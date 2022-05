180 junge Sänger fiebern in Magdeburg dem Auftritt im Opernhaus entgegen

Das Konzertensemble des Kinder- und Jugendchors Magdeburg wartet bei einem seiner früheren Benefizkonzerte im Opernhaus mit einer Choreographie zu „Phantom der Oper“ auf. Am 11. Juni 2022 wagt sich der Chor an die „Rocky Horror Picture Show“.

Magdeburg - Nach zweijähriger Corona-Zwangspause kann der Kinder- und Jugendchor Magdeburg endlich wieder an seine Benefizkonzert-Reihe im Opernhaus anknüpfen. Gemeinsam mit der Ballettschule Semenchukov und dem Rossini-Quartett lädt der am Hegelgymnasium beheimatete Chor aus 180 jungen Sängerinnen und Sängern am 11. Juni 2022 dazu ein. „Kinder für Kinder“ heißt das Motto der Veranstaltung, deren Moderation Kammersängerin Undine Dreißig übernimmt. Schirmherrin ist die künftige Magdeburger Oberbürgermeisterin Simone Borris.

Einnahmen kommen Kindern und Familien zugute

Wie bei den acht vorangegangenen Konzerten dieser Art kommen die Einnahmen Vereinen und Projekten zugute, die finanzielle Hilfe für ihre Arbeit im Dienste von Kindern und Familien gut gebrauchen können. „Wir planen in diesem Jahr, die Vereine Harmonia und Leuchtturm zu unterstützen. Beide helfen Kindern aus geflüchteten Familien, sei es mit Kunst- und Musikkursen oder mit Therapieangeboten“, berichtet Chorleiterin Astrid Schubert. Ein Drittel der Einnahmen kommen der Ausbildung der jungen Akteure auf der Opernbühne selbst zugute, also dem Kinder- und Jugendchor und der Ballettschule. Beim 8. Benefizkonzert 2019 kamen immerhin 15.000 Euro für den guten Zweck zusammen. Damals profitierte der Verein Schwerstkranker Kinder und ihrer Eltern von Sangeskunst und Spendenbereitschaft in der Folge.

„Wir sind sehr glücklich, endlich wieder an die Tradition unserer Benefizkonzerte anschließen zu können“, sagt Astrid Schubert. Die Chorkinder der Klassenstufen fünf bis zehn am Hegelgymnasium proben schon lange fleißig für den Auftritt auf großer Bühne. Erklingen werden überwiegend neuere Kompositionen des 20. Jahrhunderts, zum Beispiel von Jens Klimek, der selbst einige Jahre am Hegelgymnasium unterrichtete. „Der Konzertchor singt neue Stücke der Chorliteratur und zeigt sich auch kostümiert und spielfreudig zu Time Warp aus der Rocky Horror Picture Show. Dazu hat Alexander Semenchukov eine Choreographie entwickelt, die Gesang und Bewegung vereint“, berichtet Astrid Schubert. Das hat Tradition. Zu jedem der Benefizkonzerte steht ein Musicalsong auf dem Programm, zu dem Semenchukov eine Choreographie beisteuert. Im Opernhaus präsentieren sich auch alle Schülerinnen und Schüler der Ballettschule Semenchukov in klassischen und modernen Choreographien.

Wermutstropfen für kurzentschlossen Interessierte: Die Karten fürs Benefizkonzert 2022 sind längst vergriffen.