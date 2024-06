Filmmusik, Humor, Literatur und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 2. Juli 2024, bietet Vielfalt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und die Freizeit am Dienstag

Das Hollywood Philharmonic Orchestra ist mit "The Music of Hans Zimmer & Others – A Celebration of Film Music" in Magdeburg zu erleben.

Magdeburg - Auch Dienstag, der 2. Juli 2024, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

"The Music of Hans Zimmer & Others – A Celebration of Film Music" auf der Magdeburger Seebühne

Unter dem Titel "The Music of Hans Zimmer & Others – A Celebration of Film Music" werden diesen Dienstag die symphonischen Meisterwerke des berühmten Komponisten auf der Magdeburger Seebühne präsentiert. Die Aufführung beinhaltet Musik aus bekannten Filmen wie "Fluch der Karibik", "König der Löwen", "Mission Impossible", "Batman", "Dark Knight", "Inception", "Interstellar", "Dunkirk", "Superman" und "Gladiator".

Hans Zimmer, ein deutschstämmiger Komponist, wurde mit "Rain Man" berühmt und hat seitdem zahlreiche Hollywood-Hits mit seinen überwältigenden Kompositionen geprägt. Er ist Oscar-, Globe- und Emmy-Gewinner und erhielt für den Filmscore zu Christopher Nolans "Dunkirk" 2018 seine elfte Oscar-Nominierung.

Das Konzert bietet nicht nur musikalische Highlights, sondern auch interessante Hintergrundgeschichten. So erfahren die Besucher beispielsweise, wie Zimmer den Anfang von "Gladiator" mit Ridley Scott komplett veränderte und im Gesangstext zu "König der Löwen" eine Botschaft gegen Apartheid unterbrachte, die er dem Disney-Konzern als harmlose Schmetterlingsgeschichte verkaufte.

Präsentiert wird "The Music of Hans Zimmer & Others – A Celebration of Film Music" vom Hollywood Philharmonic Orchestra, einem Chor und internationalen Solisten. Die Aufführung wird durch eine Lichtshow, Projektionen und Filmeinspielungen ergänzt.

Die Veranstaltung findet am 2. Juli 2024 um 20:30 Uhr auf der Seebühne im Elbauenpark in Magdeburg statt.

Hengstmanns und Freunde mit Sommerkabarett im Magdeburger Technikmuseum

Sommerkabarett im Technikmuseum mit Hengstmanns und Freunden ist derzeit im Magdeburger Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 angesagt. Vorstellungen sind unter anderem vom 2. bis 5. und 9. bis 11. Juli um 20 Uhr geplant. Für weitere Vorstellungen sind Restkarten - sofern verfügbar - nur noch an der Einlasskasse erhältlich. Dabei handelt es sich um die Vorstellungen am 11., 12. und 13. Juli jeweils um 20 Uhr.

„Magdeburg schlägt zurück“ heißt es in der Inszenierung. Mit der Fortsetzung der „Branntwein-Saga“ vom vergangenen Jahr spielt die Bühne nur ansatzweise auf die bekannten Star-Wars-Filme an. George Lucas stand nur beim Titel entfernt Pate. Der Zuschauer erlebt neue Abenteuer vom knurrigen Grantler Franz Branntwein (Tobias Hengstmann), der eigentlich verschollen war und den eigentlich niemand vermisste. Nun taucht er überraschend beim fiktiven Magdeburger Landesfernsehen (MDL) auf. Im Visier hat der renitente Rentner die diversen Formate der TV-Sender. Ob Talk- oder Datingshow, die Quizsendung wie „Rate mal, wie doof du bist“ oder die Musiksendungen, nichts ist ihm recht.

Literaturklub und "Der Herr der Fliegen" im Magdeburger Schauspielhaus

Der Literaturklub am Schauspielhaus, gegründet 2009 durch die Dramaturgie des Theaters, lädt Literaturbegeisterte zum angeregten Austausch über gemeinsam gelesene Werke ein. Unter dem Motto des Schriftstellers Henry James: „Lesen Sie – lesen Sie – lesen Sie viel. Lesen Sie alles.“, treffen sich die Mitglieder, um über Bücher zu diskutieren. Der Literaturklub lädt alle Interessierten ein, gelegentlich, öfter oder regelmäßig teilzunehmen und eigene Vorschläge einzubringen.

Das letzte Treffen in dieser Spielzeit findet am Dienstag, den 2. Juli 2024, um 19:30 Uhr in der Kantine des Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straß 64 statt. Diskutiert wird William Goldings „Herr der Fliegen“. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter: bo.wilschnack@theater-magdeburg.de

Ausstellung „Klimakrise eine Menschheitskrise!“ in den Gruson-Gewächshäusern

Im Sommer macht der Klimawandel und die damit verbundene Hitze in großen Städten Vielen zu schaffen. Daher ist es gerade in einer alternden Gesellschaft notwendig, sich diesen neuen Gegebenheiten anzupassen. Wie kann Stadtumbau einer Verschlechterung der Lebensbedingungen in den Städten entgegenwirken, und was muss heute in den Kommunen angepackt und bedacht werden?

In den Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129b kann die Ausstellung „Klimakrise eine Menschheitskrise! – Vor allem kommt immer noch das Fressen!“ besucht werden. Die Schau zeigt Werke von 25 Künstlern, die sich auf unterschiedliche Weise mit dem Thema Klimakrise auseinandergesetzt haben. Unter ihnen sind zum Beispiel Moritz Götze und der Initiator der Ausstellung Robin Zöffzig.

In Kooperation mit mehreren Galerien und dem Förderverein der Gruson-Gewächshäuser setzt sich die Ausstellung durch Malerei, Skulpturen, Installationen, Bildhauerei und Medienkunst mit dem Handeln der Menschen und möglichen Zukunftsperspektiven kritisch auseinander. Dabei bezieht sich der Titel der Ausstellung auf das Zitat von Bertolt Brecht „Erst kommt das Fressen, dann die Moral“. Die Ausstellung kann bis 9. August besucht werden. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Besuch im Dom zu Magdeburg

Täglich um 14 Uhr beginnen im Dom zu Magdeburg Führungen. Er befindet sich in der südlichen Altstadt der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Der Dom ist eine beeindruckende gotische Kathedrale im Herzen der Stadt. Seine imposante Architektur und die markante Doppelturmfassade prägen die Skyline von Magdeburg. Der Dom wurde im 13. Jahrhundert erbaut und ist eines der ältesten gotischen Bauwerke in Deutschland. Im Inneren beeindrucken die Gewölbe, kunstvollen Altäre und historischen Grabmäler.

Partys in Magdeburg

Baracke: Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Montego Beachclub: Ab 20 Uhr ist im Montego Beachclub am Heinrich-Heine-Platz 5 Salsa angesagt.