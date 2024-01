Eine Ausstellung zur FCM-Geschichte und ein Film über erfinderische Schwestern - dies und mehr bietet der Kalender in Magdeburg für Dienstag, 2. Januar 2024.

Ausgehen in Magdeburg - Freizeittipps für Dienstag

Erinnerungen an den Sieg des FCM beim Europapokalspiel.

Magdeburg - Sportgeschichte, Film und Kunst - auch Dienstag, der 2. Januar 2023, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Neue Ausstellung über den FCM in der Magdeburger Stadtbibliothek

Unter dem Titel "50 Jahre Europapokal des FCM" ist eine neue Ausstellung für die Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 angekündigt. Geöffnet ist die Einrichtung Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Die Ausstellung läuft bis Ende Mai.

Im 50. Jubiläumsjahr des Sieges im Europapokal werden im Wechsel historische Zeitungsberichte der jeweiligen Endrundenspiele auf dem Weg zum Triumph im Mai in Rotterdam gezeigt. Ergänzend dazu sind in Schauvitrinen einzigartige Erinnerungsstücke und Devotionalien von Anhängern der Blau-Weißen zu sehen.

Lola im Magdeburger Studionkino

Ein Film unter dem Titel "Lola" wird derzeit in Magdeburg im Studiokino im Moritzplatz 1a gezeigt. Vorführungen beginnen am 2. Januar um 17.30 Uhr am 3. Januar um 20 Uhr.

Andrew Legges selbstironisches Spiel mit Zeit und Wahrheit führt das Publikum genüsslich auf wackelige Fährten und wirft verliebte Blicke in den Abgrund der Geschichte. Ein stilbewusster und hochgradig romantischer Thriller, der die Nerven kunstvoll kitzelt.

Mitten im Zweiten Weltkrieg machen die beiden Schwestern Thomasina (Emma Appleton) und Martha Hanbury (Stefanie Martini) in Großbritannien eine bahnbrechende Entdeckung. Ihre neueste Erfindung, eine Maschine namens L.O.L.A., ist in der Lage, Radio- und Fernsehsendungen aus der Zukunft zu empfangen.

Nachdem die beiden Erfinderinnen eine Weile die zukünftige Popmusik von David Bowie, Bob Dylan und Co. genossen haben, beschließen sie, ihre Maschine zum Wohle der Menschheit einzusetzen. Mit Hilfe der Radiosendungen des nächsten Tages können sie die britische Armee frühzeitig über alle Aktionen Nazi-Deutschlands informieren und so den Kriegsverlauf beeinflussen. Doch schon bald müssen die beiden Schwestern erkennen, dass ihr Handeln ungeahnte Folgen für die Zukunft hat.

Museen in Magdeburg

Das Kulturhistorische und das Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 haben hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Gezeigt werden die Dauerausstellungen sowie die Sonderausstellungen zu Puppen und zu Urzeitkrebsen.

Im Kunstmuseum in der Regierungsstraße 4 bis 6 werden auch die Dauerausstellungen sowie Sonderausstellungen gezeigt. Hier sind unter anderem Fotos von Ulrich Wüst zu sehen.

Geöffnet haben auch das Technikmuseum - hier ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Ebenso empfangen das Dommuseum im Domplatz 15 die Besucher.