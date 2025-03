18. märz Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Partys und Freizeit am Dienstag

Literatur, Talk, Theater und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 18. März 2025, bietet Vielfalt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Partys und Freizeit am Dienstag

Rüdiger Safranski nähert sich in "Kafka. Um sein Leben schreiben" dem Leben und Werk von Franz Kafka. Zu Gast ist Rüdiger Safranski am 18.3. im Literaturhaus Magdeburg.

Magdeburg - Auch Dienstag, der 18. März 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Lesung und einem Gespräch mit Rüdiger Safranski über Franz Kafka im Literaturhaus Magdeburg

Am Dienstag, den 18. März 2025, lädt das Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 zu einer Lesung und einem Gespräch mit Rüdiger Safranski ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Anlässlich des 100. Todestags von Franz Kafka spricht der renommierte Autor über dessen Leben und Werk, das als eine der bedeutendsten Leistungen der Weltliteratur gilt. In seinem Buch "Kafka. Um sein Leben schreiben" nähert sich Rüdiger Safranski dem Schriftsteller über dessen eigene Worte und Briefe, in denen Kafka das Schreiben als existenzielle Notwendigkeit beschreibt.

Die Veranstaltung bietet einen tiefgehenden Einblick in Kafkas Grenzerfahrungen, seine literarische Schaffenskraft und die besondere Faszination, die sein Werk bis heute ausübt. Rüdiger Safranski, geboren 1945, ist ein vielfach ausgezeichneter Autor und Biograf. Seine Werke wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, zuletzt erschien "Kafka. Um sein Leben schreiben" im Jahr 2024.

Theater um Missverständnisse und gemeinsame Lebensrealitäten im Magdeburger Forum Gestaltung

Am Dienstag, den 18. März 2025, um 19 Uhr laden das Landesjugendwerk der Awo, der Awo Kreisverband Magdeburg und der Awo Landesverband Sachsen-Anhalt in Kooperation mit dem Forum Gestaltung zu einer besonderen Theateraufführung ein. Im Stück „Bei den Linken“ reflektiert Riadh Ben Ammar seine Erfahrungen mit Flucht und 20 Jahren politischem Aktivismus in Deutschland. Veranstaltungsort ist das Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 9 mit der Bühne im Schinkel-Vischer-Bau. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Hutkasse.

Das Stück wirft einen humorvollen Blick auf soziale Realität und politischen Aktivismus und beleuchtet Fragen rund um Empowerment, Missverständnisse und gemeinsame Lebensrealitäten. Es thematisiert, wie sich politisches Engagement auf Geflüchtete und Aktivist*innen auswirkt und welche Herausforderungen und Verbindungen sich daraus ergeben.

„Bei den Linken“ ist Teil des Projekts „Theater für Bewegungsfreiheit“, mit dem Riadh Ben Ammar seit 2012 durch Europa tourt. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus statt und setzt ein Zeichen für Vielfalt, Respekt und Zusammenhalt.

„Die Welt der Psychosen – alles verrückt?“ als Thema in Magdeburger Xampanyeria

Ein Tresen-Talk mit Prof. Dr. med. Thomas Nickl-Jockschat, Direktor der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, steht für den 18. März 2025 in der Xampanyeria im Breiten Weg 226 auf dem Plan. Unter dem Titel „Die Welt der Psychosen – alles verrückt?“ geht es um Schizophrenie, Halluzinationen und Paranoia.

Dabei wird diskutiert, was Wahnsinn tatsächlich ist, welche Faktoren Psychosen auslösen können und wie sich diese Erkrankungen unterscheiden. Zudem werden verbreitete Klischees über Stimmen im Kopf und die sogenannte „gespaltene Persönlichkeit“ hinterfragt.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Da der Platz begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen sind unter xampanyeria-magdeburg.de zu finden.

„Einführung in die Recherche und Forschung im Archiv“ im Landeshauptarchiv in Magdeburg

Der Kurs „Einführung in die Recherche und Forschung im Archiv“ beginnt am Dienstag, den 18. März 2025, und richtet sich an Geschichtsinteressierte, Studierende, angehende Historikerinnen und Historiker, zukünftige Archivbenutzerinnen und Archivbenutzer sowie Familienforscherinnen und Familienforscher. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Kurs umfasst insgesamt fünf Termine, die jeweils von 16.30 bis 18 Uhr im Landesarchiv Sachsen-Anhalt in der Brückstraße 2 stattfinden. Die Veranstaltungen sind am 18. März, 25. März, 1. April, 23. April und 30. April. Angeboten wird der Kurs von der Volkshochschule Magdeburg, wo die Teilnahme gebucht werden kann.

Die Teilnehmenden erhalten einen Einblick in die Archiv- und Bibliothekslandschaft Magdeburgs sowie grundlegende Kenntnisse für die digitale und analoge Recherche. Darüber hinaus vermittelt der Kurs Grundinformationen zum richtigen Zitieren, zur Ordnung von Informationen und zum Lesen alter Handschriften.

Am letzten Termin besteht die Möglichkeit zur freiwilligen Teilnahme an einem Zusatzangebot zur privaten Archivierung digitaler Unterlagen. Der Kurs ist kostenfrei.

Film "Große Freiheit" im Magdeburger Oli

Am 18. März wird im Oli in der Olvenstedter Straße 25a der Film "Große Freiheit" gezeigt. Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr. Der Film aus dem Jahr 2021 wurde von Sebastian Meise inszeniert und erhielt eine Oscar-Nominierung. Zudem wurde er mit dem Jury-Preis der Internationalen Filmfestspiele von Cannes ausgezeichnet.

Die Handlung des Films spielt in einer Welt, in der Liebe per Gesetz verboten ist. Im Mittelpunkt steht ein Mann, der aufgrund seiner sexuellen Orientierung immer wieder inhaftiert wird. Gedreht wurde der Film im Magdeburger Knast, wobei zahlreiche Statisten aus der Stadt zum Einsatz kamen. Der Film überzeugt durch die beeindruckende Darstellung von Franz Rogowski, der in der Hauptrolle zu sehen ist.

Das Oli bietet an diesem Abend nicht nur einen Film, sondern auch die Möglichkeit, in einer entspannten Atmosphäre zu verweilen. Es wird ein Raum geschaffen, in dem queere Filme gezeigt werden und Gäste sich in der Bar aufhalten, um zu entspannen und miteinander zu sprechen.

Frauen-Ausstellungen im Landtag von Sachsen-Anhalt in Magdeburg

Anlässlich des Internationalen Frauentages zeigt der Landtag von Sachsen-Anhalt am Domplatz 6 bis 9 zwei Ausstellungen, die die bedeutende Rolle der Frauenbewegung in Deutschland beleuchten. "Mit Kühnheit und Zuversicht" und „Frauen im geteilten Deutschland“ sind bis 4. April für die Öffentlichkeit zugänglich.

Die Ausstellung unter dem Titel „Mit Kühnheit und Zuversicht“ präsentiert Reprints historischer Plakate, die den Frauentag und das Frauenwahlrecht thematisieren. Die 27 Tafeln umfassen einen historischen Zeitraum von 1906 bis zur Wendezeit. Sie zeigen, wie sich das Frauenbild im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext ständig verändert hat. Die Ausstellung des in Halle ansässigen Vereins Dornrosa bildet ein optisches Lehrbuch, das die Verwendung von Klischees und Rollenbildern vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute veranschaulicht und die unterschiedlichen Darstellungen in den beiden deutschen Staaten nach 1945 darstellt.

Die Ausstellung „Frauen im geteilten Deutschland“ von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur widmet sich der Rolle und dem Leben von Frauen in Deutschland seit den 1970er Jahren. Auf 20 Plakaten werden vergleichend verschiedene Lebensrealitäten von Frauen im geteilten Deutschland sowie seit der Wiedervereinigung beleuchtet. Die Ausstellung thematisiert sowohl die Herausforderungen, die Frauen auf beiden Seiten der Mauer bewältigen mussten, als auch die Erfolge, die sie in West- und Ostdeutschland erringen konnten. Ein zentrales Anliegen ist die Frage, ob Frauen in beiden deutschen Staaten trotz unterschiedlicher politischer und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen ein gemeinsames Streben nach Selbstbestimmung in einem männlich geprägten System verband.

Margitta Thorwirth – "Metamorphosen im Refugium" im MDR-Funkhaus Magdeburg

Im MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt wird eine Retrospektive mit Werken von Margitta Thorwirth gzeigt . Unter dem Titel „Metamorphosen im Refugium“ stellt sie ihre künstlerische Entwicklung und kreative Wandlungen vor.

Die Ausstellung gewährt Einblicke in Thorwirths gestalterischen Prozess und ihre Art, durch Kunst den Alltag zu reflektieren. „Für mich bedeutet subtiles Lauschen und kreatives Tun, dem Alltag ein Stück Magie zu entlocken“, erklärt die Künstlerin. Sie beschreibt die Kunst als eine Form der Kommunikation, die über den Verstand hinausgeht und Herz sowie Seele berührt.

Thorwirth, die ihren jugendlichen Traum eines Grafik-Studiums nicht verwirklichen konnte, widmete sich trotz der familiären und beruflichen Verpflichtungen über 45 Jahre lang der kreativen Arbeit. Sie eignete sich autodidaktisch verschiedene handwerkliche Techniken an und nahm seit 1976, mit Unterbrechungen, an Kursen und Workshops bei Magdeburger Künstlern teil. Diese begleiteten sie in ihrer Entwicklung und vermittelten grundlegende Techniken und Gestaltungsprinzipien in den Bereichen Zeichnen, Malerei, Druckgrafik und Komposition.

Das MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt befindet sich in der Stadtparkstraße 8. Kostenfrei zugänglich ist die Ausstellung montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr.

"Fisch Malen!" mit Bildern von Beate Schoppmann in Magdeburger Galerie Himmelreich

Eine Ausstellung "Fisch Malen!" mit Bildern von Beate Schoppmann wird in der Galerie Himmelreich, Breiter Weg 213b, Ecke Danzstraße, gezeigt. Die Schau läuft bis zum 21. März. Die Galerie Himmelreich ist geöffnet von Dienstag bis Freitag zwischen 11 und 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr. Besuche außerhalb der regulären Öffnungszeiten sind nach Vereinbarung möglich.

Präsentiert wird eine Auswahl von Malereien, die über mehrere Jahre entstanden sind, sowie neueste Werke der Künstlerin. Die Arbeiten befassen sich nicht mit der Darstellung bestimmter Motive, sondern mit der Malerei selbst. Ausgangspunkt sind Gesehenes und Erlebtes, wobei Oberflächen und Strukturen eine zentrale Rolle spielen. Gegenständliche Bezüge bleiben weitgehend erhalten, während Perspektive und Anatomie den Erfordernissen des künstlerischen Schaffensprozesses folgen.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Das kleinste Jungtier im Zoo Magdeburg ist aktuell drei Zentimeter groß. Der Winzling ist eine Spaltenschildkröte (Malacochersus torneri), die am 10.11.2024 schlüpfte. Die Bestände der Spaltenschildkröte sind während der letzten 30 Jahre um 80 Prozent geschrumpft. Daher hat die Weltnaturschutzunion die Spaltenschildkröte in die Kategorie „vom Aussterben bedroht eingestuft. Seit 2013 sind im Zoo Magdeburg 17 Spaltenschildkröten geschlüpft, davon drei Jungtiere in diesem Jahr. Im Nashornhaus sind in den Terrarien jetzt 14 Spaltenschildkröten zu beobachten.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind 4. November bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 24. und 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr. In der Hauptsaison an allen anderen Tagen ist bis 18 Uhr geöffnet.

Ausverkauft und Restplätze in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss nur noch zwei Restplätze gab es für "Elena Uhlig & Fritz Karl - Beziehungsstatus: erledigt" um 20 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27. Für Steiner & Madlaina um 20 Uhr im Moritzhof gab es noch ein Ticket.

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat" um 9 und 10.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25. Gegebenenfalls sind an der Tageskasse noch Restkarten erhältlich.