassisten Nathan East. Bassistin Julia Hofer aus Österreich, bekannt durch ihre erfolgreichen YouTube-Tutorials, ergänzt die Band mit ihrem virtuosen Spiel und bringt eine dynamische Energie auf die Bühne.

Die musikalische Qualität und enge Verbindung zur Musik von Eric Clapton machen die "Cream of Clapton Band" zu einem besonderen Erlebnis für Fans. Die Konzerte bieten nicht nur eine Reise durch Claptons umfangreiches Werk, sondern auch eine familiäre Atmosphäre, da mehrere Mitglieder der Band enge persönliche und musikalische Verbindungen zu ihm haben.

Magdeburger Vortragsabend zum Thema "Künstliche Intelligenz" im Theater in der Grünen Zitadelle

Ein Magdeburger Vortragsabend mit dem Referenten Collin Croome findet im Theater in der Grünen Zitadelle, Breiter Weg 8a, statt. Die Veranstaltung beginnt am 18.02.2025 um 19.30 Uhr und hat das Kernthema "Künstliche Intelligenz".

Der Vortrag mit dem Titel "Aufbruch in die Zukunft: Wie Künstliche Intelligenz und das Metaverse unsere Arbeitswelt verändern" thematisiert die Auswirkungen dieser Technologien auf das berufliche und private Leben. Anhand praktischer Beispiele wird aufgezeigt, welche Entwicklungen bereits möglich sind, wie der Einstieg gelingt und welche Entwicklungen in den kommenden drei bis fünf Jahren zu erwarten sind.

„Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe“ im Magdeburger Schauspielhaus

Das Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 zeigt das Puppenschauspiel „Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe“ von Claboberta Schnackvogel. Die Aufführung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet.

Die Geschichte spielt auf hoher See, wo Käpt’n Karton mit seinem Boot unterwegs ist. Begleitet wird er von einem Holzwurm, der im Boot lebt, und einigen Fischen, die gelegentlich vorbeischwimmen. Käpt’n Karton genießt die Ruhe und steuert sein Schiff durch die Wellen. Eines Tages landet eine Möwe namens Ingrid an Deck, die nicht weiterfliegen kann. Damit ändert sich das Leben an Bord.

Vorstellungen finden am 17., 18. und 24. Februar um 9 Uhr, am 5., 6. und 24. März um 10 Uhr sowie am 23. März um 16 Uhr. Für die Vorstellung am 23. Februar um 11 Uhr ist nur noch eine Restkarte verfügbar. Und der Termin am 16.2. um 11 Uhr ist gänzlich ausverkauft.

Vernissage zur Ausstellung "Fisch Malen!" mit Bildern von Beate Schoppmann in Magdeburger Galerie Himmelreich

Eine Ausstellung "Fisch Malen!" von Beate Schoppmann wird am 18. Februar 2025 um 19 Uhr in der Galerie Himmelreich, Breiter Weg 213b, Ecke Danzstraße, eröffnet. Bis zum 21. März 2025 werden die Bilder im Anschluss gezeigt.

Präsentiert wird eine Auswahl von Malereien, die über mehrere Jahre entstanden sind, sowie neueste Werke der Künstlerin. Die Arbeiten befassen sich nicht mit der Darstellung bestimmter Motive, sondern mit der Malerei selbst. Ausgangspunkt sind Gesehenes und Erlebtes, wobei Oberflächen und Strukturen eine zentrale Rolle spielen. Gegenständliche Bezüge bleiben weitgehend erhalten, während Perspektive und Anatomie den Erfordernissen des künstlerischen Schaffensprozesses folgen.

Zur Eröffnung der Ausstellung am 18. Februar um 19 Uhr spricht Marcus Kaloff, Schauspieler und Regisseur. Musikalisch begleitet wird die Vernissage von Maria Ackermann an der Klarinette.

Die Galerie Himmelreich ist geöffnet von Dienstag bis Freitag zwischen 11 und 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr. Besuche außerhalb der regulären Öffnungszeiten sind nach Vereinbarung möglich.

Führung duch "Stadt im Blick: Magdeburg. Bilder aus sechs Jahrhunderten" im Kulturhistorischen Museum

Eine Führung der Reihe "Seniorenakademie" findet in Magdeburg zur Sonderausstellung "Stadt im Blick: Magdeburg. Bilder aus sechs Jahrhunderten" im Kulturhistorischen Museum in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 statt. Die Veranstaltung am Dienstag, 18.02., um 14.30 Uhr wird von Karin Kanter, der Ausstellungskuratorin, geleitet. Der reguläre Eintrittspreis ist zu entrichten, eine gesonderte Gebühr für die Führung entfällt.

Die Teilnahme erfordert eine Anmeldung über den Museumsservice. Dieser ist telefonisch unter 0391/5403530 sowie per E-Mail unter service@museen.magdeburg.de erreichbar.

Entomolgen laden ins Magdeburger Museum für Naturkunde

Die Fachgruppe Entomologie lädt am Dienstag, den 18. Februar, um 18 Uhr zu einem Fachgruppenabend ein. Die Veranstaltung findet im Museum für Naturkunde am Mitarbeitereingang statt und wird von Hans Pellmann, der lange Jahre das Museum führte, geleitet.

Entomologie ist die Wissenschaft von den Insekten. Sie befasst sich mit der Erforschung, Klassifikation und dem Verhalten dieser artenreichsten Tiergruppe. Insekten spielen eine zentrale Rolle in Ökosystemen, sei es als Bestäuber, Schädlinge oder Nahrungsquelle für andere Tiere. Wissenschaftler und Interessierte untersuchen ihre Lebensweise, ihre Anpassungen an unterschiedliche Umweltbedingungen sowie ihre Bedeutung für Landwirtschaft, Medizin und Naturschutz.

Der Fachgruppenabend bietet Gelegenheit zum fachlichen Austausch und zur Vertiefung entomologischer Themen. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Experten als auch an interessierte Laien, die mehr über diese faszinierende Disziplin erfahren möchten.

Online-Vortrag "Digitaler Dienstag: Alles fake? Deepfakes, KI-Betrug und die Auswirkungen auf die Gesellschaft"

Der Online-Vortrag "Digitaler Dienstag: Alles fake? Deepfakes, KI-Betrug und die Auswirkungen auf die Gesellschaft" findet am Dienstag, den 18. Februar 2025, von 18 bis 19.30 Uhr statt. Der Kurs wird von der Volkshochschule Magdeburg in Kooperation mit dem Digitalverbund VHS Halle (Saale) angeboten.

Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant, wodurch generative KI-Modelle zunehmend realistische "Deepfakes" erzeugen können. Diese gefälschten Audio- oder Videoaufnahmen können für kreative Zwecke genutzt werden, bergen jedoch erhebliche Risiken, insbesondere für Desinformation, Verleumdung und Betrug. Ein Beispiel ist der sogenannte "Enkeltrick 2.0", bei dem KI-generierte Stimmen zur Manipulation genutzt werden.

Der Web-Vortrag vermittelt ohne technische Vorkenntnisse die Problematik anhand von "Audio-Deepfakes". Es werden die technischen Hintergründe erläutert und aktuelle Forschungen zu Gegenmaßnahmen vorgestellt. Thematisiert wird unter anderem, wie KI zur Erkennung von Deepfakes eingesetzt werden kann, woran sich solche Fälschungen identifizieren lassen und wie man auf verdächtige Anrufe reagieren sollte.

Der Zugangslink wird rechtzeitig vor Kursbeginn bereitgestellt. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Anmeldeschluss ist der 18. Februar 2025 um 16 Uhr.

Film "Coming Out" im Magdeburger Haus

In der Reihe "Tuesgay" läuft der nächste Film am Dienstag, den 18. Februar, von 19 bis 21.30 Uhr im Magdeburger Oli. Gezeigt wird der DEFA-Film "Coming Out" aus dem Jahr 1989, mit einer Laufzeit von 113 Minuten und einer Altersfreigabe ab 12 Jahren. Das Oli befindet sich in der Olvenstedter Straße 25a.

Der Film von Regisseur Rainer Karow ist der einzige DDR-Spielfilm, der eine homosexuelle Thematik in den Mittelpunkt stellt. Seine Uraufführung am 9. November 1989 im Berliner Kino "Zentral" fiel in eine geschichtsträchtige Nacht: Während die Zuschauer den Film sahen, begannen die ersten Grenzübergänge zur Öffnung der Berliner Mauer. Um 21.20 Uhr öffnete der Übergang Bornholmer Straße.

"Coming Out" wurde mit dem Silbernen Bären und dem Teddy Award ausgezeichnet. Der Film gilt als eine der besten und sensibelsten Arbeiten des Regisseurs, was auch den Hauptdarstellern Matthias Freihof, Dagmar Manzel und Dirk Kummer zu verdanken ist.

"Feste & Freunde" im Magdeburger Moritzhof

Der Film "Feste & Freunde" aus dem Jahr 2024 unter der Regie von David Dietl erzählt die Geschichte von Ellen, die bei der Silvesterfeier 2019 ihrer besten Freunde ein Geheimnis mit sich trägt. Sie hat eine Affäre mit Sebastian, den sie für ihre große Liebe hält, obwohl er verheiratet ist.

Zwischen den Gästen der Feier kommt es zu Spannungen und tiefen Gefühlen. Es knistert zwischen Rolf und Dina, während Mareike und Adam sich streiten. Maya wünscht sich Kinder, während Natalie sich noch nicht entscheiden kann. Max, der auftaucht, gesteht Ellen seine Liebe, doch sie kann ihn nicht in ihr Leben lassen. Im Verlauf der Jahre werden weiterhin Feste gefeiert, bei denen gelacht, gestritten und geheiratet wird. Es gibt Geburten und Trennungen, aber der wahre Wendepunkt kommt durch einen Schicksalsschlag, der die Protagonisten daran erinnert, dass das Leben intensiv gelebt werden muss – und zwar mit den besten Freunden und im Hier und Jetzt.

Der Film ist eine Tragikomödie, die durch ihren Charme und ihre Wärme die Zuschauer in eine tiefere Reflexion über das Leben und die zwischenmenschlichen Beziehungen führt.

In Magdeburg wird der Film im Moritzhof am Moritzplatz 1 gezeigt. Termine sind am 13.2. um 18 Uhr, am 18.2. um 16 Uhr, am 12.2. um 18.15 Uhr, sowie am 20.2. um 17.30 Uhr.

Magdeburger Eiszeit in der Festung Mark verlängert

Zwar fehlt der richtige Winter noch, aber wer trotzdem ein eiskaltes Vergnügen sucht, der wird in der Festung Mark fündig. Die Betreiber haben die Eiszeit Magdeburg verlängert. Im festlich illuminierten Innenhof wartet nun bis zum 23. Februar die größte mobile Freiluft-Eisbahn Sachsen-Anhalts in traumhafter Kulisse auf Kufenspaßfreunde. Unter dem Motto „Raus aus den engen Stuben – rein ins Wintervergnügen“ bietet die Eisfläche Schlittschuhspaß für Jung und Alt. Hier können sich Fortgeschrittene an der mittelalterlichen Stadtmauer austoben und die Kleinsten ihre ersten Schritte mit Lauflern-Pinguinen auf dem Eis wagen.

Öffentliches Eislaufen ist Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Sonnabend von 10 bis 22 und Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Für Schulklassen gibt es Termine in den Vormittagsstunden. Firmen und Vereine können die Eisbahn fürs Schlittschuhlaufen oder Eisstockschießen mieten.

Schlittschuhe können ausgeliehen werden. Imbiss und Getränke sind ebenfalls zu haben. Mehr Infos und Kontakt online und unter Telefon 0391/99093330.

"Magische Schönheit" in Magdeburger Stadtbibliothek

Die Ausstellung "Magische Mathematik" zur Schönheit der Mathematik findet vom 4. bis zum 28. Februar in der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109 statt. Die Ausstellung wird vom Fachbereich Stadtbibliothek und Volkshochschule organisiert und von Heidemarie Bräsel kuratiert.

Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13 Uhr. Die Vernissage zur Ausstellung findet am Dienstag, dem 4. Februar, von 17 bis 18 Uhr statt.

"Mystisches Sachsen-Anhalt" mit Fotografien von Susanne Scharfenberg

Die Ausstellung "Mystisches Sachsen-Anhalt" von Susanne Scharfenberg wird derzeit im MDR Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg gezeigt. Die Fotografin entführt die Besucher in eine düstere und zugleich faszinierende Welt, in der bekannte Sehenswürdigkeiten und Landschaften Sachsen-Anhalts in ein mystisches Licht gerückt werden.

Für ihre Aufnahmen besuchte Susanne Scharfenberg mit ausgewählten Models Orte wie die Sandsteinhöhlen bei Blankenburg, die Roseburg nahe Ballenstedt, die Teufelsmauer und eine alte verfallene Kirche. Mit Nebel, Kerzen und aufwendigen Kostümen schuf sie eine stimmungsvolle, geheimnisvolle Atmosphäre. Die eindrucksvollen Bilder entstanden nicht nur durch sorgfältige Planung vor Ort, sondern auch durch stundenlange digitale Nachbearbeitung, in der die Künstlerin ihrer Kreativität freien Lauf ließ. Das Ergebnis sind einmalige Fotografien, die durch Ästhetik und Detailreichtum begeistern.

Die Ausstellung ist bis 28. Februar geöffnet und kann montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie an den Wochenenden von 10 bis 14 Uhr besucht werden.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Das kleinste Jungtier im Zoo Magdeburg ist aktuell drei Zentimeter groß. Der Winzling ist eine Spaltenschildkröte (Malacochersus torneri), die am 10.11.2024 schlüpfte. Die Bestände der Spaltenschildkröte sind während der letzten 30 Jahre um 80 Prozent geschrumpft. Daher hat die Weltnaturschutzunion die Spaltenschildkröte in die Kategorie „vom Aussterben bedroht eingestuft. Seit 2013 sind im Zoo Magdeburg 17 Spaltenschildkröten geschlüpft, davon drei Jungtiere in diesem Jahr. Im Nashornhaus sind in den Terrarien jetzt 14 Spaltenschildkröten zu beobachten.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für den Auftritt von Roland Jankowsky um 19.30 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Gegebenenfalls sind an der Tageskasse noch Restkarten erhältlich.